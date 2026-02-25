【京都橘大学】2027年4月、国際英語学部を「国際学部※」へ改称 ―グローバルな視野を持ち、多文化共生社会に貢献する人材を養成します！

