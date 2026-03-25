【513BAKERY】2026年4月は、食物繊維入りのもちもちベーグルと彩り豊かなグルメパンが大集合！「もちもちベーグルフェア」＆「春のグルメパンフェア第2弾」を同時開催！

株式会社コイサンズ

三重県・愛知県・東京都・北海道で全15店舗を展開する513BAKERYは、2026年4月から、「もちもちベーグルフェア」と「春のグルメパンフェア第2弾」を同時開催します。「もちもちベーグルフェア」には、日清製粉株式会社の高食物繊維小麦粉「アミュリア」を使用した、弾力と歯応えのある食物繊維入りベーグルが新登場。王道のプレーンやチーズに加えて、塩味のきいた塩ベーグルや香り豊かな抹茶ベーグルなど全5種類。その日の気分に合わせてお好みの味をお楽しみください。また、「春のグルメパンフェア第2弾」には、513BAKERYオリジナルのハンバーガーやパニーニ、フランスパンが大集合。テリヤキソースをたっぷり絡めた自家製手ごねハンバーグとたまごサラダをサンドした「手作りハンバーガー(照り焼きたまご)」や、ゴロゴロ入ったじゃがいもと明太子が相性抜群の「炙りじゃがマヨ明太フランス」など、様々な食感と味わいが楽しめるフェア商品全9品を販売します。暖かな春のお出かけのお供におすすめです。その他、三重県志摩市の志摩ブランドに認定されている「きねつきさわ餅」を使用した「きねつきさわ餅クロワッサン(よもぎ)」を新発売。サクサクのクロワッサンと表面はカリッ、中はもっちりとした餅の食感を同時にお楽しみいただけます。よもぎがふんわりと香る春にぴったりのクロワッサンです。ぜひこの機会にお召し上がりください。

【4月新商品『もちもちベーグルフェア』＆『春のグルメパンフェア第2弾』商品詳細】

※イートインの場合は10％の消費税がかかります。

※店舗により商品価格が異なります。また一部取扱いの無い商品もございます。

【もちもちベーグルフェア】

ベーグルには、日清製粉株式会社の高食物繊維小麦粉「アミュリア」を使用しています。

プレーンベーグル 160円(税込172円)

食物繊維入り！もちもちとしたシンプルなプレーンベーグル。素材の味を存分に楽しめます。アレンジ自在でどんな食卓シーンにもおすすめ♪

チーズベーグル 230円(税込248円)

食物繊維入り！もちもちとしたベーグルにチーズをたっぷり巻き込みました。トッピングにもチーズをかけて香ばしく焼き上げた贅沢なチーズベーグル

塩ベーグル 230円(税込248円)

食物繊維入り！もちもちとしたベーグルに岩塩とバターの塩味をきかせたお食事系ベーグル。生地の自然な甘みと塩気が絶妙なバランスです。

抹茶ベーグル 230円(税込248円)

食物繊維入り！香りの良い抹茶生地のもちもちベーグルに、ホワイトチョコチップを巻き込みました。抹茶のほろ苦さとホワイトチョコの甘さが良く合います。

アップルシナモンレーズンベーグル 230円(税込248円)

食物繊維入り！香り豊かなシナモン生地のもちもちベーグルに、シロップ漬けした甘いリンゴとレーズンを巻き込みました。

【春のグルメパンフェア第2弾】

メンチカツバーガー 320円(税込345円)

メンチカツに特製ソースをたっぷりかけて、キャベツ・レタスと一緒にサンドしました。ジューシーなメンチカツがコクのあるソースと良く合います。

サーモンフライバーガー 320円(税込345円)

サクサクに揚げたサーモンフライを具沢山のタルタルソースと一緒にサンド。タルタルソースの優しい酸味と脂ののったサーモンフライが相性抜群！

手作りハンバーガー(照り焼きたまご) 350円(税込378円)

自家製の手ごねハンバーグにテリヤキソースをたっぷり絡めて、ふわふわのたまごサラダと一緒にサンド。甘辛いテリヤキソースとマイルドな卵のコクがベストマッチ！

手作りハンバーガー(チーズ) 350円(税込378円)

自家製の手ごねハンバーグにデミグラスソースとチェダーチーズソースをかけてサンドしました。風味豊かなデミグラスソースと濃厚なチーズソースがやみつきになる美味しさ！

エビカツバーガー 460円(税込496円)

エビの旨みがぎゅっと詰まったエビカツと具沢山のタルタルソースをたっぷりサンドしました。エビのぷりぷり食感が楽しめる食べ応え抜群のハンバーガー。

ナポリタン風ピザフランス 260円(税込280円)

フランスパンにピザソースとケチャップを塗り、ウインナー・ベーコン・玉ねぎ・ピーマン・チーズをのせてナポリタン風に焼き上げました。パリッとした食感と香ばしい香りが食欲をそそります。

炙りじゃがマヨ明太フランス 270円(税込291円)

じゃがいもがゴロゴロ入ったポテトサラダと明太ソース・マヨネーズ・チーズをのせ、こんがり炙りました。ホクホクのじゃがいもと明太子が口の中で広がるおつまみにもオススメのフランスパン♪

