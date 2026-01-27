酵母エキス市場調査レポート - 世界市場規模、シェア、傾向の見通し、2026-2035年
SDKI Analytics（本社：東京都渋谷区）は、このたび、2026年01月14に「酵母エキス市場調査レポート：2026-2035年の市場規模、シェア、傾向の予測」を発表しました。酵母エキスに関する市場調査レポートには、統計的および分析的アプローチを使用した予測評価が含まれています。この調査レポートでは、一次および二次調査方法を使用して分析された主要な業界洞察を通じて将来の傾向を理解できるようにすることで、主要な市場動向を読者に説明しています。
酵母エキス市場の概要
酵母エキス市場に関する当社の調査レポートによると、酵母エキス 市場規模は 2035 年に約49.1億米ドルに達すると予想されています。さらに、2025 年の 酵母エキス市場規模は約 28.7億米ドルとなっています。酵母エキスに関する市場調査レポートでは、市場は 2026-2035 年の予測期間中に約 6.48% の CAGR で成長するとも述べられています。
SDKI Analyticsの専門家によると、酵母エキス市場シェアの拡大は、規制当局によるナトリウム削減プログラムの強化により、食品メーカーがうま味やコク味を提供する成分を用いた製品改良を迫られていることが主な要因となっています。例えば、2024年8月には、米国食品医薬品局（FDA）が、酵母エキスを含む163の食品カテゴリーを対象とした、ナトリウム含有量に関する自主的な目標値の第2段階草案を発表しました。さらに、多忙なライフスタイルや、調理済み食品、スープ、ソース、焼き菓子、スナック菓子などへの嗜好の高まりも、酵母エキスの需要を押し上げています。
https://www.sdki.jp/reports/yeast-extract-market/54379
酵母エキスに関する市場調査によると、世界各地で植物由来食品やビーガン食品の消費が増加していること、そして栄養補助食品、ペットフード、医薬品、動物飼料などにおける酵母エキスのアプリケーション拡大に重点が置かれていることから、市場シェアは拡大すると予測されています。
しかし、原材料価格の変動や、加水分解植物性タンパク質（HVP）、加水分解動物性タンパク質（HAP）、グルタミン酸ナトリウム（MSG）などの代替品の存在が、今後数年間の市場成長を抑制する要因となることが予想されます。

酵母エキス市場セグメンテーションの傾向分析
酵母エキス市場の見通しには、この市場に関連するさまざまなセグメントの詳細な分析が含まれています。当社の専門家によると、酵母エキスの市場調査は、製品タイプ別、アプリケーション別、形態別、流通別、成分タイプ別と地域別に分割されています。
アプリケーション別に基づいて、酵母エキス市場は食品と飲料、医薬品、動物飼料、化粧品、その他にさらに分割されています。中でも食品と飲料分野は、加工食品、スープ、スナック菓子、調理済み食品、ソース、風味調味料などへの幅広いアプリケーションにより、予測期間中も40%の圧倒的なシェアを維持すると予想されています。2022年1月、Kothari FermentationとBiochem Limitedは、食品、飲料、スープ、調味料、栄養補助食品、低カロリー食品などに使用できる酵母エキスパウダーとモノオリゴ糖の発売を発表しました。
酵母エキスの地域市場の見通し
