TVアニメ『自称悪役令嬢な婚約者の観察記録。』のBlu-ray＆DVD BOXが発売決定！
公式HP :
https://jisho-akuyaku-anime.jp/
★シリーズ累計発行部数は電子書籍を含め268万部を超える人気作がついにアニメ化！
★悪役令嬢ではなく、彼女を「観察」する婚約者（攻略対象）の視点で描かれる斬新なストーリー展開！
『自称悪役令嬢な婚約者の観察記録。』Blu-ray＆DVD BOX商品情報
【発売日】
2026年8月28日(金)
【価格】
Blu-ray BOX：33,000円（税込）
DVD BOX：31,900円（税込）
【封入特典】
・特製ブックレット
しき氏書き下ろしノベル入り
蓮見氏描きおろしコミック入り
・オリジナルサウンドトラック
※収録内容、仕様等は予告なく変更になる場合があります
発売元：株式会社クロックワークス
販売元：株式会社ハピネット・メディアマーケティング
(C)しき・アルファポリス/バーティア様を愛でる会
※商品の仕様・発売日は予告無く変更になる場合がございます。
『自称悪役令嬢な婚約者の観察記録。』作品情報
【キャスト】
バーティア：富田美憂
セシル：小林裕介
ヒローニア：宮本侑芽
ゼノ：田丸篤志
クールガン：山下誠一郎
クロ：鬼頭明里
バルド：高橋英則
ネルト：堀江瞬
ショーン：村瀬歩
アンネ：内田彩
ジョアンナ：大橋彩香
シンシア：M・A・O
シーリカ：佐伯伊織
チャールズ：白井悠介
ノーチェス：石井康嗣
【スタッフ】
原作:しき（アルファポリス刊）
原作イラスト:八美☆わん
漫画:蓮見ナツメ
監督:山元隼一
キャラクターデザイン:松元美季
サブキャラクターデザイン:アベ、松井雲丹
シリーズ構成:井上亜樹子
色彩設計中野尚美（ステラ）
色彩設計補佐:永井唯香（ステラ）
美術監督:東潤一
美術設計:藤井祐太
撮影監督:衛藤英毅（EXPLOSION）
プロップデザイン:枝松聖
CGディレクター:任杰（Boundary）
編集:三嶋章紀（三嶋編集室）
音響監督:長崎行男
音楽:林ゆうき、Luke Standridge、Asa Taylor
音楽制作協力:懐刀
【ストーリー】
とある乙女ゲームの世界に転生したバーティア。
自称悪役令嬢である彼女は完璧すぎる王太子・セシルと婚約することに。
しかし――
「私は殿下とヒロインの仲を引き裂き、ギャフンされなければならないのですわ！」
セシルを幸せにするには、自身の破滅が不可欠だった。
セシルと『運命の乙女』が結ばれるルートで、悪の華となって散ると決めたバーティアは、あの手この手を尽くして悪事をなそうとするが――！？
天真爛漫なバーティアの姿に、日々を退屈に過ごしていたセシルの心は次第に動かされていく。
これは彼女の暴走と奮闘を記した、セシルによる婚約者の観察記録。