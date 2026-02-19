レーザー加工機を中心に、企業向け製品の開発から販売までを手がける株式会社smartDIYs（本社：山梨県南アルプス市、代表取締役社長：有井 佳也）は、持ち運べる手持ち型の金属対応ポータブルファイバーレーザーマーカー「LM100P」を販売いたします。

ポータブルファイバーレーザーマーカー「LM100P」の詳細はこちら



LM100P



■ 開発の背景：現場の「母材を動かせない」という課題を解決

従来の多くのレーザーマーカーは据え置き型が一般的であり、加工対象物を装置まで運ぶ必要がありました。そのため、「ラインから外せない大型部品」や「既に設置済みのインフラ設備」への刻印は困難とされてきました。

【LM100P】は、こうした現場の制約を解消するために開発された手持ち型のレーザーマーカーです。母材を作業台に置く必要がなく、対象物がある場所へ出向いてその場で直接マーキングが可能です。



場所を選ばず加工ができる



■ 特徴1: 総重量約6kg、ヘッド1.3kg。驚きの軽量設計と機動力

本体重量は約4.2kg、実際に手に持つヘッド部分はわずか1.3kgと、作業者の負担を最小限に抑えた設計です。持ち運びに適したコンパクトな筐体ながら、電源さえあれば屋内・屋外・高所など場所を選ばず、高精度な刻印品質を実現します。



軽量でコンパクトな本体



■ 特徴2: PC不要。直感的なタッチパネル操作でデータ作成から加工まで完結

本体に専用タッチパネルを搭載。PCを接続することなく、その場でテキスト、シリアル番号、QRコード、図形などのデータ作成・編集が可能です。

【主な機能】カウントアップ機能（シリアル印字）、日時自動更新、QR/バーコード生成、ロゴ等の画像読み込み（BMP/DXF等）



直感的に操作できるタッチパネル



■ 特徴3: 現場のニーズに応えるオプションをご用意

LM100Pは、現場のニーズに合わせて機能を拡張できるオプションがございます。

□ 固定用マグネット

固定用マグネットは、LM100Pのヘッドに装着することで金属の母材に固定され、手を離した状態でも安定したマーキング加工が行えます。例えば大型の金型、建機、配管、高所の看板など幅広く活用できます。



オプション：マグネット



□ エンコーダー

通常、レーザーの照射範囲は加工エリア内（100×100mm）に固定されますが、エンコーダーを装着することで、制約を超えた「長尺刻印」が可能になります。例えば配管やプレート、H鋼、円筒状の部材などにも、LM100P本体をスライドするだけでシームレスに加工ができます。



オプション：エンコーダー



■ 多様な課題を解決する「LMシリーズ」製品ラインナップ

smartDIYsは、お客様の用途や素材の種類に合わせ、最適なレーザーマーカーをご提案いたします。

1. 小型で安全カバー一体型のファイバーレーザーマーカー「LM110F」

LM110Fは金属の刻印に最適なレーザーマーカーです。 手間が多くて外注に任せていた作業もLM110Fがあればご自身の作業スペースで素早く仕上げ、生産効率をアップさせます。



LM110F



ファイバーレーザーマーカー「LM110F」の詳細はこちら

2. 金属にカラーマーキングができる安全カバー一体型のMOPAファイバーレーザーマーカー「LM110M」

LM110Mは金属とプラスチックの刻印に最適なレーザーマーカーです。 加工できる素材はLM110Fと大きく違いはございませんが、LM110Mに比べカラーマーキングやより精細な加工が可能になります。



LM110M



MOPA型ファイバーレーザーマーカー「LM110M」の詳細はこちら

2. MOPA型発振器や加工エリアの選択肢が豊富なファイバーレーザーマーカー「LM110C」

LM110Cは、現場のニーズに合わせた様々なオプションをご提供します。また、標準で高性能ガルバノスキャナ搭載だから加工速度が速く、従来のレーザー刻印作業の効率化が図れます。



LM110C



カスタム対応ファイバーレーザーマーカー「LM110C」の詳細はこちら

3. 安定した加工と耐久性がアップした加工エリアが選べるCO2レーザーマーカー「LM140R」

LM140Rは、標準で高性能ガルバノスキャナ搭載だから加工速度が速く、従来のレーザー刻印の高速化が図れます。さらに、RF金属管内蔵のため耐久性が高く安定した加工が可能です。



LM140R



CO2レーザーマーカー「LM140R」の詳細はこちら

4. 圧倒的に繊細で正確な加工。ガラスや樹脂にも精細な刻印ができるUVレーザーマーカー「LM110U」

LM110Uは他のレーザー加工機とは異なる表現が可能。さらに標準で高性能ガルバノスキャナ搭載だから加工速度が速く、従来のレーザー刻印の高速化が図れます。



LM110U



UVレーザーマーカー「LM110U」の詳細はこちら

5. 曲面や傾斜・段差のある素材への加工が可能なUVレーザーマーカー「LM110U 3D」

LM110U 3Dは、立体形状にも対応可能な3Dレーザーマーカーです。加工面の高さが一定でない複雑なワークでも、3Dデータをもとにムラなくマーキングや彫刻を行えます。高さのある対象物や曲面にも、常に最適な焦点で高品質な加工が可能です。



LM110U 3D



3D対応UVレーザーマーカー「LM110U 3D」の詳細はこちら

■ 製品概要・仕様

・製品名：LM100P

・レーザー方式： ファイバーレーザー 1064nm 20W

・入力電源： AC 100V 50/60Hz

・加工エリア: 100mm × 100mm

・サイズ： 本体：高さ271.5×幅310×奥行180mm / ヘッド：高さ292.4×幅188.1×奥行251.9mm

・重量： 6～6.8kg

・価格：649,000円(税込)

その他のくわしい仕様は公式ページでご確認ください。

ポータブルファイバーレーザーマーカー「LM100P」の詳細はこちら

※製品の外観、および仕様等は改良のため予告なく変更されることがあります。あらかじめご了承ください。

■ 株式会社smartDIYsについて

「安心して使える産業用レーザー加工機を低価格でご提供」を掲げ、高価だった産業用レーザー機器を、誰もが使いこなせる価格と操作性で提供。自社開発・自社製造と徹底したサポートで、日本のものづくりの未来を支えます。



株式会社smartDIYs



会社名： 株式会社smartDIYs

公式サイト： https://www.smartdiys.com/

会社概要： https://www.smartdiys.com/about/