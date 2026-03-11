こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
【オリックス銀行】21世紀金融行動原則「2025年度最優良取組事例 環境大臣賞」を受賞
営農型太陽光発電所向け融資手法の確立を評価
オリックス銀行株式会社（本社：東京都港区、社長：寺元 寛治）は、21世紀金融行動原則が選定する「2025年度最優良取組事例」において、営農型太陽光発電所に対するプロジェクトファイナンスの取り組みが最高位となる「環境大臣賞」を受賞しましたので、お知らせします。
21世紀金融行動原則は、持続可能な社会の形成に向けて金融機関が果たすべき責任と役割を示す行動指針として2011年10月に策定され、300社※1の金融機関が署名しています。「最優良取組事例（環境大臣賞）」は、有識者を交えた選定委員会により、取り組み事例の中から選定されます。
当社は、2021年4月からの5カ年の中期経営戦略において「サステナビリティを基軸とした経営」を掲げ、重点施策の一つとして再生可能エネルギー分野向けのプロジェクトファイナンスを推進しています※2。これまで手掛けてきたメガソーラー※3やバーチャルPPA（仮想電力購入契約）※4に加え、本件の営農型太陽光発電所への取り組みなど、今後もファイナンス対象領域のさらなる拡充を目指します。
オリックス銀行は、今後も再生可能エネルギー産業の発展をファイナンス面から支援し、持続可能な社会の形成に貢献してまいります。
※1 2026年2月2日時点
※2 オリックス銀行ウェブサイト（サステナビリティページ）（https://www.orixbank.co.jp/aboutus/sustainability/?top_initiative）
※3 2021年8月19日付リリース：当社初、メガソーラーへ「グリーンローン」を提供（https://www.orixbank.co.jp/contents/news/assets/pdf/20210819.pdf）
※4 2023年11月8日付リリース：太陽光発電所におけるバーチャルPPAのアグリゲーションサービス契約の締結（https://www.orixbank.co.jp/contents/news/detail/20231108_wm001159.html）
受賞概要
※5 2025年6月20日付リリース：当社初、営農型太陽光発電所を対象としたノンリコース型のプロジェクトファイナンスを実行（https://www.orixbank.co.jp/contents/news/detail/20250620_wm001373.html）
本件に関するお問合わせ先
オリックス銀行株式会社 経営企画部 TEL：03-6722-3630
