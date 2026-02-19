こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
北海道科学大学が2月20日に手稲鉄北小学校で「みんなで防災体験チャレンジ！」を共催
北海道科学大学（札幌市手稲区）HUS防災は2月20日（金）、手稲鉄北小地域学校協働本部「テとテとテつほく」（主催）との共催で、「準備はできてる？『みんなで防災体験チャレンジ！』〜『知っている』を『できる』にしよう！」を開催する。手稲鉄北小学校（札幌市手稲区）において、大規模災害を想定した避難体験や防災訓練等を行う。運営には同大の学生も参加する。
当日は手稲区で起こる大規模災害を想定し、避難所生活を体験。また、避難グッズの展示や小学校内の備蓄庫、貯水槽の見学、防災食の試食体験等も行う。避難所生活における知識だけでなく、災害時に自ら行動できる力を身に付けることを図る。
概要は下記の通り。
■準備はできてる？「みんなで防災体験チャレンジ！」〜「知っている」を「できる」にしよう！
【日 時】 2 月20 日（金） 一部 18:30〜21:00 ／ 二部 21:00〜翌朝7:00
※一部だけの参加も可
【場 所】 手稲鉄北小学校 体育館（札幌市手稲区前田2条12丁目1-2）
【参加費】 無料
※小学生のみでの参加はできません。必ず保護者と一緒に参加してください。
【対 象】 手稲鉄北小学校 児童とその家庭
【主 催】 手稲鉄北小地域学校協働本部「テとテとテつほく」
【共 催】 北海道科学大学HUS防災
【協 力】 手稲区PTA連合会、手稲区役所総務企画課、手稲区社会福祉協議会
※メディア関係者におきましては、ぜひ取材等ご協力のほど、よろしくお願いいたします。
（参考）
・北海道科学大学HUS防災
2018年9月に発生した「北海道胆振東部地震」を契機に、災害時に大学は何ができるのかを検討し、2018年度から北海道科学大学組織横断型活動推進プロジェクトの大学防災プロジェクト「Make a Safe area」と連携しサイトを設立。現在は学校法人北海道科学大学として、HUS防災の活動を推進している。
https://sites.google.com/hus.ac.jp/husbousai/
▼本件に関する問い合わせ先
入試広報課
住所：札幌市手稲区前田7条15丁目4-1
TEL：011-688-2381
FAX：011-688-2392
メール：koho@hus.ac.jp
【リリース発信元】 大学プレスセンター https://www.u-presscenter.jp/
当日は手稲区で起こる大規模災害を想定し、避難所生活を体験。また、避難グッズの展示や小学校内の備蓄庫、貯水槽の見学、防災食の試食体験等も行う。避難所生活における知識だけでなく、災害時に自ら行動できる力を身に付けることを図る。
■準備はできてる？「みんなで防災体験チャレンジ！」〜「知っている」を「できる」にしよう！
【日 時】 2 月20 日（金） 一部 18:30〜21:00 ／ 二部 21:00〜翌朝7:00
※一部だけの参加も可
【場 所】 手稲鉄北小学校 体育館（札幌市手稲区前田2条12丁目1-2）
【参加費】 無料
※小学生のみでの参加はできません。必ず保護者と一緒に参加してください。
【対 象】 手稲鉄北小学校 児童とその家庭
【主 催】 手稲鉄北小地域学校協働本部「テとテとテつほく」
【共 催】 北海道科学大学HUS防災
【協 力】 手稲区PTA連合会、手稲区役所総務企画課、手稲区社会福祉協議会
※メディア関係者におきましては、ぜひ取材等ご協力のほど、よろしくお願いいたします。
（参考）
・北海道科学大学HUS防災
2018年9月に発生した「北海道胆振東部地震」を契機に、災害時に大学は何ができるのかを検討し、2018年度から北海道科学大学組織横断型活動推進プロジェクトの大学防災プロジェクト「Make a Safe area」と連携しサイトを設立。現在は学校法人北海道科学大学として、HUS防災の活動を推進している。
https://sites.google.com/hus.ac.jp/husbousai/
▼本件に関する問い合わせ先
入試広報課
住所：札幌市手稲区前田7条15丁目4-1
TEL：011-688-2381
FAX：011-688-2392
メール：koho@hus.ac.jp
【リリース発信元】 大学プレスセンター https://www.u-presscenter.jp/