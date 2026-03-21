2026年初【PARCELLE JEWELRY】あべのハルカス近鉄本店（大阪府大阪市）で POP UP SHOP を開催
前回のパーセル ジュエリー POP UP SHOP(あべのハルカス近鉄本店2025年8月撮影)
PARCELLE JEWELRY あべのハルカス近鉄本店 POP UP SHOP
東京・恵比寿発のジュエリーブランド「PARCELLE JEWELRY（パーセル ジュエリー）」。
「心に寄り添うジュエリー」をコンセプトに、日本の職人が一つひとつ丁寧に仕立てた一点もののジュエリーをお届けしております。
2026年3月25日(水)より31日(火)までの7日間、あべのハルカス近鉄本店ウイング館2階イベントスペースにて POP UP SHOP を開催いたします。
春の訪れに合わせた新色のジュエリーや、期間限定ショップでのみご覧いただける特別なジュエリーを中心に、人気シリーズも揃うラインナップをご紹介いたします。なかでも、色と光の重なりをモザイクのように表現する「Pomponne Mosaic（ポンポネ モザイク）」からは、ルビーやブルーサファイアを主役に据えた新たなデザインをお披露目いたします。
また、同フロアにある常設店「パーセル ジュエリーあべのハルカス店」では、POP UP SHOP開催にあわせ、希少石を用いた「Nature Rare Gemstones（希少石ナチュール）」を数量限定でご紹介いたします。POP UP SHOPと常設店を行き来しながら、それぞれ異なるラインナップをご覧いただける1週間となっております。
POP UP SHOPでは、専任スタッフの松本（@manaka_parcelle(https://www.instagram.com/manaka_parcelle/)）・小川（@yuto___0907(https://www.instagram.com/yuto___0907/)）・前田（@parcelle_yuki(https://www.instagram.com/parcelle_yuki/)）が、お一人おひとりに合わせたご提案を承ります。さらに、3月26日(木)には創業者・メインデザイナーの成澤泰介（@taisuke_parcelle(https://www.instagram.com/taisuke_parcelle/)）、3月31日(火)には創業メンバー・バイヤーの宮本陽子（@yoko_parcelle(https://www.instagram.com/yoko_parcelle/)）も来店を予定しております。
※ パーセル ジュエリーのアイテムはすべて一点ものであり、使用する天然石やダイヤモンド等の配置・種類は一つずつ異なります。本リリース掲載画像は商品の一例です。
※ 各アイテムは数量に限りがあり、なくなり次第終了となります。あらかじめご了承ください。
※ 本リリースの内容は、発表日時点の情報に基づいております。商品情報、価格、サービス内容などは、予告なく変更となる場合がございます。
POP UP SHOP 専任スタッフたち：左から、小川、松本、前田
NEW ARRIVALS■ 【新作】Mille Gothique - 花びらのように色彩が重なる限定コレクション
あべのハルカス近鉄本店 POP UP SHOPにあわせ、限定ジュエリーが工房より届きました。
花の輪郭を思わせる意匠を添えた「Mille Gothique （ミルゴシック）」の指環。
ミル打ちが連なるK9ゴールドのアームに、プラチナコーティングを施した石枠を組み合わせることで、アンティークジュエリーのような佇まいに仕立てています。
中央には、それぞれ異なる色合いを宿したダイヤモンドを配しました。やわらかなイエロー、深みのあるブラウン、静かなグレー、そして森を思わせるグリーン。一つとして同じもののない色彩が、指先に個性をもたらします。
周囲にはエメラルドやサファイア、ブラウンダイヤモンドを花びらのように配し、色彩のニュアンスが重なり合うように仕立てています。
クラシカルな趣を感じさせながらも、日常に取り入れやすいバランスに仕上げております。あべのハルカス近鉄本店 POP UP SHOPにてお披露目いたします。
色と光が重なり、花のかたちを描く、新作ミルゴシック
