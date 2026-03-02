こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
「人気の霧訪山で地元ガイドと春を探す360°パノラマの低山登山」ツアーを催行します。先着順にて絶賛販売中です！
一般社団法人塩尻市観光協会（塩尻市観光協会・会長 林修一）は、塩尻の魅力を発信すべく「人気の霧訪山で地元ガイドと春を探す360°パノラマの低山登山」ツアーを販売します。
本件に関するお問合わせ先
一般社団法人塩尻市観光協会
担当：宮下・鳥羽
TEL：0263-54-2001 FAX：0263-52-1553
info-shiojirikanko@tokimeguri.jp
関連リンク
塩尻市観光情報Instgram
https://www.instagram.com/shiojiri_kanko/
塩尻探検隊申し込みサイト
https://visit-shiojiri.jp/
塩尻市観光協会公式Webサイト「時めぐり」
https://tokimeguri.jp/
塩尻市観光協会公式Facebookページ
https://www.facebook.com/tokimeguri/
塩尻市観光協会公式Twitter
https://twitter.com/info40430583
日帰り登山で人気のある標高1306ｍの霧訪山。山頂に立った瞬間、天気がいい日には日本列島の屋根とも言える名峰たちのパノラマが目の前に広がります。本ツアーは、地元ガイドの案内により、春の訪れを告げる山野草や野鳥のさえずりを楽しみながら、初心者でも安心して登頂できます。
【行程内容】
塩尻駅東口：集合（9：30）＝山の神自然園（10:00頃）・・・霧訪山（12:15〜13:15頃※お昼休憩)・・・山の神自然園(15:30頃）＝塩尻駅東口：解散（16:00頃）
＝バス移動
…徒歩移動
◇開催日：2026年4月29日（水・祝）
◇旅行代金：お1人様 3,800円(税込)
※集合場所までの交通費は各自負担
◇募集定員：各回20名様 定員になり次第締め切り※最小催行人員14名
◇お申込期間：4月25日（土）まで
◇出発場所：JR塩尻駅東口
◇バス会社：美勢タクシー マイクロバス
◇添乗員：同行します
◇含まれるもの：バス代、ガイド代、保険代
◇含まれないもの：現地までの交通費
◇持ち物：昼食・飲み物・雨具（カッパ等）・（お持ちの方は）クマ鈴・その他各自必要な物
詳細につきましてはHP（https://tokimeguri.jp/tour/kiritouyama/）をご確認ください。
◆ お問い合わせ
一般社団法人 塩尻市観光協会 TEL.0263-54-2001
長野県知事登録旅行業第 地域-650号 旅行業務取扱管理者：高野愛
※定員になり次第締め切り
◆協力・本プレスリリースに関するお問合せ
一般社団法人 塩尻市観光協会
TEL:0263-54-2001
＜長野県塩尻市と一般社団法人塩尻市観光協会について＞
塩尻市は、長野県中部に位置する人口6万5千人（2024年8月現在）の地方都市です。
日本随一の品質を誇るワイン用ぶどうとそのぶどうを使ってワインを作る市内16（2024年8月現在）のワイナリー、江戸時代の街並みを色濃く残す奈良井宿、漆器の町として知られる木曽平沢漆工町、日本三大遺跡の一つである平出遺跡、近年はアニメやドラマの聖地として名が知られる高ボッチ高原、テレビ番組で度々紹介されるローカルグルメ「山賊焼」など、豊かな観光資源を抱えるまちです。
塩尻市観光協会は1955年の発足以来、そんな塩尻市の素晴らしさをより多くの方々に知っていただき、一人でも多くの方々に塩尻市にお越しいただくために、塩尻市の観光事業の発展に努めてまいりました。
また2016年には一般社団法人化を行いました。
【行程内容】
塩尻駅東口：集合（9：30）＝山の神自然園（10:00頃）・・・霧訪山（12:15〜13:15頃※お昼休憩)・・・山の神自然園(15:30頃）＝塩尻駅東口：解散（16:00頃）
＝バス移動
…徒歩移動
◇開催日：2026年4月29日（水・祝）
◇旅行代金：お1人様 3,800円(税込)
※集合場所までの交通費は各自負担
◇募集定員：各回20名様 定員になり次第締め切り※最小催行人員14名
◇お申込期間：4月25日（土）まで
◇出発場所：JR塩尻駅東口
◇バス会社：美勢タクシー マイクロバス
◇添乗員：同行します
◇含まれるもの：バス代、ガイド代、保険代
◇含まれないもの：現地までの交通費
◇持ち物：昼食・飲み物・雨具（カッパ等）・（お持ちの方は）クマ鈴・その他各自必要な物
詳細につきましてはHP（https://tokimeguri.jp/tour/kiritouyama/）をご確認ください。
◆ お問い合わせ
一般社団法人 塩尻市観光協会 TEL.0263-54-2001
長野県知事登録旅行業第 地域-650号 旅行業務取扱管理者：高野愛
※定員になり次第締め切り
◆協力・本プレスリリースに関するお問合せ
一般社団法人 塩尻市観光協会
TEL:0263-54-2001
＜長野県塩尻市と一般社団法人塩尻市観光協会について＞
塩尻市は、長野県中部に位置する人口6万5千人（2024年8月現在）の地方都市です。
日本随一の品質を誇るワイン用ぶどうとそのぶどうを使ってワインを作る市内16（2024年8月現在）のワイナリー、江戸時代の街並みを色濃く残す奈良井宿、漆器の町として知られる木曽平沢漆工町、日本三大遺跡の一つである平出遺跡、近年はアニメやドラマの聖地として名が知られる高ボッチ高原、テレビ番組で度々紹介されるローカルグルメ「山賊焼」など、豊かな観光資源を抱えるまちです。
塩尻市観光協会は1955年の発足以来、そんな塩尻市の素晴らしさをより多くの方々に知っていただき、一人でも多くの方々に塩尻市にお越しいただくために、塩尻市の観光事業の発展に努めてまいりました。
また2016年には一般社団法人化を行いました。
本件に関するお問合わせ先
一般社団法人塩尻市観光協会
担当：宮下・鳥羽
TEL：0263-54-2001 FAX：0263-52-1553
info-shiojirikanko@tokimeguri.jp
関連リンク
塩尻市観光情報Instgram
https://www.instagram.com/shiojiri_kanko/
塩尻探検隊申し込みサイト
https://visit-shiojiri.jp/
塩尻市観光協会公式Webサイト「時めぐり」
https://tokimeguri.jp/
塩尻市観光協会公式Facebookページ
https://www.facebook.com/tokimeguri/
塩尻市観光協会公式Twitter
https://twitter.com/info40430583