「リチウムイオン電池」の最新動向：需要拡大と価格低下の背景を取りあげる無料ウェビナーをIDTechExが開催します。
IDTechEx（先進技術調査会社: 本社英国 ケンブリッジ）は、『リチウムイオン電池：需要拡大、価格下落』と題したウェビナーを、2026年3月12日（木）に開催します。
リチウムイオン電池は、電気自動車、家電製品、エネルギー貯蔵システムで主流となっているエネルギー貯蔵ソリューションです。バッテリー設計はセル、モジュール、パックの各レベルで絶えず改良が進んでおり、性能向上とコスト削減をもたらしています。バッテリーケミストリーの選択は特に興味深く、LFPの使用拡大がセルコストの削減につながっています。
リチウムイオン電池のサプライチェーンは、負極、正極、電解質、セパレータ、セルケース、集電体など、広範囲にわたりますが、その末端に位置するのがセル組立事業者や完成車メーカーであり、地域市場にも世界市場にも大手企業が参入しています。
本ウェビナーでは、IDTechExのテクノロジーアナリストの Daniel Parrが市場を全体的に分析するとともに、セル供給の地域別動向についても解説します。
＜開催概要＞
テーマ：『リチウムイオン電池：需要拡大、価格下落』
（Lithium-ion Batteries: Growing Demand, Falling Prices）
開催日時： 2026年3月12日(木） 11時もしくは19時から30分間
開催方法：オンライン
言語：英語
参加費：無料（事前登録制）：https://www.idtechex.co.jp/Li-ionBatteryWebinar
当日カバーする内容（予定）
- リチウムイオン電池市場の紹介
- リチウムイオン電池の各バッテリーケミストリーの長所と短所
- セル価格動向とリチウムイオン電池の各バッテリーケミストリーの普及動向解説
- 市場展望とIDTechExのリチウムイオン電池市場予測について
IDTechExは、リチウムイオンバッテリー市場に関連する調査レポートを発行しています。
『リチウムイオン電池市場 2026-2036年：技術、有力企業、用途、展望、予測』
https://www.idtechex.com/ja/research-report/li-ion-battery-market/1132
電気自動車（EV）、エレクトロニクス、定置型エネルギー貯蔵システム（BESS）などの用途市場別、LFPやNMCなどのバッテリーケミストリー別に見るリチウムイオン電池の市場分析と10年間予測
後日、ウェビナーで使用した資料も提供します。
IDTechExは、その他にも先進技術に関連するウェビナーを開催しています。
詳しくは、こちらをご覧ください。
https://www.idtechex.com/ja/research/webinars
