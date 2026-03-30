入力・視聴・持ち運びを1台で実現。今なら期間限定10％OFFキャンペーンも実施中L&Lライブリーライフ株式会社は、iPadをより実用的に活用できる「キーボード付きiPadケース」を発売いたします。テレワークやオンライン授業の普及を背景に、タブレットの"作業端末化"が進む中、本製品はそのニーズに応えるアクセサリーとして注目されています。

iPadは"消費デバイス"から"作業デバイス"へ

近年、在宅勤務やリモート授業の拡大により、iPadを仕事や学習に活用するユーザーが増加しています。一方で、「長文入力がしづらい」「角度調整が不便」「周辺機器が増えて持ち運びにくい」といった課題も浮き彫りになっています。ユーザーからは特に以下の声が多く寄せられています。- ノートPCを持ち歩くのは重い- iPadだけでは作業効率が低い- キーボードやスタンドを別々に持つのが面倒こうした背景から、"1台で完結する多機能ケース"への需要が高まっている。

1台で「入力・視聴・携帯」を完結

発売されたiPadキーボードケースは、キーボード・スタンド・保護ケースを一体化した設計が特徴です。着脱式Bluetoothキーボードキーボードは取り外し可能で、用途に応じた使い分けが可能。Bluetooth接続により、iPadだけでなくAndroidやWindows端末にも対応する。安定性の高い多角度スタンドマグネット内蔵カバーにより、2段階の角度調整が可能。タイピングや動画視聴など、用途に応じた快適な視野角を確保できる。ペンホルダー＆スタンド機能Apple Pencilなどのスタイラスペンを収納・仮置きできる設計で、紛失防止と作業効率向上を両立している。

"見た目重視"ニーズにも対応

機能性だけでなく、デザイン性にも配慮。マーブル調のカラーを採用し、限定の2色を展開する。- マーブル・スカイブルー- マーブル・パープル「仕事でも使えるデザインがほしい」「おしゃれなiPadケースを選びたい」といったユーザー層にも訴求する。

今後の展望

同社では今後、タブレットの作業効率を高めるアクセサリー開発を強化し、"モバイルワークの新しいスタンダード"を提案していくとしています。

製品概要

商品名：iPadキーボードケース接続方式：Bluetooth対応OS：iOS / Android / Windows主な機能：着脱式キーボード、多角度スタンド、ペンホルダー限定カラー：マーブル・スカイブルー／マーブル・パープル楽天市場商品ページ：https://item.rakuten.co.jp/livelylife/t302241/Yahooショッピング：https://store.shopping.yahoo.co.jp/livelylife/t302282.html

期間限定キャンペーン実施中

楽天市場にて期間限定10％OFFキャンペーンを実施中。在庫がなくなり次第終了となるため、早期の購入が推奨される。

会社概要

L&Lライブリーライフ株式会社は、2015年に創業したライフスタイルテクノロジー企業です。創業当初は小規模なオンラインショップとしてスタートし、現在ではスマートウォッチ、ワイヤレスイヤホン、スマートフォンアクセサリー、小型家電、アウトドア製品など幅広い分野で事業を展開しています。近年は日本市場を中心に、欧米および東南アジアへと販売チャネルを拡大し、累計1,000万人以上のユーザーに製品・サービスを提供。ECモールおよび自社サイトを通じて、グローバルに事業を成長させています。同社は「日常をより便利に、より豊かに」を理念に掲げ、最新テクノロジーと市場ニーズを融合した製品開発を強みとしています。高品質かつ実用性に優れた商品を通じて、ユーザーの生活体験の向上に貢献しています。会社名：L&Lライブリーライフ株式会社所在地：東京都立川市錦町３－１－１３立川ASビル事業内容：スマートウォッチ・デジタル機器・生活家電の企画販売ホームページ：https://livelylife.jp/