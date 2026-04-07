シュワット株式会社「いちばん最初に読むLLMOの教科書」を無料公開

シュワット株式会社

SEO/LLMOコンサルティング・デジタルマーケティング事業を展開するシュワット株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役：渡邉志明）は 、2026年最新のAI検索トレンドに対応したホワイトペーパー『いちばん最初に読む LLMOの教科書(https://shwat.jp/ultra/whitepaper/llmo-textbook/)』を公開いたしました。

資料をダウンロードする :https://shwat.jp/ultra/whitepaper/llmo-textbook/

本資料は、2028年にAI検索からの訪問者数が既存検索を上回ると予測される転換点を見据え、Web担当者やマーケターがChatGPTやGeminiなどのAIから「推奨・言及（ブランドメンション）」や「引用・参照」を獲得するために必要な具体的対策を体系化したものです。

■ 資料公開の背景

ChatGPTやGoogleのAIモード、AI Overviewsを用いた「AI検索」の登場により、情報検索の世界は今、大きな変革期を迎えています。

人々は従来の検索だけでなく、AIを使って情報収集するようになっており、そのユーザー数は加速度的に増加中です。

さらに最近は、エージェンティックコマースと呼ばれる、AIが人間の代わりに購買活動の大部分を完結させる場面も登場しています。

したがって、これからはAIに「選ばれる」「自社サービスを推奨してもらう」といった状態を目指すことが重要です。

この新しい局面に対応する方法こそ、今注目を集めている「LLMO」です。

本資料では、「LLMO（＝GEO,AIO,AEO）」の基本から、従来のSEOとの違い、そしてAI検索時代を勝ち抜くための具体的な対策方法までを、初心者の方にも分かりやすく解説します。

■ 『いちばん最初に読むLLMOの教科書』の3つの特徴

1. LLMOの基礎知識

LLMOの概要から、AIの仕組み、重要指標であるAIブランドメンションやAI引用の意味まで初心者向けにかみ砕いた表現で解説しています。

2. AIによる「推奨・言及」を最大化するブランドメンション戦略

2028年にAI検索が既存検索を上回る歴史的転換点を見据え、ChatGPT等に自社を「おすすめ」させる最新戦略を公開しています。認知から成約へ直結する「AIブランドメンション」の獲得手法を凝縮しました。

3. 既存のSEO資産をAI時代へ最適化する「ハイブリッド型」技術対策

SEOの土台を活かしつつ、AIに情報を正しく「解釈」させる構造化データ や比較表（tableタグ）の実装を網羅。検索エンジンとAI双方から評価される、投資対効果の高い施策を提示します。

4. 戦略から改善までを網羅した、実務直結の「LLMOチェックリスト」

ターゲットプロンプトの選定から、AIのブランド認識を探る「エンティティ分析」まで、即実践可能なリストを収録しました。最小限の労力で最大の成果を出すための明確なロードマップを提供します。

■ 『いちばん最初に読むLLMOの教科書』の収録内容（目次）

資料をダウンロードする :https://shwat.jp/ultra/whitepaper/llmo-textbook/

本資料では、以下の順に解説しています。

■ このような方におすすめ

■ 資料概要

- LLMOとは？意味や目的- LLMOと従来のSEOの違いと共通点- データから見るLLMOに取り組んだ方がいい3つの理由- AIに選ばれるための3つの条件とは？- すぐに着手できるLLMOの具体的な対策方法- 長期で取り組むLLMOの具体的な対策方法- LLMOの流れ・全体像を把握しよう- LLMOはプロに任せるのも選択肢- LLMOの効果測定と評価方法- LLM（大規模言語モデル）の仕組みも理解しておこう- LLMOに関するよくある質問- まとめ：AI検索時代を勝ち抜くために- LLMO対策をこれから始めたい、基礎から体系的に学びたい初心者の方- AI検索（AI Overviews等）の普及による検索流入の減少に危機感を持っているWeb担当者様- ChatGPTやGeminiなどの回答内で、自社サービスを「おすすめ」されたい方- 既存のSEO資産を活かしつつ、最新のLLMO施策との共通点や優先順位を把握したい方

タイトル：いちばん最初に読むLLMOの教科書

形式：PDFファイル

価格：無料

ダウンロードURL：https://shwat.jp/ultra/whitepaper/llmo-textbook/

■シュワット株式会社について

■サービス一覧

- 企業HP：https://shwat.jp/- 代表者：渡邉 志明- 本社所在地：〒101-0051 東京都千代田区神田神保町3丁目2番地1 サンライトビル802号室- 資本金：2,700万円- 事業内容：デジタルマーケティング支援事業- LLMOコンサルティング(https://shwat.jp/ultra/marketing-aix/llmo-consulting/)- LLMO無料診断(https://shwat.jp/ultra/marketing-aix/free-llmo-diagnosis/)- SEOコンサルティング(https://shwat.jp/ultra/seo-consulting/)資料をダウンロードする :https://shwat.jp/ultra/whitepaper/llmo-textbook/