【ぴよりん】が北海道初上陸！イオンモール札幌発寒にて「ぴよりんおでかけセット」を販売！

ジェイアール東海フードサービス株式会社

ジェイアール東海フードサービス株式会社（本社:愛知県名古屋市、代表取締役社長:岩下賢一）は、2026年4月18日（土）・4月19日（日）、イオンモール札幌発寒（札幌市西区）にて設けられる「愛知・東海フェア」催事場にて、オリジナルスイーツ「ぴよりん」を数量限定で販売いたします。

名古屋生まれの「ぴよりん」が、15周年の節目に、ついに北海道に初上陸！！会場では、人気のぬいぐるみをはじめとしたグッズや菓子類も販売いたします。

北の大地で、ぴよりんの魅力を直接体験できる貴重な機会です！

【イオンモール札幌発寒 愛知・東海フェア 催事概要】

愛知県の人気グルメ販売のほか、「名古屋おもてなし武将隊」のパフォーマンスなども行われます。

日程：2026年4月17日（金）～4月20日（月）4日間

時間：8時～23時（一部の売場と専門店は営業時間が異なります）

場所：イオンモール札幌発寒 食品売場 催事場 すずらん広場

※愛知・東海フェアは、一部店舗を除く道内のイオン、イオンスーパーセンター、マックスバリュでも開催されます。

ぴよりんおでかけセット

＜商品概要＞

[表: https://prtimes.jp/data/corp/124425/table/175_1_d932810f80e99dbe513fe2645a56cb93.jpg?v=202604070251 ]

◆人気のぴよりんグッズなども販売

※グッズ類は、イベント期間全日販売いたします。

＜販売予定商品の一部＞

ふわもこぬいぐるみ 1,980円ぴよりんサブレ 750円ぷっくりマグネット 550円

＜販売に関する詳細・お問い合わせ＞

イオンモール札幌発寒 お客様専用ダイヤル（011）669-5000

公式サイト https://sapporohassamu.aeonmallhokkaido.com/

「ぴよりん」とは

愛知県の地元食材「名古屋コーチン」の卵を使ったプリンを、バニラの香り豊かなババロアで包み込み、粉末状にしたスポンジをまとわせた、ふんわり「ひよこ」の形に飾り付けた生スイーツです。

名古屋駅構内の店舗と、愛知県春日井市内の製造工房併設店舗で販売しています。

2026年７月１日に誕生15年を迎えます。

《15周年特設サイト》

https://piyorin.com/15th-anniversary/

定番ぴよりんの断面

2026年6月には名古屋駅中央コンコースに新店舗「ぴよりんvillage」が開業予定です。

ぴよりん【公式】Xアカウント :https://x.com/piyorin_nagoyaぴよりん【公式】Instagram :https://www.instagram.com/piyorin_100/ぴよりん 【公式】 YouTube :http://www.youtube.com/@TV-sm7gcぴよりん【公式】ホームページ :https://piyorin.com/

※画像は全てイメージです。

※価格は全て税込です。

※発売日時や価格、商品の仕様、販売箇所は、予告なく変更する場合がございます。

また、急遽販売を終了する場合がございます。