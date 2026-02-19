鈴与シンワート株式会社（代表取締役 社長執行役員 紱田 康行、本社所在地：東京都港区、以下「鈴与シンワート」）は、「運転前アルコールチェック＆検温※クラウドサービス「あさレポ」」を、「優秀な製品による社会への貢献」を経営理念に掲げ、主に荷役機械、建設機械、各種産業機械の開発・製造・販売を一貫して行う株式会社 加藤製作所（代表取締役社長 加藤 公康、本社所在地：東京都葛飾区、以下「加藤製作所」）が導入したことを発表しました。

以下、導入事例（https://saas.shinwart.co.jp/asarepo/case/kato/）の要約と抜粋

■「あさレポ」導入までの経緯について

アルコールチェック実施が義務化された当時は、携帯用アルコールチェッカーと紙の記録用紙やWord、Excel等での管理で対応していました。しかし、リアルタイムで従業員のアルコールチェック実施状況の確認と管理ができないこと、データのとりまとめに時間と工数がかかることが課題でした。

また、法改正への対応の必要性が出てきたことから、法改正に対応できるサービスであることと、業務負担軽減やアルコールチェックデータを一括管理できるサービスを導入するために検討を進めました。

■「あさレポ」の選定理由について

製品選定においては、使いやすさと費用面、従業員の負担が軽減できる点を重視して検討し、以下の理由から「あさレポ」を選定しました。

① 使いやすいサービスであること

② e-テレマと連携できること

③ 従業員の業務負荷を削減できること

④ コストパフォーマンスが良いこと

⑤ クラウドサービスでデータを一元管理できること

⑥ 月額プランと従量課金プランをドライバーごとに設定できること

特に、e-テレマとの連携が可能な点を評価しました。

e-テレマと連携することでアルコールチェックサービスとしてだけではなく、より内容が濃く確実な運行管理ができるようになりました。

■「あさレポ」導入後の効果について

「あさレポ」導入前は、アルコールチェックデータを紙やWord、Excel等で個々に管理していました。そのため、取りまとめる際に提出依頼のやり取りなどをしていましたが、その手間が一切なくなりました。

現在は「あさレポ」の管理画面から一覧でアルコールチェック状況が分かるので管理しやすくなりました。

また、管理画面からデータ分析が出せるため、月次で統計を取って活用しています。

アルコールチェックと走行記録を一元管理できるようになり、データ突合の工数も削減できました。

■事例の詳細について

https://saas.shinwart.co.jp/asarepo/case/kato/

■運転前アルコールチェック＆検温※クラウドサービス「あさレポ」について

「あさレポ」は、ドライバーの運転前アルコールチェックと検温※のデータを、専用のクラウドサーバにて一元管理するクラウドサービスです。運転前に利用することで酒気帯び運転や発熱時運転を予防します。道交法のアルコール検知器使用義務、2024年4月から施行された旅客自動車運送事業運輸規則の一部改正などに対応します。

＜「あさレポ」の特長＞

① AI顔認証（なりすまし防止）

② アルコールチェック＆検温※（Bluetooth接続可能なアルコール検知器と連携）

③ ビデオ点呼機能で遠隔点呼に対応

④ 簡単便利に一元管理

⑤ 月額基本料0円の従量課金プランも用意

「あさレポ」のサービス詳細はこちらからご覧ください。

https://saas.shinwart.co.jp/asarepo/

※鈴与シンワート指定の検温機能付きアルコール検知器利用時に検温が可能です。

■加藤製作所 会社概要

■鈴与シンワートについて

鈴与シンワートは、鈴与グループ唯一の上場企業として大規模情報システムの開発、物流ITコンサルティングサービス、人事・給与・会計などの業務ソリューション及びアウトソーシングの提供、そしてデータセンター＆クラウドサービスを展開しております。

https://www.shinwart.co.jp/

-本プレスリリースに記載されている社名、製品名などは、各社の登録商標または商標です。

-本プレスリリースに掲載されている内容、製品・サービスの価格、仕様、お問い合わせ先、その他の情報は、メール送付時点の情報です。その後予告なしに変更となる場合があります。

-本プレスリリースにおける計画・目標などは、実際の結果が予測と異なる場合もあります。あらかじめご了承ください。