【金沢工業大学とNVIDIAが学術連携協定を締結】NVIDIAとの産学協同による教育・研究の推進とAIを活用した高度情報技術者の育成を目指す。
金沢工業大学（石川県野々市市）とエヌビディア合同会社（東京都港区）は、AIを活用した高度情報技術者の育成および産学連携による教育・研究の推進を目的とした学術連携協定を締結します。本協定により、両者はAI分野における先端技術を活用し、社会実装を志向した教育や共同での研究を強化します。この協定を通じ、金沢工業大学は、これまで以上に“あらゆる情報技術に長けた大学”になることを目指します。
【締結式の詳細】
日時：2026年2月3日（火）13:30〜15:00
場所：金沢工業大学 扇が丘キャンパス31号館
※締結式当日の会場案内（駐車場および受付場所）は以下のページでご確認ください
https://www.kanazawa-it.ac.jp/kitnews/2026/0113_nvidia.html
内容：
・締結式
・金沢工業大学 大澤敏学長による取り組み説明（AIを活用した社会実装型教育研究）
・NVIDIAによる会社紹介およびAI関連の取り組み説明
・金沢工業大学よる研究デモンストレーション
参加申込：
以下の申込みフォームもしくは二次元コードからお申し込みください。
▶ https://forms.gle/pZJHr7J48rZCJtDX6
▼本件に関する問い合わせ先
金沢工業大学 広報課
住所：石川県野々市市扇が丘7-1
TEL：076-246-4784
FAX：076-248-7318
メール：koho@kanazawa-it.ac.jp
