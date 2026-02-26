津軽三味線日本一決定戦実行委員会は、数ある津軽三味線の大会の中でも国内最高峰の大会のひとつである「第20回津軽三味線日本一決定戦」を、2026年5月3日(日)～5月4日(月)、リンクステーションホール青森(青森市文化会館)にて開催します。





津軽三味線70人大合奏





「津軽三味線日本一決定戦」の最大の特徴は、ソロ演奏にあたる「曲弾き演奏」だけでなく、津軽民謡の歌い手に合わせる「唄づけ伴奏」の両方の合計点で日本一を決定する点です。歴代の日本一奏者は、国内外でトップクラスの演奏家として活躍しています。また、ジュニアからシニア、団体と演奏レベルやスタイルによってさまざまな部門を設けています。全国から挑戦者をお待ちしています！









■開催概要

日時：2026年5月3日(日)～5月4日(月)

会場：リンクステーションホール青森(青森市文化会館)

主催：津軽三味線日本一決定戦実行委員会

特定非営利活動法人 津軽三味線全国協議会

青森市教育委員会









■大会スケジュール

＜5月3日(日)＞

津軽三味線大合奏

初級者の部 ※受付終了

中級者の部

上級者女性の部

上級者男性の部





＜5月4日(月)＞

ジュニアの部

日本一の部(曲弾き)

シニアの部 ※受付終了

団体りんごの部

団体ねぶたの部

日本一の部(唄づけ)

日本一の部優勝者による演奏





上級者女性の部優勝者





上級者男性の部優勝者





ジュニアの部優勝者





団体りんごの部優勝





第19回日本一の千葉楽斗さん





■出場申込み締め切り

締切は2026年3月13日(金) ※ネット申込み・FAX・郵送のいずれか

※規定数に達し次第締め切らせていただきますので、お申込みの前にホームページで確認するか事務局へご確認ください。

※「初級者の部」および「シニアの部」はすでに規定数に達したため受付を終了しました。





＜ネット申し込み＞

http://www.tsugaru-syamisen.com/japan-yoko.html





＜FAX＞

017-762-7011





＜郵送＞

〒038-0011 青森市篠田二丁目3-17 サンブラッソatv内

津軽三味線日本一決定戦実行委員会事務局