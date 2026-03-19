¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡Ö¥É¥ê¡¼¥à¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡Ö¥É¥ê¡¼¥à¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú2026Ç¯Ä´ºº¡Û½÷À300¿Í¤¬Áª¤ó¤À¡Ö¥â¥Æ¤ëÃË¤ÎÂÎ·¿¡×1°Ì¤ÏºÙ¥Þ¥Ã¥Á¥ç ― ¤·¤«¤·95.3%¤¬¡ÖÂÎ·¿¤è¤êÀ¶·é´¶¡×¤òÁªÂò
～¡ÖÃÃ¤¨¤¹¤®¡×¤è¤ê¡Ö¤Û¤É¤è¤µ¡×¡£75.4%¤¬»Ù»ý¤¹¤ëÂÎ·¿¤È¡¢ÂÎ·¿¤òÄ¶¤¨¤¿ºÇ¶¯¤ÎÉð´ï¤È¤Ï～
Hospitality Marketing Limited¤Ï¡¢Á´¹ñ¤Î20Âå～50Âå¤Î½÷À300Ì¾¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡ÖÃËÀ¤ÎÂÎ·¿¤Ë´Ø¤¹¤ë¥¢¥ó¥±ー¥ÈÄ´ºº¡Ê https://www.edsnv.com/column/15494/ ¡Ë¡×¤ò2026Ç¯3·î¤Ë¼Â»Ü¤·¡¢¤½¤Î·ë²Ì¤ò2026Ç¯3·î19Æü¤Ë¸ø³«¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ËÜÄ´ºº¤Ç¤Ï¡¢¡Ö½÷À¤¬ËÜÅö¤Ë¹¥¤¤ÊÃËÀ¤ÎÂÎ·¿¤Ï²¿¤«¡×¤È¤¤¤¦µ¿Ìä¤ËÂÐ¤·¡¢ÂÎ·¿¥é¥ó¥¥ó¥°¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¡ÖÂÎ·¿¤ÈÀ¶·é´¶¤Ï¤É¤Á¤é¤¬Âç»ö¤«¡×¡ÖÈà»á¤¬ÂÀ¤Ã¤¿¤é¤É¤¦´¶¤¸¤ë¤«¡×¡ÖÃËÀ¤¬Ï·¤±¤Æ¸«¤¨¤ë¥Ý¥¤¥ó¥È¡×¤Þ¤Ç¡¢Â¿³ÑÅª¤Ë½÷À¤Î¥ê¥¢¥ë¤ÊËÜ²»¤òÇ¯ÂåÊÌ¤ËÊ¬ÀÏ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÚÄ´ºº·ë²Ì¤Î¥Ï¥¤¥é¥¤¥È¡Û
¢£1. ¡Ö¥â¥Æ¤ëÂÎ·¿¡×1°Ì¤ÏºÙ¥Þ¥Ã¥Á¥ç¡Ê41.7%¡Ë¡£É¸½àÂÎ·¿¤È¹ç¤ï¤»¤Æ75.4%¤¬"¤Û¤É¤è¤µ"¤ò»Ù»ý
¡Ú²èÁü https://www.dreamnews.jp/press/344647/images/bodyimage1¡Û
¡ÖÃËÀ¤ÎÂÎ·¿¤ÇºÇ¤âÌ¥ÎÏÅª¤À¤È»×¤¦¤â¤Î¡×¤òÊ¹¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢1°Ì¤Ï¡ÖºÙ¥Þ¥Ã¥Á¥ç¡Ê°ú¤Äù¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ë¡×¤Ç41.7%¡¢2°Ì¤Ï¡ÖÉ¸½àÂÎ·¿¡ÊÉáÄÌ¡Ë¡×¤Ç33.7%¤Ç¤·¤¿¡£
¤³¤Î2¤Ä¤ò¹ç¤ï¤»¤ë¤È75.4%¡£4¿ÍÃæ3¿Í¤Î½÷À¤¬¡ÖÉáÄÌ～¤ä¤ä°ú¤Äù¤Þ¤Ã¤¿ÂÎ·¿¡×¤òÍýÁÛ¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°ìÊý¡¢¡Ö¥Þ¥Ã¥Á¥ç¡Ê¶ÚÆù¼Á¡Ë¡×¤Ï13.3%¤Ë¤È¤É¤Þ¤ê¡¢¥¸¥àÄÌ¤¤¤ÇÃÃ¤¨¾å¤²¤¿ÂÎ¤Ï¡¢ÃËÀ¤¬»×¤¦¤Û¤É½÷À¤Ë¤Ï»É¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¢£2. µæ¶Ë¤ÎÆóÂò¤Ç95.3%¤¬¡ÖÂÎ·¿¤è¤êÀ¶·é´¶¡×¤òÁªÂò
