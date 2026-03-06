こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
第4回「守口市中学校吹奏楽フェスティバル」を開催〜大阪国際学園 芸術文化教育センター〜
大阪国際学園（大阪府守口市、理事長：奥田吾朗）芸術文化教育センターでは、2026年3月21日（土）に、第4回守口市中学校吹奏楽フェスティバルを開催する。守口市内の全公立中学校吹奏楽部（8校）、大阪国際中学校吹奏楽部、ゲストバンドとして寝屋川市立第十中学校吹奏楽部が参加する。
大阪国際学園芸術文化教育センターは、守口市内の全公立中学校の吹奏楽部と大阪国際中学校吹奏楽部とともに、第4回守口市中学校吹奏楽フェスティバルを開催する。中学生にとっては、日ごろの練習の成果を発揮するとともに他校との交流を深める機会、近隣住民の方々にとっては、若者の情熱に触れるとともに吹奏楽を楽しむ機会としたい。またゲストバンドとして、寝屋川市立第十中学校吹奏楽部を迎える。ご来場に際しては、事前予約は不要・入場無料。
〈吹奏楽フェスティバル概要〉
日時：2026年3月21日（土）
開場：13：30
開演：14：00
場所：大阪国際大学 メモリアルホール（守口市藤田町6-21-57）
後援：守口市
協力：大東楽器株式会社
入場無料（事前申込不要）
出演：
守口市立第一中学校吹奏楽部
守口市立八雲中学校吹奏楽部
守口市立大久保中学校吹奏楽部
守口市立樟風中学校吹奏楽部
守口市立庭窪中学校吹奏楽部
守口市立梶中学校吹奏楽部
守口市立錦中学校吹奏楽部
守口市立さつき学園吹奏楽部
大阪国際中学校吹奏楽部
（順不同）
ゲストバンド
寝屋川市立第十中学校吹奏楽部
◇関連URL：
大阪国際学園芸術文化教育センター
https://www.oiei.jp/education-culture/arts-event
（発信元：大阪国際学園法人本部事務局 企画・広報校友課）
▼本件に関する問い合わせ先
大阪国際学園芸術文化教育センター
向井・山本
住所：大阪府守口市藤田町6-21-57
TEL：06−6902-0787（代）
FAX：06-6901-3716
メール：bunka〔at〕oiu.jp 〔at〕=@に変換して送付ください
【リリース発信元】 大学プレスセンター https://www.u-presscenter.jp/
