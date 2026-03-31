自動車用合成皮革市場、2032年に52.76億ドル規模へ拡大予測：CAGR4.9%で進む内装高機能化とサステナビリティ対応
自動車用合成皮革とは、天然皮革の外観・触感・耐久性を、樹脂層と基材の複合設計で再現した車載内装向け表皮材である。一般に、基材として不織布や織編物、マイクロファイバー基材を用い、その上にPU（ポリウレタン）やPVC（ポリ塩化ビニル）等の樹脂層を積層し、エンボス、発泡、表面改質、コーティングなどで意匠と機能を作り込む。用途はシート、ドアトリム、コンソール、ステアリング周辺、インパネ部材の加飾・包覆に及び、耐摩耗、耐加水分解、耐候、難燃、低VOC、耐汚染、抗菌、ソフトタッチなどの要求を同時に満たすことが価値となる。近年は、動物由来素材の代替という文脈に加え、リサイクル原料やバイオベース比率、製造プロセスの溶剤低減、LCA情報の提示が競争力の一部になりつつある。
内装トレンドが市場を押し上げる
LP Information調査チームの最新レポートである「世界自動車用合成皮革市場の成長予測2026～2032」（https://www.lpinformation.jp/reports/740814/automotive-faux-leather）によると、2026年から2032年の予測期間中のCAGRが4.9%で、2032年までにグローバル自動車用合成皮革市場規模は52.76億米ドルに達すると予測されている。成長の質も変化している。単なる代替需要ではなく、電動化で静粛性が増す車室における触感・見映えの差別化、清掃性や抗菌などの機能付加、軽量化と部品点数削減を狙う一体成形・加飾統合、そしてサステナビリティ指標の開示が、合成皮革を内装設計の主役へ押し上げている。結果として、プレミアムではマイクロファイバー系の高付加価値領域が厚みを増し、量産では水系PUや溶剤低減・フタル酸フリー等の規制対応が標準化しつつある。
図. 自動車用合成皮革世界総市場規模
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/345601/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/345601/images/bodyimage2】
図. 世界の自動車用合成皮革市場におけるトップ20企業のランキングと市場シェア（2025年の調査データに基づく；最新のデータは、当社の最新調査データに基づいている）
主要プレイヤー：地図が語る競争軸
LP Informationのトップ企業研究センターによると、自動車用合成皮革の世界的な主要製造業者には、Continental、Seiren、Kyowa Leather Cloth、CGT、Miko SRL (Asahi Kasei)、Vulcaflex、TMG Group、Suzhou Greentech、Alcantara、New ONFなどが含まれている。2025年、世界のトップ10企業は売上の観点から約63.0%の市場シェアを持っていた。この顔ぶれは、競争が材料単体の優劣ではなく、OEM認定に耐える品質保証、グローバル供給とローカル生産の両立、意匠開発力とブランド力、そして環境配慮の説明責任へ移っていることを示唆する。欧州勢はデザインと規制適合、循環型素材提案でプレミアム内装の物語を作りやすい。日本勢は繊維・樹脂・表面加工の積層技術を強みに、長期信頼性と工程設計で勝ち筋を作る。中国勢は現地OEMの立上げ速度とコスト競争力を梃子に供給の厚みを増し、量産スケールで存在感を高める。韓国勢は化学素材の統合力を背景に、EV向けの内装刷新や機能性表皮の拡張余地を狙う構図になりやすい。成長が緩やかになる局面ほど、単価を押し上げる機能と、採用を勝ち取る供給体制が収益を分ける。
内装の価値は触感と説明責任で決まる
自動車用合成皮革は、単なる代替材から、車室体験を設計する機能素材へ進化している。市場が拡大する一方で成長率は逓減するため、今後の主戦場は、プレミアム化と量産最適化の二極をどう同時に取りに行くかに移る。触感や意匠の差別化を、耐久・規制・品質保証で裏打ちし、さらに環境配慮を数字と言葉で説明できるかが、採用とブランドを左右する。結果として、材料開発だけでなく、OEM共同開発、供給網の強靭化、認証・監査対応までを含む総合力が、企業価値の見え方を決める産業になりつつある。
内装トレンドが市場を押し上げる
LP Information調査チームの最新レポートである「世界自動車用合成皮革市場の成長予測2026～2032」（https://www.lpinformation.jp/reports/740814/automotive-faux-leather）によると、2026年から2032年の予測期間中のCAGRが4.9%で、2032年までにグローバル自動車用合成皮革市場規模は52.76億米ドルに達すると予測されている。成長の質も変化している。単なる代替需要ではなく、電動化で静粛性が増す車室における触感・見映えの差別化、清掃性や抗菌などの機能付加、軽量化と部品点数削減を狙う一体成形・加飾統合、そしてサステナビリティ指標の開示が、合成皮革を内装設計の主役へ押し上げている。結果として、プレミアムではマイクロファイバー系の高付加価値領域が厚みを増し、量産では水系PUや溶剤低減・フタル酸フリー等の規制対応が標準化しつつある。
図. 自動車用合成皮革世界総市場規模
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図. 世界の自動車用合成皮革市場におけるトップ20企業のランキングと市場シェア（2025年の調査データに基づく；最新のデータは、当社の最新調査データに基づいている）
主要プレイヤー：地図が語る競争軸
LP Informationのトップ企業研究センターによると、自動車用合成皮革の世界的な主要製造業者には、Continental、Seiren、Kyowa Leather Cloth、CGT、Miko SRL (Asahi Kasei)、Vulcaflex、TMG Group、Suzhou Greentech、Alcantara、New ONFなどが含まれている。2025年、世界のトップ10企業は売上の観点から約63.0%の市場シェアを持っていた。この顔ぶれは、競争が材料単体の優劣ではなく、OEM認定に耐える品質保証、グローバル供給とローカル生産の両立、意匠開発力とブランド力、そして環境配慮の説明責任へ移っていることを示唆する。欧州勢はデザインと規制適合、循環型素材提案でプレミアム内装の物語を作りやすい。日本勢は繊維・樹脂・表面加工の積層技術を強みに、長期信頼性と工程設計で勝ち筋を作る。中国勢は現地OEMの立上げ速度とコスト競争力を梃子に供給の厚みを増し、量産スケールで存在感を高める。韓国勢は化学素材の統合力を背景に、EV向けの内装刷新や機能性表皮の拡張余地を狙う構図になりやすい。成長が緩やかになる局面ほど、単価を押し上げる機能と、採用を勝ち取る供給体制が収益を分ける。
内装の価値は触感と説明責任で決まる
自動車用合成皮革は、単なる代替材から、車室体験を設計する機能素材へ進化している。市場が拡大する一方で成長率は逓減するため、今後の主戦場は、プレミアム化と量産最適化の二極をどう同時に取りに行くかに移る。触感や意匠の差別化を、耐久・規制・品質保証で裏打ちし、さらに環境配慮を数字と言葉で説明できるかが、採用とブランドを左右する。結果として、材料開発だけでなく、OEM共同開発、供給網の強靭化、認証・監査対応までを含む総合力が、企業価値の見え方を決める産業になりつつある。