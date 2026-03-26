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アウディ ジャパン、米国発のサステナブルラグジュアリーホテル 日本初進出となる「1 Hotel Tokyo」とのコラボレーションを発表
持続可能な未来の実現に向けて、日本初進出のサステナブルなラグジュアリーホテル 1 Hotel Tokyoとのコラボレーションを発表
1 Hotel Tokyo宿泊客向けのサービスやアクティビティにAudi Q6 e-tronを活用
アウディ ジャパン（東京都品川区、ブランド ディレクター：マティアス シェーパース）は、米国発のサステナブルラグジュアリーホテルブランド「1 Hotels」（読み：ワンホテルズ）の日本初進出拠点となる「1 Hotel Tokyo」（読み：ワンホテルトウキョウ、所在地：東京都港区赤坂 総支配人：小南 正仁）の開業に伴い、Audi Q6 e-tronを常駐車両として提供します。これにより、宿泊客の皆さまにサステナブルで洗練されたホテル体験をお届けする取り組みに貢献していきます。
今回のコラボレーションでは、今月開業した1 Hotel Tokyoの宿泊客の送迎などで次世代電動SUVであるAudi Q6 e-tronを活用します。宿泊客の快適な旅行体験に貢献します。
Audi Q6 e-tronは、アウディがポルシェと共同開発したスポーティでハイパフォーマンスなBEVプラットフォームPPE（プレミアム・プラットフォーム・エレクトリック）をベースにした初の市販モデルシリーズです。卓越した走行性能、充電速度を兼ね備え、スポーティなパフォーマンスと日常での使いやすさを両立しています。最先端の生産体制と持続可能な取り組みにより生み出されるAudi Q6 e-tronは、PPEの柔軟性を活かしながら、アウディのDNAと個性を組み込み、電動ラインアップ拡充の新たな原点となるモデルとして、未来のモビリティ体験を1 Hotel Tokyoに宿泊のお客様に提供します。
アウディは、持続可能なプレミアムモビリティを提供する企業として変革を続けおり、グローバル全体で脱炭素、水の有効利用、資源効率、生物多様性にフォーカスした環境保護プログラム「Mission:Zero（ミッションゼロ）」を推進し、環境負荷の削減に取り組んでいます。
1 Hotel Tokyo は、自然からインスピレーションを受けたミッション主導型のラグジュアリーライフスタイルホテルブランド“1 Hotels”の日本初進出のホテルです。1 Hotel Tokyo では、サステナブルなダイニング体験を提供するために、ミニマルウェイスト（廃棄物の最小化）を実践しながら、季節や土地の風味を丁寧にすくい上げた料理とドリンクを提供します。
アウディは、自動車業界でサステナビリティをリードするブランドとして、同ホテルの価値観と方向性に共鳴し、走行中に二酸化炭素を排出しない環境に優しい電気自動車を提供を通して、宿泊客の皆さまに豊かな体験を提供したいと考え、今回のコラボレーションが実現しました。
アウディでは、CO2排出の低減や地球温暖化対策など持続可能な社会の実現に向け活動を継続してまいります。
1 Hotel Tokyo公式ウェブサイト：https://www.1hotels.com/tokyo
■1 Hotelsについて
1 Hotelsは、“自然からインスピレーションを受けたミッション主導型のラグジュアリーライフスタイルホテルブランド”として、持続可能なデザインと建築、卓越した快適性、そして比類ないホスピタリティの融合を追求しています。私たちの住むこの地球は、たった1つ＝1 Worldであり、ブランドの原点には、「世界を旅する人々こそ、その世界を大切にすべきだ」というシンプルな思想があります。
1 Hotelsは2015年、米・フロリダ州マイアミ・サウスビーチとニューヨーク州マンハッタン・セントラルパークに最初の2つのホテルをオープン。その後、2017年に米・ニューヨーク州ブルックリン（イーストリバー沿い）、2019年に米・カリフォルニア州ウエストハリウッド（サンセット大通り沿い）、2021年にトロント（カナダ）、2022年には米・カリフォルニア州サンフランシスコと米・テネシー州ナッシュビルに展開。2023年には米・ハワイ州カウアイ島・ハナレイベイにブランドの旗艦ホテルを、またヨーロッパ初となる英国・メイフェア（ロンドン）に開業しました。2025年には、シアトル、メルボルン（オーストラリア、オセアニア初進出）、コペンハーゲン（デンマーク、北欧初進出）にも開業しました。
また現在、以下の都市にて新規開業に向けた準備が進行中です：