¡Ú²èÁü https://www.dreamnews.jp/press/344647/images/bodyimage2¡Û
¡ÖÂÎ·¿¤¬ÎÉ¤¤¤±¤ÉÀ¶·é´¶¤¬¤Ê¤¤ÃËÀ¡×¤È¡ÖÂÎ·¿¤ÏÉáÄÌ¤À¤±¤ÉÀ¶·é´¶¤¬¤¢¤ëÃËÀ¡×¤Îµæ¶Ë¤ÎÆóÂò¤Ç¤Ï¡¢95.3%¤¬¡ÖÀ¶·é´¶¤¬¤¢¤ëÊý¡×¤òÁªÂò¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¡ÖÂÎ·¿¤ÈÀ¶·é´¶¡¢¤É¤Á¤é¤¬Âç»ö¤«¡×¤È¤¤¤¦¼ÁÌä¤Ç¤â72.0%¤¬¡ÖÀ¶·é´¶¤ÎÊý¤¬Âç»ö¡×¤È²óÅú¡£ÂÎ·¿¤òÃÃ¤¨¤ë¤³¤È¤è¤ê¤â¡¢À¶·é´¶¤òÀ°¤¨¤ë¤³¤È¤¬ºÇ¤â³Î¼Â¤Ê¹¥´¶ÅÙ¥¢¥Ã¥×¤Î¼êÃÊ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬¡¢°µÅÝÅª¤Ê¿ô»ú¤Ç¼¨¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¢£3. ¡ÖNG¤ÊÂÎ·¿¡×1°Ì¤ÏÂÎ·¿°ÊÁ°¤ÎÌäÂê ― 84.3%¤¬¡ÖÀ¶·é´¶¤¬¤Ê¤¤¡×¤òÁªÂò
¡Ú²èÁü https://www.dreamnews.jp/press/344647/images/bodyimage3¡Û
¡Ö¤³¤ì¤À¤±¤Ï·ù¤À¤È»×¤¦ÃËÀ¤ÎÂÎ·¿¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¡×¤òÊ¹¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢1°Ì¤Ï¡ÖÀ¶·é´¶¤¬¤Ê¤¤¡ÊÂÎ·¿°ÊÁ°¤ÎÌäÂê¡Ë¡×¤Ç84.3%¡£ÂÎ·¿¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¥¢¥ó¥±ー¥È¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢NG¥Ý¥¤¥ó¥È¤Î1°Ì¤¬¡ÖÀ¶·é´¶¡×¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤Ï¾ÝÄ§Åª¤Ç¤¹¡£
2°Ì¤Ï¡Ö¤ªÊ¢¤¬½Ð¤¹¤®¤Æ¤¤¤ë¡×¡Ê51.7%¡Ë¡¢3°Ì¤Ï¡ÖÁé¤»¤¹¤®¡¦¥¬¥ê¥¬¥ê¡×¡Ê42.3%¡Ë¤Ç¡¢ÂÀ¤ê¤¹¤®¤âÁé¤»¤¹¤®¤âÃÃ¤¨¤¹¤®¤â·É±ó¤µ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¡¢¡Ö¤Û¤É¤è¤µ¡×¤ò½Å»ë¤¹¤ë·¹¸þ¤¬ÌÀ³Î¤Ë¸½¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¢£4. 50Âå¤ÇµÕÅ¾ ― Ç¯Âå¤Ë¤è¤Ã¤ÆÍýÁÛ¤ÎÂÎ·¿¤ÏÊÑ¤ï¤ë
¡Ú²èÁü https://www.dreamnews.jp/press/344647/images/bodyimage4¡Û
