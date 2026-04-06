TVアニメ『自称悪役令嬢な婚約者の観察記録。』のBlu-ray＆DVD BOXが発売決定！

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株式会社ハピネット


公式HP :
https://jisho-akuyaku-anime.jp/


★シリーズ累計発行部数は電子書籍を含め268万部を超える人気作がついにアニメ化！


★悪役令嬢ではなく、彼女を「観察」する婚約者（攻略対象）の視点で描かれる斬新なストーリー展開！


『自称悪役令嬢な婚約者の観察記録。』Blu-ray＆DVD BOX商品情報



【発売日】


2026年8月28日(金)



【価格】


Blu-ray BOX：33,000円（税込）


DVD BOX：31,900円（税込）



【封入特典】


・特製ブックレット


　しき氏書き下ろしノベル入り


　蓮見氏描きおろしコミック入り



・オリジナルサウンドトラック


※収録内容、仕様等は予告なく変更になる場合があります



発売元：株式会社クロックワークス


販売元：株式会社ハピネット・メディアマーケティング


(C)しき・アルファポリス/バーティア様を愛でる会


※商品の仕様・発売日は予告無く変更になる場合がございます。



『自称悪役令嬢な婚約者の観察記録。』作品情報


【キャスト】


バーティア：富田美憂　


セシル：小林裕介


ヒローニア：宮本侑芽


ゼノ：田丸篤志


クールガン：山下誠一郎


クロ：鬼頭明里


バルド：高橋英則　


ネルト：堀江瞬


ショーン：村瀬歩


アンネ：内田彩


ジョアンナ：大橋彩香


シンシア：M・A・O


シーリカ：佐伯伊織


チャールズ：白井悠介


ノーチェス：石井康嗣



【スタッフ】


原作:しき（アルファポリス刊）


原作イラスト:八美☆わん


漫画:蓮見ナツメ


監督:山元隼一


キャラクターデザイン:松元美季


サブキャラクターデザイン:アベ、松井雲丹


シリーズ構成:井上亜樹子


色彩設計中野尚美（ステラ）


色彩設計補佐:永井唯香（ステラ）


美術監督:東潤一


美術設計:藤井祐太


撮影監督:衛藤英毅（EXPLOSION）


プロップデザイン:枝松聖


CGディレクター:任杰（Boundary）


編集:三嶋章紀（三嶋編集室）


音響監督:長崎行男


音楽:林ゆうき、Luke Standridge、Asa Taylor


音楽制作協力:懐刀



【ストーリー】


とある乙女ゲームの世界に転生したバーティア。


自称悪役令嬢である彼女は完璧すぎる王太子・セシルと婚約することに。


しかし――


「私は殿下とヒロインの仲を引き裂き、ギャフンされなければならないのですわ！」


セシルを幸せにするには、自身の破滅が不可欠だった。


セシルと『運命の乙女』が結ばれるルートで、悪の華となって散ると決めたバーティアは、あの手この手を尽くして悪事をなそうとするが――！？


天真爛漫なバーティアの姿に、日々を退屈に過ごしていたセシルの心は次第に動かされていく。


これは彼女の暴走と奮闘を記した、セシルによる婚約者の観察記録。