カボ・サン・ルーカス（メキシコ）、パリ（フランス）、エルウンダ・ヒルズ（クレタ島）、オースティン（米・テキサス州）、リヤド（サウジアラビア）、サン・ミゲル・デ・アジェンデ（メキシコ）
一部の施設は、世界的なホスピタリティ評価指標であるMICHELIN Key（ミシュラン・キー）の栄誉ある認定も受けています。詳しくは1hotels.comをご覧ください。
＊Audi Report and Fact Pack：https://www.1hotels.com/
Audi Q6 e-tronは、アウディがポルシェと共同開発したスポーティでハイパフォーマンスなBEVプラットフォームPPE（プレミアム・プラットフォーム・エレクトリック）をベースにした初の市販モデルシリーズです。卓越した走行性能、充電速度を兼ね備え、スポーティなパフォーマンスと日常での使いやすさを両立しています。最先端の生産体制と持続可能な取り組みにより生み出されるAudi Q6 e-tronは、PPEの柔軟性を活かしながら、アウディのDNAと個性を組み込み、電動ラインアップ拡充の新たな原点となるモデルとして、未来のモビリティ体験を1 Hotel Tokyoに宿泊のお客様に提供します。
アウディは、持続可能なプレミアムモビリティを提供する企業として変革を続けおり、グローバル全体で脱炭素、水の有効利用、資源効率、生物多様性にフォーカスした環境保護プログラム「Mission:Zero（ミッションゼロ）」を推進し、環境負荷の削減に取り組んでいます。
1 Hotel Tokyo は、自然からインスピレーションを受けたミッション主導型のラグジュアリーライフスタイルホテルブランド“1 Hotels”の日本初進出のホテルです。1 Hotel Tokyo では、サステナブルなダイニング体験を提供するために、ミニマルウェイスト（廃棄物の最小化）を実践しながら、季節や土地の風味を丁寧にすくい上げた料理とドリンクを提供します。
アウディは、自動車業界でサステナビリティをリードするブランドとして、同ホテルの価値観と方向性に共鳴し、走行中に二酸化炭素を排出しない環境に優しい電気自動車を提供を通して、宿泊客の皆さまに豊かな体験を提供したいと考え、今回のコラボレーションが実現しました。
アウディでは、CO2排出の低減や地球温暖化対策など持続可能な社会の実現に向け活動を継続してまいります。
1 Hotel Tokyo公式ウェブサイト：https://www.1hotels.com/tokyo
■1 Hotelsについて
1 Hotelsは、“自然からインスピレーションを受けたミッション主導型のラグジュアリーライフスタイルホテルブランド”として、持続可能なデザインと建築、卓越した快適性、そして比類ないホスピタリティの融合を追求しています。私たちの住むこの地球は、たった1つ＝1 Worldであり、ブランドの原点には、「世界を旅する人々こそ、その世界を大切にすべきだ」というシンプルな思想があります。
1 Hotelsは2015年、米・フロリダ州マイアミ・サウスビーチとニューヨーク州マンハッタン・セントラルパークに最初の2つのホテルをオープン。その後、2017年に米・ニューヨーク州ブルックリン（イーストリバー沿い）、2019年に米・カリフォルニア州ウエストハリウッド（サンセット大通り沿い）、2021年にトロント（カナダ）、2022年には米・カリフォルニア州サンフランシスコと米・テネシー州ナッシュビルに展開。2023年には米・ハワイ州カウアイ島・ハナレイベイにブランドの旗艦ホテルを、またヨーロッパ初となる英国・メイフェア（ロンドン）に開業しました。2025年には、シアトル、メルボルン（オーストラリア、オセアニア初進出）、コペンハーゲン（デンマーク、北欧初進出）にも開業しました。
また現在、以下の都市にて新規開業に向けた準備が進行中です：
カボ・サン・ルーカス（メキシコ）、パリ（フランス）、エルウンダ・ヒルズ（クレタ島）、オースティン（米・テキサス州）、リヤド（サウジアラビア）、サン・ミゲル・デ・アジェンデ（メキシコ）
一部の施設は、世界的なホスピタリティ評価指標であるMICHELIN Key（ミシュラン・キー）の栄誉ある認定も受けています。詳しくは1hotels.comをご覧ください。
＊Audi Report and Fact Pack：https://www.1hotels.com/
本件に関するお問合わせ先
フォルクスワーゲン グループ ジャパン株式会社
アウディ ジャパン 広報部 https://audi-press.jp/contact/
関連リンク
日本語版リリース
https://www.audi-press.jp/press-releases/2026/s5n52g0000005sqk.html
アウディ プレス センター
https://www.audi-press.jp/index.html
アウディ ジャパン
https://www.audi.co.jp/jp/web/ja.html