Ç¯ÂåÊÌ¥¯¥í¥¹½¸·×¤Ç¤Ï¡¢30Âå¡Ê46.2%¡Ë¡¦40Âå¡Ê47.3%¡Ë¤ÇºÙ¥Þ¥Ã¥Á¥ç¤Î»Ù»ýÎ¨¤¬ºÇ¤â¹â¤¤°ìÊý¡¢50Âå¤Ç¤Ï¡ÖÉ¸½àÂÎ·¿¡×¡Ê39.2%¡Ë¤¬¡ÖºÙ¥Þ¥Ã¥Á¥ç¡×¡Ê33.8%¡Ë¤ò¾å²ó¤ê1°Ì¤ËµÕÅ¾¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Ç¯Îð¤ò½Å¤Í¤ë¤Ë¤Ä¤ì¡¢ÃÃ¤¨¤¿ÂÎ¤è¤ê¤â¡Ö¼«Á³ÂÎ¤Ç·ò¹¯Åª¤ÊÂÎ·¿¡×¤¬¹¥¤Þ¤ì¤ë·¹¸þ¤¬¸«¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢20Âå¤Ï¡Ö¥Þ¥Ã¥Á¥ç¡×¤Î»Ù»ýÎ¨¤¬18.9%¤ÈÁ´Ç¯Âå¤ÇºÇ¤â¹â¤¯¡¢¼ã¤¤À¤Âå¤Û¤É¶ÚÆù¤òÉ¾²Á¤¹¤ë·¹¸þ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¢£5. ¡ÖÈà»á¤¬ÂÀ¤Ã¤Æ¤â¡×81.9%¤Ï´Ø·¸¤Ë±Æ¶Á¤Ê¤·¡£¤¿¤À¤··ò¹¯´ÉÍý¤Î»ÑÀª¤Ï¸«¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë
¥Ñー¥È¥Êー¤¬¡ÖÂÀ¤Ã¤¿¡×¤ÈÅú¤¨¤¿½÷À116Ì¾¤Î¤¦¤Á¡¢81.9%¤¬¡Ö´Ø·¸¤Ë¤Ï¤Û¤È¤ó¤É±Æ¶Á¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È²óÅú¡£ÂÎ·¿ÊÑ²½¤½¤Î¤â¤Î¤è¤ê¤â¡¢·ò¹¯´ÉÍý¤ËÂÐ¤¹¤ë»ÑÀª¤ò½Å»ë¤¹¤ëÀ¼¤¬Â¿¤¯¸«¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
°ìÊý¡¢¼«Í³µ½Ò¤Ç¤Ï¡Ö·ëº§Á°¤ÏÊ¢¶Ú¤¬³ä¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ëº£¤Ç¤Ï¤Ý¤Ã¤³¤ê¤ªÊ¢¡£¤«¤Ã¤³¤è¤µ¤¬È¾¸º¡×¡Ö±¿Æ°²ñ¤ÇÁö¤ë»Ñ¤ò¸«¤Æ¤¬¤Ã¤«¤ê¡×¤È¤¤¤Ã¤¿Î¨Ä¾¤ÊÀ¼¤â¤¢¤ê¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤¬µöÍÆ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤³¤È¤âÊ¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Hospitality Marketing Limited¤Ï¡¢Á´¹ñ¤Î20Âå～50Âå¤Î½÷À300Ì¾¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡ÖÃËÀ¤ÎÂÎ·¿¤Ë´Ø¤¹¤ë¥¢¥ó¥±ー¥ÈÄ´ºº¡Ê https://www.edsnv.com/column/15494/ ¡Ë¡×¤ò2026Ç¯3·î¤Ë¼Â»Ü¤·¡¢¤½¤Î·ë²Ì¤ò2026Ç¯3·î19Æü¤Ë¸ø³«¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ËÜÄ´ºº¤Ç¤Ï¡¢¡Ö½÷À¤¬ËÜÅö¤Ë¹¥¤¤ÊÃËÀ¤ÎÂÎ·¿¤Ï²¿¤«¡×¤È¤¤¤¦µ¿Ìä¤ËÂÐ¤·¡¢ÂÎ·¿¥é¥ó¥¥ó¥°¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¡ÖÂÎ·¿¤ÈÀ¶·é´¶¤Ï¤É¤Á¤é¤¬Âç»ö¤«¡×¡ÖÈà»á¤¬ÂÀ¤Ã¤¿¤é¤É¤¦´¶¤¸¤ë¤«¡×¡ÖÃËÀ¤¬Ï·¤±¤Æ¸«¤¨¤ë¥Ý¥¤¥ó¥È¡×¤Þ¤Ç¡¢Â¿³ÑÅª¤Ë½÷À¤Î¥ê¥¢¥ë¤ÊËÜ²»¤òÇ¯ÂåÊÌ¤ËÊ¬ÀÏ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÚÄ´ºº·ë²Ì¤Î¥Ï¥¤¥é¥¤¥È¡Û
