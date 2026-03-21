2026年初【PARCELLE JEWELRY】あべのハルカス近鉄本店（大阪府大阪市）で POP UP SHOP を開催

PARCELLE JEWELRY あべのハルカス近鉄本店 POP UP SHOP

株式会社 PARCELLE前回のパーセル ジュエリー POP UP SHOP(あべのハルカス近鉄本店2025年8月撮影)

東京・恵比寿発のジュエリーブランド「PARCELLE JEWELRY（パーセル ジュエリー）」。

「心に寄り添うジュエリー」をコンセプトに、日本の職人が一つひとつ丁寧に仕立てた一点もののジュエリーをお届けしております。

2026年3月25日(水)より31日(火)までの7日間、あべのハルカス近鉄本店ウイング館2階イベントスペースにて POP UP SHOP を開催いたします。

春の訪れに合わせた新色のジュエリーや、期間限定ショップでのみご覧いただける特別なジュエリーを中心に、人気シリーズも揃うラインナップをご紹介いたします。なかでも、色と光の重なりをモザイクのように表現する「Pomponne Mosaic（ポンポネ モザイク）」からは、ルビーやブルーサファイアを主役に据えた新たなデザインをお披露目いたします。

また、同フロアにある常設店「パーセル ジュエリーあべのハルカス店」では、POP UP SHOP開催にあわせ、希少石を用いた「Nature Rare Gemstones（希少石ナチュール）」を数量限定でご紹介いたします。POP UP SHOPと常設店を行き来しながら、それぞれ異なるラインナップをご覧いただける1週間となっております。

POP UP SHOPでは、専任スタッフの松本（@manaka_parcelle(https://www.instagram.com/manaka_parcelle/)）・小川（@yuto___0907(https://www.instagram.com/yuto___0907/)）・前田（@parcelle_yuki(https://www.instagram.com/parcelle_yuki/)）が、お一人おひとりに合わせたご提案を承ります。さらに、3月26日(木)には創業者・メインデザイナーの成澤泰介（@taisuke_parcelle(https://www.instagram.com/taisuke_parcelle/)）、3月31日(火)には創業メンバー・バイヤーの宮本陽子（@yoko_parcelle(https://www.instagram.com/yoko_parcelle/)）も来店を予定しております。



※ パーセル ジュエリーのアイテムはすべて一点ものであり、使用する天然石やダイヤモンド等の配置・種類は一つずつ異なります。本リリース掲載画像は商品の一例です。

※ 各アイテムは数量に限りがあり、なくなり次第終了となります。あらかじめご了承ください。

※ 本リリースの内容は、発表日時点の情報に基づいております。商品情報、価格、サービス内容などは、予告なく変更となる場合がございます。

NEW ARRIVALS

POP UP SHOP 専任スタッフたち：左から、小川、松本、前田■ 【新作】Mille Gothique - 花びらのように色彩が重なる限定コレクション

あべのハルカス近鉄本店 POP UP SHOPにあわせ、限定ジュエリーが工房より届きました。

花の輪郭を思わせる意匠を添えた「Mille Gothique （ミルゴシック）」の指環。

ミル打ちが連なるK9ゴールドのアームに、プラチナコーティングを施した石枠を組み合わせることで、アンティークジュエリーのような佇まいに仕立てています。

中央には、それぞれ異なる色合いを宿したダイヤモンドを配しました。やわらかなイエロー、深みのあるブラウン、静かなグレー、そして森を思わせるグリーン。一つとして同じもののない色彩が、指先に個性をもたらします。

周囲にはエメラルドやサファイア、ブラウンダイヤモンドを花びらのように配し、色彩のニュアンスが重なり合うように仕立てています。

クラシカルな趣を感じさせながらも、日常に取り入れやすいバランスに仕上げております。あべのハルカス近鉄本店 POP UP SHOPにてお披露目いたします。

色と光が重なり、花のかたちを描く、新作ミルゴシックミル打ちと石枠が織りなす、アンティークな佇まい指先にさりげなく印象を残す■ CORUNDUM COLLECTION - コランダムで描く、色と光の純度

