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警察官を装った模擬的特殊詐欺の実験を実施 〜携帯電話に出た学生の5人に1人が被害に遭う可能性を示唆〜
※本プレスリリースは、 学校法人中央大学、日本貸金業協会との共同発表です。
中央大学文学部教授の有賀敦紀と大学院文学研究科学生の久保夏海さん、文学部学生の木次恵さん、郄橋靖知さんは、日本貸金業協会と連携して、神奈川県警察本部の協力を得ながら、警察官を装った模擬的特殊詐欺の実験を、中央大学に在籍する学生を対象に行いました。
本実験は、警察を騙（かた）って個人情報を聞き出す典型的な電話詐欺を再現して、特殊詐欺被害の実態および被害に至るまでの心理プロセスを捉えることで、被害防止に役立つデータを取得することを目的としました。
詳細は本学公式WEBページをご参照ください。（ https://www.chuo-u.ac.jp/aboutus/communication/press/2026/02/84457/ ）
【お問い合わせ先】
＜研究に関すること＞
有賀 敦紀 （アリガ アツノリ）
中央大学文学部 教授（人文社会学科）
TEL：042-674-3846
E-mail: aariga413[アット]g.chuo-u.ac.jp
＜広報に関すること＞
中央大学 研究支援室
TEL： 03-3817-7423または1675 FAX： 03-3817-1677
E-mail: kkouhou-grp[アット]g.chuo-u.ac.jp
日本貸金業協会 業務企画部広報課
TEL： 03-5739-3013
E-mail: kouhou[アット]j-fsa.jp
※[アット]を「＠」に変換して送信してください。
【リリース発信元】 大学プレスセンター https://www.u-presscenter.jp/
中央大学文学部教授の有賀敦紀と大学院文学研究科学生の久保夏海さん、文学部学生の木次恵さん、郄橋靖知さんは、日本貸金業協会と連携して、神奈川県警察本部の協力を得ながら、警察官を装った模擬的特殊詐欺の実験を、中央大学に在籍する学生を対象に行いました。
本実験は、警察を騙（かた）って個人情報を聞き出す典型的な電話詐欺を再現して、特殊詐欺被害の実態および被害に至るまでの心理プロセスを捉えることで、被害防止に役立つデータを取得することを目的としました。
【お問い合わせ先】
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有賀 敦紀 （アリガ アツノリ）
中央大学文学部 教授（人文社会学科）
TEL：042-674-3846
E-mail: aariga413[アット]g.chuo-u.ac.jp
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TEL： 03-3817-7423または1675 FAX： 03-3817-1677
E-mail: kkouhou-grp[アット]g.chuo-u.ac.jp
日本貸金業協会 業務企画部広報課
TEL： 03-5739-3013
E-mail: kouhou[アット]j-fsa.jp
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【リリース発信元】 大学プレスセンター https://www.u-presscenter.jp/