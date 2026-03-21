30周年のナンジャタウンを人気キャストが遊び尽くす！新バラエティ『キズナン！』 第2週目出演者は小栗有以（AKB48）×箭内夢菜×大西亜玖璃×白石まゆみ（SWEET STEADY）

東京メトロポリタンテレビジョン株式会社

東京メトロポリタンテレビジョン株式会社（TOKYO MX）は、今年30周年を迎える池袋の屋内型テーマパーク「NAMJATOWN(ナンジャタウン)」を舞台に、豪華出演者たちが様々なアトラクションに挑戦しながら絆を深めていくバラエティ番組『キズナン！～ナンジャタウンを遊び尽くせ～』を2026年3月28日（土）21時00分より放送いたします。

『キズナン！～ナンジャタウンを遊び尽くせ～』は、ジャンルや活動の場が異なる出演者たちがチームに分かれ、ナンジャタウンを舞台に様々なミッションに挑戦し「絆」を深めていく、新しい体験型バラエティ。施設内のアトラクションやスポットを使った“陣取りゲーム”形式で対決しながら、ナンジャタウンの魅力を存分に紹介していきます。

3月21日(土)に放送された第1週目は、ユーキ（超特急）、佐藤流司、仲村宗悟、高野(きしたかの)の4名が出演。そして今回放送する第2週目ではガラッと雰囲気を変え、豪華女性ゲストが集結！AKB48の小栗有以、俳優の箭内夢菜、声優の大西亜玖璃、SWEET STEADYの白石まゆみという面々が揃いました。

個性豊かなメンバーが、ナンジャタウンを舞台に全力でゲームに挑みます。今回のロケも、オープン前のナンジャタウンを特別に使用し、園内を舞台にした陣取りゲームを実施。小栗＆大西、箭内＆白石のペアに分かれ、手裏剣を使ったアクティビティや、園内に散りばめられた驚きの仕掛け、ユラユラ揺れる「たこ」や「かえる」のライドに乗りながら、クイズ番組をライブ感覚で体験できるクイズライドアトラクションなど、ナンジャタウンのコンテンツを使った番組オリジナルの多彩なゲームに続々挑戦します。

さらに、今回は第1週目と変わり園内を歩くナンジャタウンのシンボルキャラクターの2人「モジャヴ」「オオタマ」と写真を撮ることで相手チームの陣地を倍ゲットできるなど、予測不能の展開に出演者たちも大盛り上がり！番組後半では、女子回ならではのデザートをテーマにしたスペシャルミッションも！勝敗によっては罰ゲームも待ち受け、ここでしか見られない出演者たちの意外な一面が飛び出します。業種やグループの垣根を超えた貴重な共演をお楽しみに！

■場面写真＆予告映像が到着

【15秒番宣映像】

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=4F_jRgdgKow ]

■出演者からコメントが到着！

◆小栗有以（AKB48）

ナンジャタウンに来るのが初めてという子がほとんどだったのですが、本当にみんな素で楽しんでいると思います。他のチームからもいっぱい「キャー！」という声が聞こえてきました。

普段は見られない表情や、すぐに仲良くなってくっついている姿などが見られると思います。

この4人も初めましてで、なかなか見ない組み合わせだと思うので、私たちが楽しんでいる様子を見て皆さんもぜひこの楽しさを感じてほしいです！

◆箭内夢菜

ナンジャタウンは初めて来たのですが、世界観が楽しくて、大人から子供まで楽しめる素敵な場所でした！今回のようなチーム戦だと一気に絆が深まるのがいいなと思いました。

私は本当に方向音痴なので、まゆちゃん（白石まゆみ）がすごく頼りになりましたし、同い年で似ている雰囲気も感じました。初めましてでも距離が縮まってめちゃくちゃ楽しかったです。

二人ともビビりなので、絶叫シーンではちょっと音が鳴っただけでも敏感になっちゃって。すごく叫んでいるので、そこが見どころです(笑)！

◆大西亜玖璃

ゆいゆいちゃん（小栗有以）と一緒に回って、彼女のことをすごく知れたなと思います。

見た目がガーリーな感じでふわふわしているのかなと思っていたのですが、意外と怖いものに対して果敢に攻めていく姿勢に尊敬の気持ちが湧きました。私は怖くて応援することしかできなかったのですが、そういう状況でも楽しみを見つけて過ごしていくところがすごいなと思いました！ダンスをする場面でもゆいゆいちゃんの頼もしさが表れていたので、注目してほしいです！

◆白石まゆみ（SWEET STEADY）

ゆめっぺ（箭内夢菜）は大人っぽくておとなしいのかなと思っていたのですが、同い年ということもあって最初からタメ口OKにしてくれました！方向音痴だったり怖がりだったり、ギャップのある一面が見えて可愛いなと思っていたら、いつの間にかすごく距離が縮まっていました。

普段は撮影で緊張してしまうことが多いのですが、今回はニコニコして騒いでいる姿が出ていると思います。相性診断をしているところもきっと面白いと思うので見てほしいです！

◆番組概要

※下記内容は都合により変更となる場合があります。予めご了承ください。

【タイトル】キズナン！～ナンジャタウンを遊び尽くせ～

【放送日時】2026年3月28日（土）21:00～21:30

【 配信 】TVer・YouTube（TOKYO MX公式）で無料見逃し配信

▼『キズナン！』第1週目 見逃し配信中！

https://tver.jp/series/srqjow3j9v

【 出演 】第2週：小栗有以（AKB48）、箭内夢菜、大西亜玖璃、

白石まゆみ（SWEET STEADY）

ナレーション：佐々木未来

【 番組HP 】https://s.mxtv.jp/variety/kizunam/

【番組SNS】https://x.com/mx_tokuban

【関連リンク】ナンジャタウンホームページ【公式サイト】

https://bandainamco-am.co.jp/tp/namja/

■NAMJATOWN（ナンジャタウン）とは

株式会社バンダイナムコエクスペリエンスが企画・プロデュースする1996年7月6日に東京・池袋のサンシャインシティに開園した屋内型テーマパークです。「街区」と呼ばれる4つの街で構成される園内には、10種類以上のアトラクションや全国のご当地餃子が楽しめる『ナンジャ餃子スタジアム』などがあります。

雨でも、晴れでも、予定が空いたその日でも。あなたの“遊びたい！”をぜんぶ叶える屋内型テーマパークです。