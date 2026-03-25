Clarks Originals（クラークス オリジナルズ）2026年春夏シーズンの新作「Godney Boat Shoe（ゴッドニー ボートシュー）」

クラークスジャパン株式会社

Clarks Originalsが提案する“Desert Ivy”-- 伝統と現代が交差する、2026年の足元

Clarks Originals（クラークス オリジナルズ）より、2026年春夏シーズンの新作「Godney Boat Shoe（ゴッドニー ボートシュー）」が登場。

今季のテーマ“Desert Ivy デザートアイビー”のもと、アイビースタイルを象徴するボートシューズを現代的に再解釈しました。もともとボートシューズは、ヨットデッキでの実用性から生まれたシューズで、1950～60年代にはアイビーリーグの学生たちの足元を象徴する存在として広く浸透。

その後もプレッピーやストリートへと文脈を広げながら、時代ごとに再評価されてきたアイコンです。

2026年、再び注目されるアイビースタイルの流れの中で、クラークスはその伝統をなぞるのではなく、カルチャーとクラフトを背景に“今のバランス”で提案します。

本作は、オリジナルズの象徴であるクレープソールをあえて薄く設計することで、クラシックなボートシューズ本来の軽やかなシルエットを再現。

しなやかなレザーアッパーと相まって、柔らかく自然に足に馴染む履き心地を実現しています。



メンズはBritish Tan LeatherとNavy Combi、ウィメンズはBritish Tan LeatherとWhite Leatherをラインナップ。伝統的なディテールを踏襲しながらも、現代のスタイリングにフィットする洗練されたバランスに仕上げました。価格は\25,300（税込）。



全国のクラークス オリジナルズストア(https://www.clarks.co.jp/contents/store-locator/)ならびにオフィシャルオンラインストア(https://www.clarks.co.jp/)で販売中。



Godney Boat Shoeの詳細はこちらから(https://www.clarks.co.jp/search?fromid=search_mini_form&searchWord=godney)

CLARKS

1825年に英国南西部にあるサマセット州ストリートにてC&J Clark Limitedとして創業。

それ以来、クラークスは革新的な靴づくりの先駆者であり続けてきました。強みであるイノベーションとクラフトマンシップという組み合わせに支えられ、クラークスの高度な製造技術、テクノロジー、最新の素材は世界中で知られるようになりました。2万2000点を超える靴のアーカイブには、デザートブーツ、 ワラビーなど、どのデザインも一目でクラークスとわかる特徴を持っています。クラークスは100以上の市場で小売、卸売、フランチャイズ、オンラインチャネルを展開するグローバル企業です。

Clarks Originals クラークスオリジナルズ

時代を超えて受け継がれる、アイコニックなスタイルとカルチャーの融合

クラークスのルーツに深く根ざしたクラフトマンシップを背景に、ブランドの歴史を彩るアイコニックモデルを中心に展開する「Clarks Originals」

アーカイブの名作シューズを現代的な視点で再解釈し、再構築したコレクションは、独自のデザイン性でファッションシーンに新たな息吹をもたらします。その唯一無二のスタイルは、音楽やストリートカルチャーとも強い結びつきを持ち、時代やジャンルを超えて多くのクリエイターたちに愛され続けています。

クラークス オリジナルズ ストアについて

90年代に創設されたサブブランド「クラークス オリジナルズ」を展開する店舗

創業当時からのブランドの思想である足を「包み」という考えが脈々と受け継がれているクラークスのアイコンモデル「ワラビー」、「デザートブーツ」、「デザートトレック」などを主軸に多くのコラボレーションを展開する店舗となっています。



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