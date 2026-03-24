TVアニメ『しゅごキャラ！』のトレーディング Ani-Art アクリルスタンドなどの受注を開始！！アニメ・漫画のオリジナルグッズを販売する「AMNIBUS」にて

株式会社arma bianca

株式会社アルマビアンカはオリジナルグッズを展開する通販サイト、「AMNIBUS」にてTVアニメ『しゅごキャラ！』の商品7種の受注を開始いたします。

株式会社アルマビアンカ（本社：東京都中野区、代表取締役:坂井智成）は「日常でも使用できる」をコンセプトにしたオリジナルグッズを展開する通販サイト、「AMNIBUS」にてTVアニメ『しゅごキャラ！』の商品の受注を3月18日（水）より開始いたしました。

▼受注サイト：AMNIBUS(アムニバス)

https://amnibus.com/products/title/1249?utm_source=press

「日常で使える」キャラクターグッズをお届けします。

▼トレーディング Ani-Art アクリルスタンド

日奈森 あむ、月詠 イクト、辺里 唯世、藤咲 なでしこ、相馬 空海、結木 やや、真城 りま、三条 海里、藤咲 なぎひこ、ほしな 歌唄のイラストを新たなタッチで魅力的に表現し、アクリルスタンドに仕上げました。

お部屋やデスクまわりなどに飾って、キャラクターとの日常をお楽しみください。

※「Ani-Artシリーズ」は、キャラクターイラストをアーティスティックな表現で描いたAMNIBUSのオリジナル商品です。

▽予約購入特典

当商品を1BOX、または単品にて1BOX相当数ご注文ごとに、予約購入特典として「日奈森 あむ&月詠 イクト Ani-Art アクリルスタンド AMNIBUS限定特典」を付属いたします。

▽仕様

価格 ：単品 \913(税込), BOX \9,130(税込)

種類 ：全10種

サイズ：本体：（約）70×50mm 台座：（約）50×23mm 厚み：3mm

素材 ：アクリル

▼トレーディング Ani-Art アクリルキーホルダー

日奈森 あむ、月詠 イクト、辺里 唯世、藤咲 なでしこ、相馬 空海、結木 やや、真城 りま、三条 海里、藤咲 なぎひこ、ほしな 歌唄のイラストを新たなタッチで魅力的に表現し、アクリルキーホルダーに仕上げました。

カバンや小物につけてキャラクターとの日常をお楽しみください。

▽予約購入特典

当商品を1BOX、または単品にて1BOX相当数ご注文ごとに、予約購入特典として「日奈森 あむ&月詠 イクト Ani-Art アクリルキーホルダー AMNIBUS限定特典」を付属いたします。

▽仕様

価格 ：単品 \748(税込), BOX \7,480(税込)

種類 ：全10種

サイズ：（約）58×57mm 厚み：3mm

素材 ：アクリル

▼トレーディング Ani-Art 缶バッジ

日奈森 あむ、月詠 イクト、辺里 唯世、藤咲 なでしこ、相馬 空海、結木 やや、真城 りま、三条 海里、藤咲 なぎひこ、ほしな 歌唄のイラストを新たなタッチで魅力的に表現し、缶バッジに仕上げました。

カバンや小物につけたり、お部屋に並べて飾ったり、キャラクターとの日常をお楽しみください。

▽予約購入特典

当商品を1BOX、または単品にて1BOX相当数ご注文ごとに、予約購入特典として「月詠 イクト Ani-Art 75mm缶バッジ AMNIBUS限定特典」を付属いたします。

▽仕様

価格 ：単品 \528(税込), BOX \5,280(税込)

種類 ：全10種

サイズ：本体：（約）直径56mm 特典：（約）直径75mm

素材 ：紙、ブリキ

▼トレーディング Ani-Art ホログラムイラストカード

日奈森 あむ、月詠 イクト、辺里 唯世、藤咲 なでしこ、相馬 空海、結木 やや、真城 りま、三条 海里、藤咲 なぎひこ、ほしな 歌唄のイラストを新たなタッチで魅力的に表現し、ホログラム加工を施したイラストカードに仕上げました。

