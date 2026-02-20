3/15〜31 相模女子大学×株式会社ポンパドウル 産学連携で学生が考案したパンが商品化 相生祭で約1800個完売 ポンパドウル町田店（小田急百貨店町田店地下1階）で期間限定発売

3/15〜31 相模女子大学×株式会社ポンパドウル 産学連携で学生が考案したパンが商品化 相生祭で約1800個完売 ポンパドウル町田店（小田急百貨店町田店地下1階）で期間限定発売