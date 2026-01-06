中高生団体 Yabusame Technology は、教育モデル「STEM 教育」の啓発活動の一環として、国際的ロボットコンテスト「FIRST Tech Challenge」への出場を目指します。そして、大会出場のための資金を集めるべく、クラウドファンディングを開始いたしました。





プロジェクトサイト：https://camp-fire.jp/projects/908793/view?list=search_result_projects_popular





■Yabusame Technology の活動

Yabusame Technology とは、STEM 教育の普及を目的として活動している、学校横断型の中高生団体です。

STEM 教育の推進活動の一つとして、国際ロボット大会への挑戦をしています。昨年度に「FIRST Robotics Competition」（通称「FRC」）へ出場した際は、クラウドファンディングにて、目標金額を大きく超える約 96 万円のご支援をいただくことができ、34 チーム中 25 位という結果を残すことができました。

また、この他にも、小学生を対象としたロボットづくり教室を開催するなど、地域密着型の普及活動を行っております。













■STEM 教育とは

STEM 教育とは、実社会の複雑な課題を発見・解決するために、科学・技術・工学・数学の四分野を横断的に学習し、問題解決能力や創造性を育む教育モデルです。AI や IoT の急速な発展により、社会の変化が激しく、単一分野の知識のみでは対応が難しい昨今、分野を越えた総合的な思考力と実践力を育むこの教育モデルは、今後の日本において必要な考え方だと確信しております。





■FIRST Tech Challenge とは

FIRST Tech Challenge（通称「FTC」）とは、STEM 教育の貢献を目的として開催される、中高生を対象とした世界最大規模の国際ロボットコンテストです。FTC では、約 4 ヶ月の短期間で、中高生が自ら設計・制作・プログラミングを行い、競技ロボットを完成させます。そのため、メンバーそれぞれの技術力とチームワークが試されます。また、技術面だけでなく、チーム運営やアウトリーチ活動などの社会貢献活動も高く評価されます。





■今後の活動

Yabusame Technology は今後も、STEM 教育の教育理念を普及するべく、活動してまいります。その一環として、令和 8 年 1 月末に行われる、FTC の韓国予選への出場を目指します。そして、大会出場のための資金を集めるべく、クラウドファンディングを開始いたしました。

FTC への出場は、若者による、若者に向けた、STEM 教育の啓発活動の第一歩であると考えています。その大きな目標に我々がチャレンジし、結果を残すことは、日本の若者に夢と希望を与えると確信しております。

我々は一致団結し、大会への出場や地域貢献活動などを通じて、STEM 教育を日本に広めてまいります。皆様のご支援を心よりお待ちしております。





■クラウドファンディング：プロジェクト概要





プロジェクト名：中高生チームが国際ロボコン『FTC』に挑戦！”STEM 教育”を日本に広めます！

期間 ：令和 7 年 11 月 29 日 ～ 令和 8 年 1 月 26 日

目標金額 ：60 万円

資金使途 ：ロボットの制作費、イベント運営費、広報費





■本件に関するお問い合わせ先

Yabusame Technology 広報担当

Mail：yabusametechnology@gmail.com

お問い合わせフォーム：https://yabusame-technology.com/inquiry/