お部屋やデスクまわりなどに飾って、キャラクターとの日常をお楽しみください。

▽予約購入特典

当商品を1BOX、または単品にて1BOX相当数ご注文ごとに、予約購入特典として「日奈森 あむ&月詠 イクト Ani-Art ホログラムイラストカード AMNIBUS限定特典」を付属いたします。

▽仕様

価格 ：単品 \385(税込), BOX \3,850(税込)

種類 ：全10種

サイズ：（約）80×50mm

素材 ：紙

▼Ani-Art BIGアクリルスタンド

※画像は「日奈森 あむ Ani-Art BIGアクリルスタンド」を使用しております。

日奈森 あむ、月詠 イクト、辺里 唯世、藤咲 なでしこ、相馬 空海、結木 やや、真城 りま、三条 海里、藤咲 なぎひこ、ほしな 歌唄のイラストを新たなタッチで魅力的に表現し、BIGなアクリルスタンドに仕上げました。

お部屋やデスクまわりなどに飾って、キャラクターとの日常をお楽しみください。

▽仕様

価格 ：各 \1,980(税込)

種類 ：全10種（日奈森 あむ、月詠 イクト、辺里 唯世、藤咲 なでしこ、相馬 空海、結木 やや、真城 りま、三条 海里、藤咲 なぎひこ、ほしな 歌唄）

サイズ：本体：（約）16×7.3cm 台座：（約）7.3×3.5cm 厚み：3mm ※種類により異なる

素材 ：アクリル

▼Ani-Art A3マット加工ポスター

※画像は「日奈森 あむ Ani-Art A3マット加工ポスター」を使用しております。

日奈森 あむ、月詠 イクト、辺里 唯世、藤咲 なでしこ、相馬 空海、結木 やや、真城 りま、三条 海里、藤咲 なぎひこ、ほしな 歌唄のイラストを新たなタッチで魅力的に表現し、A3サイズのマット加工されたポスターに仕上げました。

お部屋などに飾って、キャラクターとの日常をお楽しみください。

▽仕様

価格 ：各 \913(税込)

種類 ：全10種（日奈森 あむ、月詠 イクト、辺里 唯世、藤咲 なでしこ、相馬 空海、結木 やや、真城 りま、三条 海里、藤咲 なぎひこ、ほしな 歌唄）

サイズ：A3

素材 ：紙

▼Ani-Art ブロマイド2枚セット

※画像は「日奈森 あむ Ani-Art ブロマイド2枚セット」を使用しております。

日奈森 あむ、月詠 イクト、辺里 唯世、藤咲 なでしこ、相馬 空海、結木 やや、真城 りま、三条 海里、藤咲 なぎひこ、ほしな 歌唄のイラストを新たなタッチで魅力的に表現し、ブロマイド2枚セットに仕上げました。

コレクションしたり、お部屋に並べて飾ったり、キャラクターとの日常をお楽しみください。

▽仕様

価格 ：各 \418(税込)

種類 ：全10種（日奈森 あむ、月詠 イクト、辺里 唯世、藤咲 なでしこ、相馬 空海、結木 やや、真城 りま、三条 海里、藤咲 なぎひこ、ほしな 歌唄）

サイズ：（約）12.7×8.9cm

素材 ：紙

▼受注サイト：AMNIBUS(アムニバス)

https://amnibus.com/products/title/1249?utm_source=press

https://x.com/AMNIBUS

「日常で使える」キャラクターグッズをお届けします。

【本プレスリリースに関するお問い合わせ】

株式会社arma bianca

住所：〒164-0013 東京都中野区弥生町3－35－13 335中野新橋ビル 3F

お問合せフォーム：https://armabianca.com/contact

担当：齊藤直樹

Mail：support@amnibus.com

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