日本最大級のママ向け情報サイト「ママスタ」の情報発信メディア「ママスタセレクト」（運営：株式会社インタースペース、代表取締役社長：河端伸一郎、証券コード：2122、以下インタースペース）は、「祖父母からの支援」についてのアンケートを実施しました。「ジジババサブスク」という言葉が話題となりました。祖父母の善意や子育て支援を当然とするかのようなこの言葉に、SNSを中心に否定的な声が見られました。一方、子育てには人手や、気力・体力が必要です。仕事や家事に追われる日々のなかで、祖父母に助けられた経験がある人は少なくないでしょう。そこでママスタセレクトでは、日ごろの子育て支援への感謝を踏まえ、祖父母の子育てにおける関わり方について、リアルな声を集めました。【アンケート詳細ページ】https://select.mamastar.jp/1520207

■約半数が「祖父母の支援なし」で子育て

「子育てで“祖父母の助け”はありますか？」という質問に、1,000人を超えるママたちから回答が寄せられました。選択肢は「経済的支援がある」「送迎などの実務的支援がある」「両方ある」「支援はない」の4つです。アンケートの結果、「何らかの支援がある」と回答した人は合わせて44.6％に。一方、「支援はない」と回答した人は55.4％と、約半数が祖父母に頼らず子育てをしている実態が明らかになりました。

■支援を受けている家庭の本音は「助かるけれど、申し訳ない」

経済的・実務的な支援を受けている人たちからは、次のような声が寄せられています。

【コメント】「光熱費などを援助してもらっている」「経済的な援助は申し訳ないが、本当に助かっている」「残業のときに預かってもらう。ご飯まで済ませてくれる」「学童のお迎えに間に合わないときに手伝ってもらっている」

多くの声に共通していたのは、「助かる」という感謝と同時に、「頼りすぎていないか」「負担をかけていないか」という遠慮の気持ちでした。祖父母の支援を“当然”とは捉えず、感謝を前提に受け取っている様子がうかがえます。

■必要なときだけお願いする関わり方

日常的な支援は受けていないものの、「いざというとき」だけ祖父母を頼っている家庭もありました。

【コメント】「自分の体調が悪いときだけ頼んでいる」「発熱時に食材やご飯を届けてくれた」「緊急時のみの支援だが、それでも十分ありがたい」

頻繁ではないからこそ、祖父母の存在が精神的な支えになっていると感じる人も多いようです。仕事と育児を両立するなかでの“最後の砦”として、祖父母の存在を捉えている家庭も見受けられます。

■あえて頼らない家庭が大切にする価値観

一方、「支援はない」と回答した家庭からは、前向きな理由が多く寄せられています。

【コメント】「過干渉な助言がなく気楽」「夫が子育てに積極的になり、夫の協力が不可欠になった」「お互い自立していていいと思う」「親離れ・子離れも大切」

支援がないことは、「不満」ではなく、「自分たちらしい子育ての形を作るもの」として受け止められていました。

■祖父母からの支援は「依存」ではなく「感謝」

今回の調査からは、祖父母の支援を受けている家庭でも、頼らない家庭でも、それぞれが自分たちなりの距離感を模索している様子がみえてきました。大多数が「ジジババサブスク」という言葉が連想させるような“気軽な外注”ではなく、感謝や遠慮、思いやりが共存した関係性です。祖父母からの支援は“使うもの”ではなく、“ありがたく受け取るもの”。感謝の気持ちを伝え、無理のない距離感を保つ意識が、親世代・祖父母世代の双方にとって心地よい関係を築く鍵になりそうです。

【アンケート概要】実施期間：2026年1月24日～2026年1月25日（2日間）回答人数：1,003人属性：子どもがいる方、妊娠中の方調査方法：インターネット【アンケート詳細ページ】https://select.mamastar.jp/1520207

■会社概要社名 株式会社インタースペース （https://www.interspace.ne.jp/）所在地 東京都新宿区西新宿2-4-1 新宿NSビル8階代表者 河端 伸一郎設立 1999年11月8日資本金 984,653,800円事業内容 パフォーマンスマーケティング事業・メディア事業【リリースに関するお申込み・お問い合わせ先】株式会社インタースペース メディア&ソリューション事業部 ママスタセレクト編集部Tel：03-5339-8725 FAX：03-6302-3916【アンケートメニューに関するお問い合わせ先】株式会社インタースペース メディア&ソリューション事業部 広告担当https://select.mamastar.jp/ads