株式会社ダイブ（東京都新宿区 代表取締役社長：庄子潔、証券コード151A、以下ダイブ）は、全国の観光施設に特化した人材サービスを中心に事業を展開しています。運営するリゾートバイト専門の求人情報サイト「リゾートバイトダイブ」では、リゾートバイト求人掲載数No.1（*1）のサイトとして、多くのリゾートバイト・ユーザーに利用されています。

この度、リゾートバイトダイブは、国内外から支持を集める大人気イラストレーター『Chocomoo（チョコムー）』 とのコラボレーションによるオリジナルデザインを制作しました。





オリジナルデザインに込められた想い









今回のコラボレーションで制作されたオリジナルデザインには、リゾートバイトを通じて新しい一歩を踏み出す人々を応援したいという想いが込められています。

Chocomooの生み出す優しく力強いイラストレーションを通じて、観光地で働くスタッフの気持ちをより前向きに高め、日々の仕事や経験をより特別なものとして感じていただける世界観を目指しました。

また、環境を変え、新しい挑戦へ踏み出すことは誰にとっても勇気のいる一歩です。本デザインには、「自分も挑戦してみたい」と感じていただけるようなポジティブなメッセージを込め、これからリゾートバイトに挑戦する方々の背中をそっと押す存在となることを意図しています。

今後の展開について









本コラボレーションにより誕生したオリジナルデザインは、Tシャツの制作を完了しております。今後は、このTシャツを活用し、観光地で働くスタッフの皆さまへ向けた応援企画を展開していく予定です。

ダイブは、リゾートバイトを通じて新しい一歩を踏み出す方々を応援するとともに、その挑戦の先にある出会いや成長、一生モノの経験をより多くの方に届けていきたいと考えています。今回の企画も、そうした想いを形にする取り組みの一つです。

今後も、働くスタッフの皆さまに寄り添いながら、リゾートバイトの魅力と価値を広く発信する企画を推進してまいります。

Chocomoo / チョコムー





京都出身のイラストレーターで、POPで独創的な作品をモノトーンで描くのが特徴。

日本をはじめ海外のアパレルブランドや企業とのコラボレーションなど、さまざまなアーティストへ作品提供し、国内外でのArt Showにも参加するなど幅広いシーンで活動中。

Instagram：https://www.instagram.com/yukachocomoo/

（*1）

調査概要：リゾートバイト専門の求人サイトにおける市場調査

調査機関：日本マーケティングリサーチ機構

調査期間：2025年10月15日～2025年10月20日

株式会社ダイブ

本社所在地：東京都新宿区新宿2-1-12 PMO新宿御苑前 2F/3F

代表取締役：庄子 潔

設立日：2002年3月

公式サイト ：https://dive.design/

リゾートバイトダイブ：https://resortbaito-dive.com/

リゾートバイトナビ：https://resortbaito-dive.com/columns

Instagram ：@resortbaitodive

YouTube ：@dive_inc

X（旧Twitter） ：@diveresortbaito

ダイブは、日本経済の成長エンジン「観光業」の大課題を解決すべく、事業展開しているベンチャー企業です。

基幹事業である観光施設に特化した人材サービス（リゾートバイト）においては、観光施設の大課題である「人手不足」の解決に寄与しており、年間14,555人の観光従事者を創出。日本人人材と外国人人材あわせて、全国47都道府県の累計5,900施設以上の観光施設と、人材のお取引実績があります。

また、新規事業の地方創生事業では、全国6カ所の非観光地（過疎地・消滅可能性自治体を含む）において、D2Cの観光事業を展開。収益の創出・外貨の獲得はもちろん、地域事業者と連携することでのサステナブルな地域づくりに貢献しております。

その他にも、グランピング施設に特化したWEBメディア「 GLAMPICKS（グランピックス）」の運営をはじめとした宿泊施設に対しての集客支援など、IT領域での事業展開も積極的に行っております。