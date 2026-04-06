TVアニメ『自称悪役令嬢な婚約者の観察記録。』のBlu-ray＆DVD BOXが発売決定！

株式会社ハピネット

公式HP :https://jisho-akuyaku-anime.jp/

★シリーズ累計発行部数は電子書籍を含め268万部を超える人気作がついにアニメ化！

★悪役令嬢ではなく、彼女を「観察」する婚約者（攻略対象）の視点で描かれる斬新なストーリー展開！

『自称悪役令嬢な婚約者の観察記録。』Blu-ray＆DVD BOX商品情報

【発売日】

2026年8月28日(金)

【価格】

Blu-ray BOX：33,000円（税込）

DVD BOX：31,900円（税込）

【封入特典】

・特製ブックレット

しき氏書き下ろしノベル入り

蓮見氏描きおろしコミック入り

・オリジナルサウンドトラック

※収録内容、仕様等は予告なく変更になる場合があります

発売元：株式会社クロックワークス

販売元：株式会社ハピネット・メディアマーケティング

(C)しき・アルファポリス/バーティア様を愛でる会

※商品の仕様・発売日は予告無く変更になる場合がございます。

『自称悪役令嬢な婚約者の観察記録。』作品情報

【キャスト】

バーティア：富田美憂

セシル：小林裕介

ヒローニア：宮本侑芽

ゼノ：田丸篤志

クールガン：山下誠一郎

クロ：鬼頭明里

バルド：高橋英則

ネルト：堀江瞬

ショーン：村瀬歩

アンネ：内田彩

ジョアンナ：大橋彩香

シンシア：M・A・O

シーリカ：佐伯伊織

チャールズ：白井悠介

ノーチェス：石井康嗣

【スタッフ】

原作:しき（アルファポリス刊）

原作イラスト:八美☆わん

漫画:蓮見ナツメ

監督:山元隼一

キャラクターデザイン:松元美季

サブキャラクターデザイン:アベ、松井雲丹

シリーズ構成:井上亜樹子

色彩設計中野尚美（ステラ）

色彩設計補佐:永井唯香（ステラ）

美術監督:東潤一

美術設計:藤井祐太

撮影監督:衛藤英毅（EXPLOSION）

プロップデザイン:枝松聖

CGディレクター:任杰（Boundary）

編集:三嶋章紀（三嶋編集室）

音響監督:長崎行男

音楽:林ゆうき、Luke Standridge、Asa Taylor

音楽制作協力:懐刀

【ストーリー】

とある乙女ゲームの世界に転生したバーティア。

自称悪役令嬢である彼女は完璧すぎる王太子・セシルと婚約することに。

しかし――

「私は殿下とヒロインの仲を引き裂き、ギャフンされなければならないのですわ！」

セシルを幸せにするには、自身の破滅が不可欠だった。

セシルと『運命の乙女』が結ばれるルートで、悪の華となって散ると決めたバーティアは、あの手この手を尽くして悪事をなそうとするが――！？

天真爛漫なバーティアの姿に、日々を退屈に過ごしていたセシルの心は次第に動かされていく。

これは彼女の暴走と奮闘を記した、セシルによる婚約者の観察記録。