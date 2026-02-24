¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
»¥ËÚ»Ô¤ÈËÌ³¤Æ»²Ê³ØÂç³Ø¤Ï¡¢Êñ³çÏ¢·È¶¨Äê¤òÄù·ë¤·¤Þ¤¹
2026Ç¯£³·î£²Æü(·î)¡¢ËÌ³¤Æ»»¥ËÚ»Ô¤ÈËÌ³¤Æ»²Ê³ØÂç³Ø¤Ï¡¢Êñ³çÏ¢·È¶¨Äê¤ÎÄù·ë¼°¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£
ËÌ³¤Æ»²Ê³ØÂç³Ø¡Ê»¥ËÚ»Ô¼ê°ð¶èÁ°ÅÄ7¾ò15ÃúÌÜ4-1¡Ë¤Ï¡¢ËÌ³¤Æ»»¥ËÚ»Ô¤ÈÃÏ°è¼Ò²ñ¤ÎÈ¯Å¸¤È¿Íºà°éÀ®µÚ¤Ó³Ø½Ñ¤Î¿¶¶½¤Ë´óÍ¿¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤Ë¡¢Êñ³çÏ¢·È¶¨Äê¤òÄù·ë¤·¤Þ¤¹¡£
ËÜ³Ø¤Ï¡¢2008Ç¯£³·î¤Ë»¥ËÚ»Ô¼ê°ð¶èÏ¢¹çÄ®Æâ²ñÏ¢Íí¶¨µÄ²ñµÚ¤Ó¼ê°ð¶è¤È¤Î£³¼Ô¤Ë¤è¤ëÃÏ°èÏ¢·È¶¨Äê¤òÄù·ë¤·¡¢ÃÏ°è²ÝÂê²ò·è¤ä¿Íºà°éÀ®¤Ë´Ø¤¹¤ëÂ¿ÍÍ¤Ê¼èÁÈ¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤é¤ÎÏ¢·È¤Ïº£¸å¤â·ÑÂ³¤·¤Ê¤¬¤é¡¢ËÜ¶¨Äê¤Ë¤è¤ê»¥ËÚ»Ô¤È¤ÎÏ¢·ÈÂÎÀ©¤ò¿·¤¿¤Ë¹½ÃÛ¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
ËÜÏ¢·È¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¡ÃÏ°è²ÝÂê¤Î²ò·è ¢¿Íºà°éÀ® £¶µ°é¡¦³Ø½Ñ ¤ÃÏ°è·ÐºÑ¤Î¿¶¶½¤Ë´Ø¤¹¤ë»ö¹à¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Áê¸ß¤Î»ñ¸»¤äÃÎ¸«¤ò³è¤«¤·¤Ê¤¬¤éÏ¢·È¤·¤Æ¿ä¿Ê¤·¤Æ¤¤¤¯Í½Äê¤Ç¤¹¡£
²¼µ¤Î¤È¤ª¤ê¡¢Äù·ë¼°¤ò£³·î£²Æü¡Ê·î¡Ë¤Ë»¥ËÚ»ÔÌò½êËÜÄ£¼Ë10³¬»ÔÄ¹²ñµÄ¼¼¤Ë¤Æ¼Â»Ü¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¼èºà¶¨ÎÏ¤Î¤Û¤É¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
Æü»þ¡§2026Ç¯£³·î£²Æü(·î)¡¡10:20¡Á
²ñ¾ì¡§»¥ËÚ»ÔÌò½êËÜÄ£¼Ë¡¡10³¬¡¡»ÔÄ¹²ñµÄ¼¼
½ÐÀÊÍ½Äê¡Ê·É¾ÎÎ¬¡Ë¡§»¥ËÚ»ÔÄ¹¡¡½©¸µ¡¡¹î¹¡¢ËÌ³¤Æ»²Ê³ØÂç³Ø¡¡³ØÄ¹¡¡Àî¾å¡¡·É
¢§ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ëÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
ÃÏ°èÏ¢·È²Ý
À¾¡¦´ä粼
½»½ê¡§»¥ËÚ»Ô¼ê°ð¶èÁ°ÅÄ7¾ò15ÃúÌÜ4-1
TEL¡§011-688-8664
FAX¡§011-688-2392
¥á¡¼¥ë¡§chiiki@hus.ac.jp