¢£1. ¡Ö¥â¥Æ¤ëÂÎ·¿¡×1°Ì¤ÏºÙ¥Þ¥Ã¥Á¥ç¡Ê41.7%¡Ë¡£É¸½àÂÎ·¿¤È¹ç¤ï¤»¤Æ75.4%¤¬"¤Û¤É¤è¤µ"¤ò»Ù»ý
¡Ú²èÁü https://www.dreamnews.jp/press/344647/images/bodyimage1¡Û
¡ÖÃËÀ¤ÎÂÎ·¿¤ÇºÇ¤âÌ¥ÎÏÅª¤À¤È»×¤¦¤â¤Î¡×¤òÊ¹¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢1°Ì¤Ï¡ÖºÙ¥Þ¥Ã¥Á¥ç¡Ê°ú¤Äù¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ë¡×¤Ç41.7%¡¢2°Ì¤Ï¡ÖÉ¸½àÂÎ·¿¡ÊÉáÄÌ¡Ë¡×¤Ç33.7%¤Ç¤·¤¿¡£
¤³¤Î2¤Ä¤ò¹ç¤ï¤»¤ë¤È75.4%¡£4¿ÍÃæ3¿Í¤Î½÷À¤¬¡ÖÉáÄÌ～¤ä¤ä°ú¤Äù¤Þ¤Ã¤¿ÂÎ·¿¡×¤òÍýÁÛ¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°ìÊý¡¢¡Ö¥Þ¥Ã¥Á¥ç¡Ê¶ÚÆù¼Á¡Ë¡×¤Ï13.3%¤Ë¤È¤É¤Þ¤ê¡¢¥¸¥àÄÌ¤¤¤ÇÃÃ¤¨¾å¤²¤¿ÂÎ¤Ï¡¢ÃËÀ¤¬»×¤¦¤Û¤É½÷À¤Ë¤Ï»É¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¢£2. µæ¶Ë¤ÎÆóÂò¤Ç95.3%¤¬¡ÖÂÎ·¿¤è¤êÀ¶·é´¶¡×¤òÁªÂò
¡Ú²èÁü https://www.dreamnews.jp/press/344647/images/bodyimage2¡Û
¡ÖÂÎ·¿¤¬ÎÉ¤¤¤±¤ÉÀ¶·é´¶¤¬¤Ê¤¤ÃËÀ¡×¤È¡ÖÂÎ·¿¤ÏÉáÄÌ¤À¤±¤ÉÀ¶·é´¶¤¬¤¢¤ëÃËÀ¡×¤Îµæ¶Ë¤ÎÆóÂò¤Ç¤Ï¡¢95.3%¤¬¡ÖÀ¶·é´¶¤¬¤¢¤ëÊý¡×¤òÁªÂò¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¡ÖÂÎ·¿¤ÈÀ¶·é´¶¡¢¤É¤Á¤é¤¬Âç»ö¤«¡×¤È¤¤¤¦¼ÁÌä¤Ç¤â72.0%¤¬¡ÖÀ¶·é´¶¤ÎÊý¤¬Âç»ö¡×¤È²óÅú¡£ÂÎ·¿¤òÃÃ¤¨¤ë¤³¤È¤è¤ê¤â¡¢À¶·é´¶¤òÀ°¤¨¤ë¤³¤È¤¬ºÇ¤â³Î¼Â¤Ê¹¥´¶ÅÙ¥¢¥Ã¥×¤Î¼êÃÊ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬¡¢°µÅÝÅª¤Ê¿ô»ú¤Ç¼¨¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¢£3. ¡ÖNG¤ÊÂÎ·¿¡×1°Ì¤ÏÂÎ·¿°ÊÁ°¤ÎÌäÂê ― 84.3%¤¬¡ÖÀ¶·é´¶¤¬¤Ê¤¤¡×¤òÁªÂò
¡Ú²èÁü https://www.dreamnews.jp/press/344647/images/bodyimage3¡Û
¡Ö¤³¤ì¤À¤±¤Ï·ù¤À¤È»×¤¦ÃËÀ¤ÎÂÎ·¿¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¡×¤òÊ¹¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢1°Ì¤Ï¡ÖÀ¶·é´¶¤¬¤Ê¤¤¡ÊÂÎ·¿°ÊÁ°¤ÎÌäÂê¡Ë¡×¤Ç84.3%¡£ÂÎ·¿¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¥¢¥ó¥±ー¥È¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢NG¥Ý¥¤¥ó¥È¤Î1°Ì¤¬¡ÖÀ¶·é´¶¡×¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤Ï¾ÝÄ§Åª¤Ç¤¹¡£
