【銀河特急 ミルキー☆サブウェイ】×ヴィレッジヴァンガード限定コラボグッズ発売決定！！
ミルキー☆サブウェイとヴィレッジヴァンガード限定グッズ第2弾発売決定！！
劇場版劇場版『銀河特急 ミルキー☆サブウェイ 各駅停車劇場行き』大好評上映中！！
今回は人気イラストレーターに観虐さんによる限定描き起こし。
ゲームをテーマにそれぞれの形でゲームを楽しむ姿を表現！！
「チハル＆マキナ」「アカネ＆カナタ」「カート＆マックス」「リョーコ（ポッピー）？」
それぞれのペアで楽しむ姿もポイントです！！
期間限定受注販売になりますのでこの機会にお見逃しなく！！
【グッズラインアップ】
【商品詳細】
■キャラクタースタンド 全7種 各1,800円（税込）
【サイズ】約W3.5×H8.7cm以内
【素材】アクリル樹脂
※製造工程上やむを得ず、微細な傷が生じる場合がございます。あらかじめご了承ください。
※画像はイメージです。実際の商品とは異なる場合がございます。
■アクリルキーホルダー 全7種 各1,200円（税込）
【サイズ】約W3.9×H5.7cm
【素材】アクリル
※製造工程上やむを得ず、微細な傷が生じる場合がございます。あらかじめご了承ください。
※画像はイメージです。実際の商品とは異なる場合がございます。
■アクリルPOPバッジ 全4種 各1,000円（税込）
【サイズ】約W7×H3.5cm
【素材】アクリル
※製造工程上やむを得ず、微細な傷が生じる場合がございます。あらかじめご了承ください。
※画像はイメージです。実際の商品とは異なる場合がございます。
■アクリルカード 全11種ランダム
単品 700円（税込）/セット 7,700 円（税込）
【サイズ】約W5.6×H8.3cm
【素材】アクリル
種類は全部で11種！
※こちらの商品はランダム商品の為、種類をお選びいただけません。
※画像はイメージです。実際の商品とは異なる場合がございます。
※お求めではない種類が出ても交換・返品はお断りしておりますのでご了承の上、ご注文いただきますようお願いいたします。
※不良があった場合は、同一商品との交換対応のみとさせていただきます。
※製造工程上やむを得ず、微細な傷が生じる場合がございます。あらかじめご了承ください。
※こちらの単品商品を11個購入いただいてもすべての柄が揃うとは限りません。
※全種揃えたい方はセット商品をご購入ください。
■缶バッジ 全10種ランダム
単品 600円（税込）/セット 6,000円（税込）
【サイズ】φ5.7cm
【サイズ】紙/ブリキ
種類は全部で10種！
※こちらの商品はランダム商品の為、種類をお選びいただけません。
※画像はイメージです。実際の商品とは異なる場合がございます。
※お求めではない種類が出ても交換・返品はお断りしておりますのでご了承の上、ご注文いただきますようお願いいたします。
※不良があった場合は、同一商品との交換対応のみとさせていただきます。
※製造工程上やむを得ず、微細な傷が生じる場合がございます。あらかじめご了承ください。
※こちらの単品商品を10個購入いただいてもすべての柄が揃うとは限りません。
※全種揃えたい方はセット商品をご購入ください。
■ステッカー 全11種ランダム
単品 500円（税込）/セット 5,500円（税込）
【サイズ】W7×H8.5cm以内
【素材】合成紙
種類は全部で11種！
※こちらの商品はランダム商品の為、種類をお選びいただけません。
※画像はイメージです。実際の商品とは異なる場合がございます。
※お求めではない種類が出ても交換・返品はお断りしておりますのでご了承の上、ご注文いただきますようお願いいたします。
※不良があった場合は、同一商品との交換対応のみとさせていただきます。
※製造工程上やむを得ず、微細な傷が生じる場合がございます。あらかじめご了承ください。
※こちらの単品商品を11個購入いただいてもすべての柄が揃うとは限りません。
※全種揃えたい方はセット商品をご購入ください。
■クリアポスター 全1種 1,800円（税込）
【サイズ】A3サイズ
【素材】PET
※製造工程上やむを得ず、微細な傷が生じる場合がございます。あらかじめご了承ください。
※画像はイメージです。実際の商品とは異なる場合がございます。
■ポストカード 全1種 350円（税込）
【サイズ】約W10×14.8cm
【素材】紙
※製造工程上やむを得ず、微細な傷が生じる場合がございます。あらかじめご了承ください。
※画像はイメージです。実際の商品とは異なる場合がございます。
■ハンドタオル 全1種 1,500円（税込）
【サイズ】20×20cm
【素材】ポリエステル
※画像はイメージです。実際の商品とは異なる場合がございます。
■Tシャツ 全1種 BK,WH 4,500円（税込）
【サイズ】
M（身丈70cm / 身巾52cm / 肩巾47cm / 袖丈20cm）
L（身丈74cm / 身巾55cm / 肩巾50cm / 袖丈22cm）
XL（身丈78cm / 身巾58cm / 肩巾53cm / 袖丈24cm）
※画像はイメージです。実際の商品とは異なる場合がございます。
【注意事項】
※商品画像はサンプルとなります。実際の商品とは一部仕様が異なる場合がございます。
※お届け時期は予定となります。状況により変更になる場合がございます。予めご了承ください。
【販売店舗】
https://vvstore.jp/feature/detail/22264
【お問い合わせ】
https://vvstore.jp/guide#ec-guide_cont
【関連リンク】
【銀河特急 ミルキー☆サブウェイ 公式X】
https://x.com/MGUJapan
【各種URL】
■ヴィレッジヴァンガード公式HP
https://www.village-v.co.jp/
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■ヴィレッジヴァンガードオンライン
https://vvstore.jp/
【ヴィレッジヴァンガード公式X】
https://x.com/vv__official
【ヴィレッジヴァンガード公式Instagram】
https://www.instagram.com/village_vanguard/
【ヴィレッジヴァンガード公式TikTok】
https://www.tiktok.com/@vv_official_vv
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【お客様からのお問い合わせ先】
《ヴィレッジヴァンガードコールセンター》
TEL：0120-911-790 （11:00-19:00 無休）