BBQチキンパニーニ 320円(税込345円)

スパイシーでコクのあるバーベキューソースを塗り、チキンをたっぷり挟んだボリューム満点のパニーニ。表面にチーズをかけてこんがり焼き上げました。

春キャベツとしらすのパニーニ 320円(税込345円)

春キャベツと徳島県の地鶏「阿波尾鶏」のサラダに、旬のしらすを合わせて焼き上げたパニーニ。ほんのり香る粒マスタードがアクセント♪

【４月新作おすすめパン ～季節のクロワッサン～】

てのひらクロワッサン 120円(税込129円)

発酵バターを使用した人気のクロワッサンに幅約7.5cmのてのひらサイズが登場！朝食やおやつにおすすめです！食べやすい大きさで何個でも食べられます♪

さくらもちクロワッサン 160円(税込172円)

さくらもちを包んで焼き上げたクロワッサン。桜の香りとこしあんの甘さが、バター香るサクサクのクロワッサンに良く合います。和と洋のマリアージュをお楽しみください♪

きねつきさわ餅クロワッサン(よもぎ) 180円(税込194円)

志摩ブランド認定の「きねつきさわ餅」を使用しています。

北海道産小豆あんを包んださわ餅は、よもぎの風味とほんのり塩味がきいた上品な味わいが特徴。クロワッサンのサクサク食感とこんがり焼けたお餅のカリカリ食感が楽しめます。

【513BAKERY店舗一覧】

■513BAKERY函館店

営業時間：8:00～19:00 定休日：月曜日（祝日の場合は火曜日）

〒041-0851 北海道函館市本通2丁目53-21 TEL：0138-84-5130

■513BAKERY函館ポールスター店

営業時間：9:00～19:00 定休日：火曜日（祝日の場合は水曜日）

〒041-0821 北海道函館市港町1丁目2-1 ポールスターショッピングセンター内

TEL：0138-40-0513

■513BAKERY東京築地本店

営業時間：10:00～19:30 定休日：日曜日

〒104-0045 東京都中央区築地2丁目11-4 フェニックスビル1階 TEL：03-3545-0513

■513BAKERYららぽーと名古屋みなとアクルス店

営業時間：平日 10:00～20:00 ／ 土日祝10:00～21:00 定休日：年中無休

〒455-8501 愛知県名古屋市港区港明2丁目3番2号 1階 TEL：052-651-0513

■513BAKERY三重桑名大山田店

営業時間：平日 9:00～19:00 ／ 土日祝 7:30～19:00 定休日：月曜日（祝日の場合は火曜日）

〒511-0946 三重県桑名市五反田1880 TEL：0594-31-0513

■パンの駅 513BAKERY三重四日市菰野店

営業時間：7:30～19:30 定休日：月曜日（祝日の場合は火曜日）

〒510-1231 三重県三重郡菰野町神森890-2 TEL：059-391-0513

■513BAKERY三重四日市笹川通り店

営業時間：7:30～19:30 定休日：月曜日（祝日の場合は火曜日）

〒510-0891 三重県四日市市日永西2-17-8 TEL：059-345-0513

■513BAKERY三重鈴鹿店

営業時間：9:00～21:00 定休日：年中無休

〒513-0834 三重県鈴鹿市庄野羽山4-20-9 TEL：059-379-0513

■513BAKERY津県庁前店

営業時間：7:30～19:00 定休日：日曜日

〒514-0004 三重県津市栄町2丁目393番地 TEL：059-223-0513

■513BAKERY三重津ヨットハーバー店

営業時間：7:30～19:30 定休日：火曜日（祝日の場合は水曜日）

〒514-0803 三重県津市柳山津興388-10 TEL：059-221-0513

■513BAKERY三重津高茶屋店

営業時間：7:30～19:30 定休日：月曜日（祝日の場合は火曜日）

〒514-0817 三重県津市高茶屋小森町4092-3 TEL：059-238-0513

■513BAKERY三重松阪高町店 2010年5月13日に1号店としてオープン！

営業時間：7:30～19:30 定休日：月曜日（祝日の場合は火曜日）

〒515-0011 三重県松阪市高町203-5 TEL：0598-50-0777

■513BAKERY三重松阪川井町店

営業時間：平日 9:00～19:30 ／ 土日祝 7:30～19:30 定休日：火曜日（祝日の場合は水曜日）

〒515-0818 三重県松阪市川井町749-1 TEL：0598-22-0513

■513BAKERY三重伊勢玉城店

営業時間：7:30～19:30 定休日：火曜日（祝日の場合は水曜日）

〒519-0401 三重県度会郡玉城町世古268 TEL：0596-58-0513

■513BAKERY三重伊勢店

営業時間：7:30～19:30 定休日：月曜日（祝日の場合は火曜日）

〒516-0043 三重県伊勢市藤里町587-2 TEL：0596-24-0513

【513BAKERY公式SNS】

【本件に関する報道関係者からのお問合せ先】

株式会社コイサンズ 広報担当：磯野

電話：059-213-0513

FAX：059-222-3006