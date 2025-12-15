¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¥ª¡¼¥È¥«¥é¡¼¥¢¥¦¥©¡¼¥É2025¡¡¥ä¥Þ¥ÏÈ¯Æ°µ¡¤¬2ÅÙÌÜ¤Î¥°¥é¥ó¥×¥ê¤ò¼õ¾Þ
¼õ¾ÞÀ½ÉÊ¤È¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥ÖËÜÉô¥×¥í¥À¥¯¥È¥Ç¥¶¥¤¥óÉôCMFG Gr.¡¡¹Â±Û¡¡Ëüè½¤µ¤ó¡Ê±¦¡Ë
³ô¼°²ñ¼ÒGK¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¥¹¡¡CMFGÆ°ÂÖ¥Ç¥¶¥¤¥óÉô¡¡¥æ¥Ë¥Ã¥È1¡¡¾¾ÅÄ¡¡ÃÛ¤µ¤ó¡Êº¸¡Ë
¡¡¥ä¥Þ¥ÏÈ¯Æ°µ¡³ô¼°²ñ¼Ò¤Î¥â¡¼¥¿¡¼¥µ¥¤¥¯¥ë¡ÖYZF-R3¡×¡ÖYZF-R25¡×¤Ë¤ª¤±¤ë¥«¥é¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬¡¢
°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿ÍÆüËÜÎ®¹Ô¿§¶¨²ñ¡ÊJAFCA¡Ë¤¬¼çºÅ¤¹¤ë¡¢Í¥¤ì¤¿¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¤Î¥«¥é¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò¸²¾´¤¹¤ëÀ©ÅÙ¡Ö¥ª¡¼¥È¥«¥é¡¼¥¢¥¦¥©¡¼¥É2025¡×¤Ë¤Æ¡¢ÆóÎØ¼Ö¤È¤·¤Æ£²ÅÙÌÜ¤Î¡Ö¥°¥é¥ó¥×¥ê¡×¤ò¼õ¾Þ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡2014Ç¯¤«¤é»ÍÎØ¼Ö°Ê³°¤Î¼ÖÎ¾¤¬±þÊç²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤³¤Î¤¿¤ÓÅö¼Ò¤Ï2017Ç¯¤Î¥°¥é¥ó¥×¥ê¡¢2015Ç¯¡¢2016Ç¯¡¢2023Ç¯¤ÎÆÃÊÌ¾Þ¤ËÂ³¤¡¢5ÅÙÌÜ¤Î¼õ¾Þ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡º£²ó¼õ¾Þ¤·¤¿¥«¥é¡¼¡Ö¥Þ¥Ã¥È¥Ñ¡¼¥ë¥Û¥ï¥¤¥È¡×¤Ï¡¢¥Û¥ï¥¤¥È¤È¥Ö¥ë¡¼¤Î2¿§¤ÎÊÐ¸÷¥Ñ¡¼¥ë¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿¡¢ÎÌ»º¼Ö¤Ç¤Ï¤Û¤È¤ó¤ÉÎã¤Î¤Ê¤¤Ä©ÀïÅª¤Ê¥«¥é¡¼¤Ç¡¢¸÷¤Î³ÑÅÙ¤ä»þ´ÖÂÓ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÉ½¾ð¤òÊÑ¤¨¡¢ÈóÆü¾ï´¶¤ò±é½Ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú¼ø¾ÞÍýÍ³¡Û
¡Ö°ìÌÜ¤Ü¤ì¤ÎÊýÄø¼°¡×¤È¤¤¤¦¥Æ¡¼¥Þ¤òÅª³Î¤ËÂÎ¸½¤·¡¢¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼¤¬´ë²èÃÊ³¬¤«¤é¿¼¤¯´Ø¤ï¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¥×¥í¥»¥¹¤¬´°À®ÅÙ¤Î¹â¤¤¥Ç¥¶¥¤¥ó¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Ç¥¶¥¤¥ó¥³¥ó¥»¥×¥È¤¬¤·¤Ã¤«¤ê¤È¤ªµÒÍÍ¤ËÆÏ¤ÈÎÇä¼ÂÀÓ¤Ë¸½¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤âÉ¾²Á¤µ¤ì¤¿¡£°ìÈÌ¿³ºº°÷¡¢¼«Æ°¼Ö¿§ºÌÊ¬²Ê²ñ¿³ºº°÷¡¢ACA¿³ºº°÷¡¢Á´¤Æ¤Ç1°Ì¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤Ç¡¢Ã¯¤â¤¬Ç¼ÆÀ¤¹¤ëÈþ¤·¤µ¤È¿·¤·¤µ¤ò¤â¤Ä¥«¥é¡¼¥ê¥ó¥°¤Ï¡¢¥°¥é¥ó¥×¥ê¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤¡£¡×
¡Ú¥á¡¼¥«¡¼¤«¤é¤Î¥¢¥Ô¡¼¥ë¥Ý¥¤¥ó¥È¡Û
¡Ö¥Þ¥Ã¥È¥Ñ¡¼¥ë¥Û¥ï¥¤¥È¤Ï¡¢¡Ö°ìÌÜ¤Ü¤ì¤ÎÊýÄø¼°¡áÂçÃÀ¡ßÀöÎý¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¡¢´ë²è¤È¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò°ìÂÎ²½¤·¤¿¿·¤·¤¤³«È¯¥×¥í¥»¥¹¤ÇÃÂÀ¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£ZÀ¤Âå¤Î²ÁÃÍ´ÑÄ´ºº¤«¤é¡¢¶¯Îõ¤Ê¸ÄÀ¤È¼«¸ÊÉ½¸½¤ò½Å»ë¤·¤¿ÊÐ¸÷¿§¡Ö¥Ö¥ë¡¼¥È¥é¥Ù¥ë¡×¤È¡Ö¥¹¥Î¡¼¥·¥§¡¼¥É¡×¤òºÎÍÑ¡£Â¤·Á¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿ÇÛ¿§¤ä¿·¤·¤¤¥í¥´¡¢¥Þ¥Ã¥È»Å¾å¤²¤Ê¤ÉºÙÉô¤Þ¤Ç¤³¤À¤ï¤ê¡¢½¾Íè¤ÎÏÈ¤òÄ¶¤¨¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¹ñÆâ³°¤Ç¹â¤¤»Ù»ý¤ÈÈÎÇä¼ÂÀÓ¤òÃ£À®¤·¤Þ¤·¤¿¡£Ä©Àï¤¬³×¿·¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤¿»öÎã¤Ç¤¹¡£¡×