ミル打ちと石枠が織りなす、アンティークな佇まい
指先にさりげなく印象を残す
■ CORUNDUM COLLECTION - コランダムで描く、色と光の純度
ルビーとサファイア。ともにコランダムという同一鉱物から生まれる宝石は、色の違いだけでなく、光の質や透明感に共通性を持っています。コランダムコレクションでは、その特性に着目し、素材そのものの奥行きを引き出す仕立てを追求しています。
◯ Pomponne Mosaic - ルビー／ブルーサファイアで満たす純度
これまで多彩なカラーストーンやダイヤモンドを織り交ぜ、色と光の重なりを描いてきたPomponne Mosaic（ポンポネ モザイク）。
今回初めて、ルビーとブルーサファイア、それぞれ1種類の宝石での表現に向き合いました。産地が育んだ個性を掘り下げ、宝石が持つ奥行きを際立たせています。
モザンビーク産ルビーは、適度な鉄分により生まれる濃密な赤が特徴。地殻変動によって結晶化したその色は、地底の熱を閉じ込めたような艶を宿します。
一方、スリランカ産ブルーサファイアは、高い透明度と光を含んだ発色が魅力。“セイロン・ブルー”と称されるその青は、軽やかさと凛とした気品を併せ持ちます。
ルビーとブルーサファイアの発色を主役に据えるため、パヴェ部分にはブラックプレーティングを採用。爪や地金を「影」として潜ませ、石と石の境界線を曖昧にすることで、赤と青の色彩をより一層際立たせました。
色を重ねるのではなく、ひとつの宝石の奥行きを見つめる。ポンポネ モザイクの新たな表現です。
赤と青、色の純度が際立つポンポネ モザイク
光を含んだ“セイロン・ブルー”。指先に奥行きをもたらす
深紅の輝きが、装いに存在感を添える
◯ Cent Couleur - コランダムのみで構成する色の調和
素材が揃ったときにのみ仕立てられるCent Couleur（サンクルール）。今回は、ルビーとサファイアのみで構成した特別な一本をご紹介いたします。
同じコランダムという鉱物であるからこそ、透明感や輝きの質が揃い、複数の色を並べても全体に統一感が生まれます。
発色の強さに加え、硬度の高いコランダム特有のシャープな輝きが重なり、静かな緊張感と品格を備えた仕上がりに。色の広がりだけでなく、素材そのものの奥行きを感じていただける仕上がりです。
色が連なり、ひとつの調和を描くサンクルール
同じ鉱物＝コランダムが生む、静かな統一感
多彩な色が重なり、指先にやわらかな広がりをもたらす
CUSTOM ORDERS AVAILABLE
ポップアップショップで、限定ジュエリーと並んでご好評をいただいているのが、カスタムオーダー（セミオーダー）です。
経験豊かなバイヤーが厳選した天然石コレクションからお好みの石を選び、日本の職人が一つひとつ手仕事でジュエリーに仕立てます。会場ならではのラインナップや、通常は目にする機会の少ない石も並びます。石を選び、デザインを決めていく過程を通して、1点もののジュエリーがかたちになっていく喜びを体感していただけます。
初めてオーダーされる方にもご安心ください。スタッフが丁寧にご案内いたします。なお、職人による手作業でおつくりするため、お渡しまでにおよそ3か月ほどのお時間を頂戴しております。
ヴィクトリアンリーフ ：税込212,300円より(Pt950/K10・天然石・ダイヤモンド)
PARCELLE JEWELRY あべのハルカス店より■【新作】Nature Rare Stones - パーセル ジュエリーあべのハルカス店 限定品
今回のPOP UP SHOPでは、同じフロアにある常設店「パーセル ジュエリーあべのハルカス店」と行き来しながら、多彩なジュエリーをご覧いただけます。
そのひとつとして、あべのハルカス店限定でご紹介している、希少石をあしらった「Nature（ナチュール）」をご紹介いたします。世界各地で産出される希少石を中心に、その個性や色彩を活かして仕立てたナチュール・シリーズの新作です。
宝石は一つとして同じものがなく、色味や内包物、輝きのニュアンスまでそれぞれ異なります。そうした個性を尊重しながら、職人が石の表情に合わせて一点一点丁寧に仕立てています。
華やかな色彩や奥行きのある輝きは、自然が生み出した造形そのもの。石そのものの魅力を主役に据えたジュエリーは、装うたびに新たな表情を見せます。
POP UP SHOPと常設店を行き来しながら、店舗ならではのラインナップもあわせてご覧ください。
