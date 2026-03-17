【銀河特急 ミルキー☆サブウェイ】×ヴィレッジヴァンガード限定コラボグッズ発売決定！！

株式会社ヴィレッジヴァンガードコーポレーション

ミルキー☆サブウェイとヴィレッジヴァンガード限定グッズ第2弾発売決定！！

劇場版劇場版『銀河特急 ミルキー☆サブウェイ 各駅停車劇場行き』大好評上映中！！



今回は人気イラストレーターに観虐さんによる限定描き起こし。

ゲームをテーマにそれぞれの形でゲームを楽しむ姿を表現！！

「チハル＆マキナ」「アカネ＆カナタ」「カート＆マックス」「リョーコ（ポッピー）？」

それぞれのペアで楽しむ姿もポイントです！！

期間限定受注販売になりますのでこの機会にお見逃しなく！！





受注期間：2026年3月17日（火）17：00-2026年3月29日（日）23：59まで

【グッズラインアップ】

【商品詳細】

■キャラクタースタンド 全7種 各1,800円（税込）

【サイズ】約W3.5×H8.7cm以内

【素材】アクリル樹脂

※製造工程上やむを得ず、微細な傷が生じる場合がございます。あらかじめご了承ください。

※画像はイメージです。実際の商品とは異なる場合がございます。

■アクリルキーホルダー 全7種 各1,200円（税込）

【サイズ】約W3.9×H5.7cm

【素材】アクリル

※製造工程上やむを得ず、微細な傷が生じる場合がございます。あらかじめご了承ください。

※画像はイメージです。実際の商品とは異なる場合がございます。

■アクリルPOPバッジ 全4種 各1,000円（税込）

【サイズ】約W7×H3.5cm

【素材】アクリル

※製造工程上やむを得ず、微細な傷が生じる場合がございます。あらかじめご了承ください。

※画像はイメージです。実際の商品とは異なる場合がございます。

■アクリルカード 全11種ランダム

単品 700円（税込）/セット 7,700 円（税込）

【サイズ】約W5.6×H8.3cm

【素材】アクリル

種類は全部で11種！

※こちらの商品はランダム商品の為、種類をお選びいただけません。

※画像はイメージです。実際の商品とは異なる場合がございます。

※お求めではない種類が出ても交換・返品はお断りしておりますのでご了承の上、ご注文いただきますようお願いいたします。

※不良があった場合は、同一商品との交換対応のみとさせていただきます。

※製造工程上やむを得ず、微細な傷が生じる場合がございます。あらかじめご了承ください。

※こちらの単品商品を11個購入いただいてもすべての柄が揃うとは限りません。

※全種揃えたい方はセット商品をご購入ください。

■缶バッジ 全10種ランダム

単品 600円（税込）/セット 6,000円（税込）

【サイズ】φ5.7cm

【サイズ】紙/ブリキ

種類は全部で10種！

※こちらの商品はランダム商品の為、種類をお選びいただけません。

※画像はイメージです。実際の商品とは異なる場合がございます。

※お求めではない種類が出ても交換・返品はお断りしておりますのでご了承の上、ご注文いただきますようお願いいたします。

※不良があった場合は、同一商品との交換対応のみとさせていただきます。

※製造工程上やむを得ず、微細な傷が生じる場合がございます。あらかじめご了承ください。

※こちらの単品商品を10個購入いただいてもすべての柄が揃うとは限りません。

※全種揃えたい方はセット商品をご購入ください。

■ステッカー 全11種ランダム

単品 500円（税込）/セット 5,500円（税込）

【サイズ】W7×H8.5cm以内

【素材】合成紙

種類は全部で11種！

※こちらの商品はランダム商品の為、種類をお選びいただけません。

※画像はイメージです。実際の商品とは異なる場合がございます。

※お求めではない種類が出ても交換・返品はお断りしておりますのでご了承の上、ご注文いただきますようお願いいたします。

※不良があった場合は、同一商品との交換対応のみとさせていただきます。

※製造工程上やむを得ず、微細な傷が生じる場合がございます。あらかじめご了承ください。

※こちらの単品商品を11個購入いただいてもすべての柄が揃うとは限りません。

※全種揃えたい方はセット商品をご購入ください。

■クリアポスター 全1種 1,800円（税込）

【サイズ】A3サイズ

【素材】PET

※製造工程上やむを得ず、微細な傷が生じる場合がございます。あらかじめご了承ください。

※画像はイメージです。実際の商品とは異なる場合がございます。

■ポストカード 全1種 350円（税込）

【サイズ】約W10×14.8cm

【素材】紙

※製造工程上やむを得ず、微細な傷が生じる場合がございます。あらかじめご了承ください。

※画像はイメージです。実際の商品とは異なる場合がございます。

■ハンドタオル 全1種 1,500円（税込）

【サイズ】20×20cm

【素材】ポリエステル

※画像はイメージです。実際の商品とは異なる場合がございます。

■Tシャツ 全1種 BK,WH 4,500円（税込）

【サイズ】

M（身丈70cm / 身巾52cm / 肩巾47cm / 袖丈20cm）

L（身丈74cm / 身巾55cm / 肩巾50cm / 袖丈22cm）

XL（身丈78cm / 身巾58cm / 肩巾53cm / 袖丈24cm）

※画像はイメージです。実際の商品とは異なる場合がございます。

【注意事項】

※商品画像はサンプルとなります。実際の商品とは一部仕様が異なる場合がございます。

※お届け時期は予定となります。状況により変更になる場合がございます。予めご了承ください。

【販売店舗】

https://vvstore.jp/feature/detail/22264

【お問い合わせ】

https://vvstore.jp/guide#ec-guide_cont

【関連リンク】

【銀河特急 ミルキー☆サブウェイ 公式X】

https://x.com/MGUJapan

【各種URL】

■ヴィレッジヴァンガード公式HP

https://www.village-v.co.jp/

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■ヴィレッジヴァンガードオンライン

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