ソフトウェア定義広域ネットワーク市場は、クラウド、第五世代移動通信、ゼロトラスト構造の普及により2025年に73億ドルを突破
2035年までに783億ドルに到達すると予測されるソフトウェア定義広域ネットワーク市場は、クラウド中心かつセキュリティ重視の世界に向けて企業が接続性を再設計する中、二桁成長率で拡大している
企業ネットワークは構造的な再設計を迎えています。従来の多重プロトコルラベルスイッチング中心の構成は、クラウド、サービスとしてのソフトウェア、分散型労働環境向けに構築された、ソフトウェア定義かつポリシー主導の接続モデルへと置き換えられています。ソフトウェア定義広域ネットワーク市場は、2020年以降年平均成長率31.0%という著しい拡大を経て、2025年に73億3,550万ドルに到達しました。
勢いは依然として強く、ソフトウェア定義広域ネットワーク市場は2030年までに257億9,120万ドルへ、年平均成長率28.6%で成長すると予測され、その後2035年までに783億3,350万ドルへ到達し、次の期間では年平均成長率24.9%を維持すると見込まれています。
この成長軌道は、企業がますます複雑化するネットワーク環境において、性能、セキュリティ、コストをどのように管理するかという根本的変化を反映しています。
企業が従来型広域ネットワーク構造を置き換えている理由
ソフトウェア定義広域ネットワーク市場の歴史的成長は、サービスとしてのソフトウェアの急速な普及、クラウド移行、政府主導のデジタル変革プログラムによって促進されました。アプリケーションが従来のデータセンターの外へ移行するにつれ、集中型ネットワークモデルは非効率かつ高コストとなりました。
同時に、ゼロトラスト型ネットワークアクセス需要の高まりにより、組織はネットワーク設計にセキュリティを直接統合する必要に迫られました。ただし、導入の複雑さと初期移行コストの高さが、一部市場において普及を遅らせました。
今後、複数の構造的要因がソフトウェア定義広域ネットワーク市場の拡大を支え続けます：
・第五世代移動通信および高速ブロードバンドの普及
・サイバー攻撃の頻度と高度化の進行
・モノのインターネット接続端末の増加
・ハイブリッド勤務および遠隔勤務モデルの拡大
これらの要因により、アプリケーション認識型経路制御、集中型管理、組み込み型セキュリティ機能の重要性が高まっています。
技術の方向性：接続最適化から統合型セキュアネットワークへ
ソフトウェア定義広域ネットワーク市場は、接続最適化を超えて進化しています。ベンダーは、ファイアウォール機能提供、セキュアウェブゲートウェイ、ゼロトラストアクセスモデルを統合した統合型プラットフォームへと機能を拡張しています。
主な技術的変化には以下が含まれます：
・管理型ソフトウェア定義広域ネットワークサービスの拡大
・ゼロトラスト型ネットワークフレームワークの統合
・クラウドネイティブ型ソフトウェア定義広域ネットワーク構造の開発
・ブロードバンド、長距離無線通信、多重プロトコルラベルスイッチングをまたぐハイブリッド接続への対応強化
この統合は、分散環境においてシンプルで拡張可能かつポリシー主導型ネットワークを求める企業需要を反映しています。
セグメント分析：ソリューションが主導、サービスが加速
ソフトウェア定義広域ネットワーク市場において、2025年にはソリューション分野が市場全体の62.6%を占め、ソフトウェアプラットフォームおよび統合機器に対する強い需要を示しました。
セグメント分析：ソリューションが主導、サービスが加速
ソフトウェア定義広域ネットワーク市場において、2025年にはソリューション分野が市場全体の62.6%を占め、ソフトウェアプラットフォームおよび統合機器に対する強い需要を示しました。