ルビーとサファイア。ともにコランダムという同一鉱物から生まれる宝石は、色の違いだけでなく、光の質や透明感に共通性を持っています。コランダムコレクションでは、その特性に着目し、素材そのものの奥行きを引き出す仕立てを追求しています。

◯ Pomponne Mosaic - ルビー／ブルーサファイアで満たす純度

これまで多彩なカラーストーンやダイヤモンドを織り交ぜ、色と光の重なりを描いてきたPomponne Mosaic（ポンポネ モザイク）。

今回初めて、ルビーとブルーサファイア、それぞれ1種類の宝石での表現に向き合いました。産地が育んだ個性を掘り下げ、宝石が持つ奥行きを際立たせています。

モザンビーク産ルビーは、適度な鉄分により生まれる濃密な赤が特徴。地殻変動によって結晶化したその色は、地底の熱を閉じ込めたような艶を宿します。

一方、スリランカ産ブルーサファイアは、高い透明度と光を含んだ発色が魅力。“セイロン・ブルー”と称されるその青は、軽やかさと凛とした気品を併せ持ちます。

ルビーとブルーサファイアの発色を主役に据えるため、パヴェ部分にはブラックプレーティングを採用。爪や地金を「影」として潜ませ、石と石の境界線を曖昧にすることで、赤と青の色彩をより一層際立たせました。

色を重ねるのではなく、ひとつの宝石の奥行きを見つめる。ポンポネ モザイクの新たな表現です。

赤と青、色の純度が際立つポンポネ モザイク光を含んだ“セイロン・ブルー”。指先に奥行きをもたらす深紅の輝きが、装いに存在感を添える

◯ Cent Couleur - コランダムのみで構成する色の調和

素材が揃ったときにのみ仕立てられるCent Couleur（サンクルール）。今回は、ルビーとサファイアのみで構成した特別な一本をご紹介いたします。

同じコランダムという鉱物であるからこそ、透明感や輝きの質が揃い、複数の色を並べても全体に統一感が生まれます。

発色の強さに加え、硬度の高いコランダム特有のシャープな輝きが重なり、静かな緊張感と品格を備えた仕上がりに。色の広がりだけでなく、素材そのものの奥行きを感じていただける仕上がりです。

CUSTOM ORDERS AVAILABLE

色が連なり、ひとつの調和を描くサンクルール同じ鉱物＝コランダムが生む、静かな統一感多彩な色が重なり、指先にやわらかな広がりをもたらす

ポップアップショップで、限定ジュエリーと並んでご好評をいただいているのが、カスタムオーダー（セミオーダー）です。

経験豊かなバイヤーが厳選した天然石コレクションからお好みの石を選び、日本の職人が一つひとつ手仕事でジュエリーに仕立てます。会場ならではのラインナップや、通常は目にする機会の少ない石も並びます。石を選び、デザインを決めていく過程を通して、1点もののジュエリーがかたちになっていく喜びを体感していただけます。

初めてオーダーされる方にもご安心ください。スタッフが丁寧にご案内いたします。なお、職人による手作業でおつくりするため、お渡しまでにおよそ3か月ほどのお時間を頂戴しております。

PARCELLE JEWELRY あべのハルカス店より

ヴィクトリアンリーフ ：税込212,300円より(Pt950/K10・天然石・ダイヤモンド)■【新作】Nature Rare Stones - パーセル ジュエリーあべのハルカス店 限定品

今回のPOP UP SHOPでは、同じフロアにある常設店「パーセル ジュエリーあべのハルカス店」と行き来しながら、多彩なジュエリーをご覧いただけます。

そのひとつとして、あべのハルカス店限定でご紹介している、希少石をあしらった「Nature（ナチュール）」をご紹介いたします。世界各地で産出される希少石を中心に、その個性や色彩を活かして仕立てたナチュール・シリーズの新作です。

宝石は一つとして同じものがなく、色味や内包物、輝きのニュアンスまでそれぞれ異なります。そうした個性を尊重しながら、職人が石の表情に合わせて一点一点丁寧に仕立てています。

