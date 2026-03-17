【銀河特急 ミルキー☆サブウェイ】×ヴィレッジヴァンガード限定コラボグッズ発売決定！！

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株式会社ヴィレッジヴァンガードコーポレーション


ミルキー☆サブウェイとヴィレッジヴァンガード限定グッズ第2弾発売決定！！　
劇場版劇場版『銀河特急 ミルキー☆サブウェイ 各駅停車劇場行き』大好評上映中！！

今回は人気イラストレーターに観虐さんによる限定描き起こし。
ゲームをテーマにそれぞれの形でゲームを楽しむ姿を表現！！　
「チハル＆マキナ」「アカネ＆カナタ」「カート＆マックス」「リョーコ（ポッピー）？」　
それぞれのペアで楽しむ姿もポイントです！！　
期間限定受注販売になりますのでこの機会にお見逃しなく！！

受注期間：2026年3月17日（火）17：00-2026年3月29日（日）23：59まで


【グッズラインアップ】





【商品詳細】



■キャラクタースタンド　全7種　各1,800円（税込）




【サイズ】約W3.5×H8.7cm以内
【素材】アクリル樹脂


※製造工程上やむを得ず、微細な傷が生じる場合がございます。あらかじめご了承ください。


※画像はイメージです。実際の商品とは異なる場合がございます。



■アクリルキーホルダー　全7種　各1,200円（税込）




【サイズ】約W3.9×H5.7cm
【素材】アクリル
※製造工程上やむを得ず、微細な傷が生じる場合がございます。あらかじめご了承ください。
※画像はイメージです。実際の商品とは異なる場合がございます。



■アクリルPOPバッジ　全4種　各1,000円（税込）




【サイズ】約W7×H3.5cm
【素材】アクリル


※製造工程上やむを得ず、微細な傷が生じる場合がございます。あらかじめご了承ください。


※画像はイメージです。実際の商品とは異なる場合がございます。



■アクリルカード　全11種ランダム


　単品 700円（税込）/セット 7,700 円（税込）




【サイズ】約W5.6×H8.3cm
【素材】アクリル


種類は全部で11種！


※こちらの商品はランダム商品の為、種類をお選びいただけません。


※画像はイメージです。実際の商品とは異なる場合がございます。


※お求めではない種類が出ても交換・返品はお断りしておりますのでご了承の上、ご注文いただきますようお願いいたします。


※不良があった場合は、同一商品との交換対応のみとさせていただきます。


※製造工程上やむを得ず、微細な傷が生じる場合がございます。あらかじめご了承ください。


※こちらの単品商品を11個購入いただいてもすべての柄が揃うとは限りません。


※全種揃えたい方はセット商品をご購入ください。



■缶バッジ　全10種ランダム


　単品 600円（税込）/セット 6,000円（税込）




【サイズ】φ5.7cm
【サイズ】紙/ブリキ



種類は全部で10種！


※こちらの商品はランダム商品の為、種類をお選びいただけません。


※画像はイメージです。実際の商品とは異なる場合がございます。


※お求めではない種類が出ても交換・返品はお断りしておりますのでご了承の上、ご注文いただきますようお願いいたします。


※不良があった場合は、同一商品との交換対応のみとさせていただきます。


※製造工程上やむを得ず、微細な傷が生じる場合がございます。あらかじめご了承ください。


※こちらの単品商品を10個購入いただいてもすべての柄が揃うとは限りません。


※全種揃えたい方はセット商品をご購入ください。



■ステッカー　全11種ランダム


　単品 500円（税込）/セット 5,500円（税込）




【サイズ】W7×H8.5cm以内


【素材】合成紙


種類は全部で11種！


※こちらの商品はランダム商品の為、種類をお選びいただけません。


※画像はイメージです。実際の商品とは異なる場合がございます。


※お求めではない種類が出ても交換・返品はお断りしておりますのでご了承の上、ご注文いただきますようお願いいたします。


※不良があった場合は、同一商品との交換対応のみとさせていただきます。


※製造工程上やむを得ず、微細な傷が生じる場合がございます。あらかじめご了承ください。


※こちらの単品商品を11個購入いただいてもすべての柄が揃うとは限りません。


※全種揃えたい方はセット商品をご購入ください。



■クリアポスター　全1種　1,800円（税込）




【サイズ】A3サイズ
【素材】PET


※製造工程上やむを得ず、微細な傷が生じる場合がございます。あらかじめご了承ください。


※画像はイメージです。実際の商品とは異なる場合がございます。



■ポストカード　全1種　350円（税込）




【サイズ】約W10×14.8cm
【素材】紙
※製造工程上やむを得ず、微細な傷が生じる場合がございます。あらかじめご了承ください。
※画像はイメージです。実際の商品とは異なる場合がございます。



■ハンドタオル　全1種　1,500円（税込）




【サイズ】20×20cm
【素材】ポリエステル
※画像はイメージです。実際の商品とは異なる場合がございます。



■Tシャツ　全1種 BK,WH　4,500円（税込）






【サイズ】


M（身丈70cm / 身巾52cm / 肩巾47cm / 袖丈20cm）
L（身丈74cm / 身巾55cm / 肩巾50cm / 袖丈22cm）
XL（身丈78cm / 身巾58cm / 肩巾53cm / 袖丈24cm）
※画像はイメージです。実際の商品とは異なる場合がございます。


【注意事項】



※商品画像はサンプルとなります。実際の商品とは一部仕様が異なる場合がございます。


※お届け時期は予定となります。状況により変更になる場合がございます。予めご了承ください。


【販売店舗】



https://vvstore.jp/feature/detail/22264


【お問い合わせ】



https://vvstore.jp/guide#ec-guide_cont


【関連リンク】



【銀河特急 ミルキー☆サブウェイ 公式X】
https://x.com/MGUJapan



【各種URL】


■ヴィレッジヴァンガード公式HP


https://www.village-v.co.jp/


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■ヴィレッジヴァンガードオンライン


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TEL：0120-911-790 （11:00-19:00 無休）