2°Ì¤Ï¡Ö¤ªÊ¢¤¬½Ð¤¹¤®¤Æ¤¤¤ë¡×¡Ê51.7%¡Ë¡¢3°Ì¤Ï¡ÖÁé¤»¤¹¤®¡¦¥¬¥ê¥¬¥ê¡×¡Ê42.3%¡Ë¤Ç¡¢ÂÀ¤ê¤¹¤®¤âÁé¤»¤¹¤®¤âÃÃ¤¨¤¹¤®¤â·É±ó¤µ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¡¢¡Ö¤Û¤É¤è¤µ¡×¤ò½Å»ë¤¹¤ë·¹¸þ¤¬ÌÀ³Î¤Ë¸½¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¢£4. 50Âå¤ÇµÕÅ¾ ― Ç¯Âå¤Ë¤è¤Ã¤ÆÍýÁÛ¤ÎÂÎ·¿¤ÏÊÑ¤ï¤ë
¡Ú²èÁü https://www.dreamnews.jp/press/344647/images/bodyimage4¡Û
Ç¯ÂåÊÌ¥¯¥í¥¹½¸·×¤Ç¤Ï¡¢30Âå¡Ê46.2%¡Ë¡¦40Âå¡Ê47.3%¡Ë¤ÇºÙ¥Þ¥Ã¥Á¥ç¤Î»Ù»ýÎ¨¤¬ºÇ¤â¹â¤¤°ìÊý¡¢50Âå¤Ç¤Ï¡ÖÉ¸½àÂÎ·¿¡×¡Ê39.2%¡Ë¤¬¡ÖºÙ¥Þ¥Ã¥Á¥ç¡×¡Ê33.8%¡Ë¤ò¾å²ó¤ê1°Ì¤ËµÕÅ¾¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Ç¯Îð¤ò½Å¤Í¤ë¤Ë¤Ä¤ì¡¢ÃÃ¤¨¤¿ÂÎ¤è¤ê¤â¡Ö¼«Á³ÂÎ¤Ç·ò¹¯Åª¤ÊÂÎ·¿¡×¤¬¹¥¤Þ¤ì¤ë·¹¸þ¤¬¸«¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢20Âå¤Ï¡Ö¥Þ¥Ã¥Á¥ç¡×¤Î»Ù»ýÎ¨¤¬18.9%¤ÈÁ´Ç¯Âå¤ÇºÇ¤â¹â¤¯¡¢¼ã¤¤À¤Âå¤Û¤É¶ÚÆù¤òÉ¾²Á¤¹¤ë·¹¸þ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¢£5. ¡ÖÈà»á¤¬ÂÀ¤Ã¤Æ¤â¡×81.9%¤Ï´Ø·¸¤Ë±Æ¶Á¤Ê¤·¡£¤¿¤À¤··ò¹¯´ÉÍý¤Î»ÑÀª¤Ï¸«¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë
¥Ñー¥È¥Êー¤¬¡ÖÂÀ¤Ã¤¿¡×¤ÈÅú¤¨¤¿½÷À116Ì¾¤Î¤¦¤Á¡¢81.9%¤¬¡Ö´Ø·¸¤Ë¤Ï¤Û¤È¤ó¤É±Æ¶Á¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È²óÅú¡£ÂÎ·¿ÊÑ²½¤½¤Î¤â¤Î¤è¤ê¤â¡¢·ò¹¯´ÉÍý¤ËÂÐ¤¹¤ë»ÑÀª¤ò½Å»ë¤¹¤ëÀ¼¤¬Â¿¤¯¸«¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
°ìÊý¡¢¼«Í³µ½Ò¤Ç¤Ï¡Ö·ëº§Á°¤ÏÊ¢¶Ú¤¬³ä¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ëº£¤Ç¤Ï¤Ý¤Ã¤³¤ê¤ªÊ¢¡£¤«¤Ã¤³¤è¤µ¤¬È¾¸º¡×¡Ö±¿Æ°²ñ¤ÇÁö¤ë»Ñ¤ò¸«¤Æ¤¬¤Ã¤«¤ê¡×¤È¤¤¤Ã¤¿Î¨Ä¾¤ÊÀ¼¤â¤¢¤ê¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤¬µöÍÆ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤³¤È¤âÊ¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£