華やかな色彩や奥行きのある輝きは、自然が生み出した造形そのもの。石そのものの魅力を主役に据えたジュエリーは、装うたびに新たな表情を見せます。

POP UP SHOPと常設店を行き来しながら、店舗ならではのラインナップもあわせてご覧ください。

PARCELLE JEWELRY POP UP SHOP at あべのハルカス近鉄本店

自然が描いた個性をそのままにパライバトルマリンで仕立てたナチュールひとつとして同じもののない、希少石の重なり

○ 期間：2026年3月25日(水)～31日(火)

◯ 店長：松本（@manaka_parcelle(https://www.instagram.com/manaka_parcelle/)）

○ 場所：大阪市阿倍野区阿倍野筋1-1-43 あべのハルカス近鉄本店 ウイング館2階 イベントスペース

○ 時間：午前10時～午後8時30分

○ Instagram：https://www.instagram.com/p/DV7jGi_gaeF/?img_index=1

○ Instagram：https://www.instagram.com/kintetsu.abeno/

○ 電話：03-6805-1681(株式会社PARCELLE)

○ メール：info@parcelle.jp

◯ 休業日：百貨店の休館日に準じます

※ 営業日・時間は変更となる場合がございます

PARCELLE JEWELRY あべのハルカス店

大阪では３つ目の常設店として2024年2月にオープン、パーセル ジュエリー全店舗中最大の売場面積を誇っています。広々とした店舗内には、多彩な商品ラインナップが豊富に揃っており、さまざまなニーズに応えることができるため、"西の旗艦店"と期待されております。

◯ 店長：小室（@megu_parcelle(https://www.instagram.com/megu_parcelle/)）

◯ 店舗：大阪市阿倍野区阿倍野筋1-1-43 あべのハルカス近鉄本店 ウイング館2階 アクセサリー売場

◯ 電話：06-6625-2065（直通）

◯ メール：info@parcelle.jp⁡⁡⁡

◯ Instagram：https://www.instagram.com/parcelle_abeno/

◯ 営業時間：午前10時～午後8時

◯ 休業日：百貨店の休館日に準じます

※ 営業日・時間は変更となる場合がございます

心に寄り添うジュエリー。PARCELLE JEWELRY

パーセル ジュエリーあべのハルカス店(あべのハルカス近鉄本店 ウイング館 2階)

2013年に東京・恵比寿の小さな路面店から始まったPARCELLE JEWELRY（パーセル ジュエリー）のコンセプトは「心に寄り添うジュエリー」です。古き良き時代の技術を大切に、日本の職人によって一つひとつ丁寧に仕立てられたジュエリーはあなたの日常を彩るパートナー。現在は、恵比寿本店、新宿・横浜・京都・大阪・いよてつ（松山市）の各高島屋、阪神梅田本店、あべのハルカス、大丸福岡天神店、鶴屋百貨店など、全国の百貨店および POP UP SHOP でご案内しております。

◯ 運営会社：株式会社PARCELLE｜株式会社パーセル

◯ 代表取締役：品田琴恵 (@kotoe_parcelle(https://www.instagram.com/kotoe_parcelle/))

◯ 創業：2013年（2015年に株式会社化）

◯ 本社：〒150-0011 東京都渋谷区東2-17-9 JP-BASE 渋谷3階

◯ コーポレートサイト：https://parcelle.jp/

◯ オンラインストア：https://parcelle-jewelry.com/

◯ Instagram：https://www.instagram.com/parcelle_jewelry/

◯ 公式LINE：https://page.line.me/713ofhwa

◯ 品牌公认小红书账号：https://www.xiaohongshu.com/user/profile/673ae7d8000000001d02c69d

■ オンラインストア【PARCELLE JEWELRY ONLINE】オープン！

パーセル ジュエリーのオンラインストア「PARCELLE JEWELRY ONLINE(https://parcelle-jewelry.com/)」がオープンいたしました。実店舗で大切にしてきた、ジュエリーと向き合うひとときを、時間や場所に縛られずお楽しみいただけます。新規会員登録で10,000ポイント（即日利用可）、購入時10％ポイント還元、送料無料キャンペーンなど、オンライン特典も多数ご用意しております。

※ 本リリースの内容は、発表日時点の情報に基づいております。