自然が描いた個性をそのままに
パライバトルマリンで仕立てたナチュール
ひとつとして同じもののない、希少石の重なり
PARCELLE JEWELRY POP UP SHOP at あべのハルカス近鉄本店
○ 期間：2026年3月25日(水)～31日(火)
◯ 店長：松本（@manaka_parcelle(https://www.instagram.com/manaka_parcelle/)）
○ 場所：大阪市阿倍野区阿倍野筋1-1-43 あべのハルカス近鉄本店 ウイング館2階 イベントスペース
○ 時間：午前10時～午後8時30分
○ Instagram：https://www.instagram.com/p/DV7jGi_gaeF/?img_index=1
○ Instagram：https://www.instagram.com/kintetsu.abeno/
○ 電話：03-6805-1681(株式会社PARCELLE)
○ メール：info@parcelle.jp
◯ 休業日：百貨店の休館日に準じます
※ 営業日・時間は変更となる場合がございます
PARCELLE JEWELRY あべのハルカス店
大阪では３つ目の常設店として2024年2月にオープン、パーセル ジュエリー全店舗中最大の売場面積を誇っています。広々とした店舗内には、多彩な商品ラインナップが豊富に揃っており、さまざまなニーズに応えることができるため、"西の旗艦店"と期待されております。
◯ 店長：小室（@megu_parcelle(https://www.instagram.com/megu_parcelle/)）
◯ 店舗：大阪市阿倍野区阿倍野筋1-1-43 あべのハルカス近鉄本店 ウイング館2階 アクセサリー売場
◯ 電話：06-6625-2065（直通）
◯ メール：info@parcelle.jp
◯ Instagram：https://www.instagram.com/parcelle_abeno/
◯ 営業時間：午前10時～午後8時
◯ 休業日：百貨店の休館日に準じます
※ 営業日・時間は変更となる場合がございます
パーセル ジュエリーあべのハルカス店(あべのハルカス近鉄本店 ウイング館 2階)
心に寄り添うジュエリー。PARCELLE JEWELRY
2013年に東京・恵比寿の小さな路面店から始まったPARCELLE JEWELRY（パーセル ジュエリー）のコンセプトは「心に寄り添うジュエリー」です。古き良き時代の技術を大切に、日本の職人によって一つひとつ丁寧に仕立てられたジュエリーはあなたの日常を彩るパートナー。現在は、恵比寿本店、新宿・横浜・京都・大阪・いよてつ（松山市）の各高島屋、阪神梅田本店、あべのハルカス、大丸福岡天神店、鶴屋百貨店など、全国の百貨店および POP UP SHOP でご案内しております。
◯ 運営会社：株式会社PARCELLE｜株式会社パーセル
◯ 代表取締役：品田琴恵 (@kotoe_parcelle(https://www.instagram.com/kotoe_parcelle/))
◯ 創業：2013年（2015年に株式会社化）
◯ 本社：〒150-0011 東京都渋谷区東2-17-9 JP-BASE 渋谷3階
◯ コーポレートサイト：https://parcelle.jp/
◯ オンラインストア：https://parcelle-jewelry.com/
◯ Instagram：https://www.instagram.com/parcelle_jewelry/
◯ 公式LINE：https://page.line.me/713ofhwa
◯ 品牌公认小红书账号：https://www.xiaohongshu.com/user/profile/673ae7d8000000001d02c69d
■ オンラインストア【PARCELLE JEWELRY ONLINE】オープン！
パーセル ジュエリーのオンラインストア「PARCELLE JEWELRY ONLINE(https://parcelle-jewelry.com/)」がオープンいたしました。実店舗で大切にしてきた、ジュエリーと向き合うひとときを、時間や場所に縛られずお楽しみいただけます。新規会員登録で10,000ポイント（即日利用可）、購入時10％ポイント還元、送料無料キャンペーンなど、オンライン特典も多数ご用意しております。
※ 本リリースの内容は、発表日時点の情報に基づいております。