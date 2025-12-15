株式会社フォトロン(本社：東京都千代田区、代表取締役社長 瀧水 隆)は、フルHD解像度(1920 x1080画素)で5,280fps、最高撮影速度200,000fpsの高速撮影が可能な小型軽量のハイスピードカメラ『FASTCAM Mini W5』と、フルHD解像度(1920 x1080画素)で2,750fps、最高撮影速度150,000fpsの高速撮影が可能な小型軽量のハイスピードカメラ『FASTCAM Mini W2』を同時新発売いたします。





製品名： FASTCAM Mini W5

FASTCAM Mini W2

発売日： 2025年12月15日

※価格はお問い合わせください。





FASTCAM Mini W





■製品化の背景

民間企業の研究開発部門や大学・官公庁の最先端の研究開発テーマにおいて、高解像度に対応したハイスピードカメラを用いた画像計測システムのニーズが年々増加しています。特に自動車安全試験においては、高解像度だけでなく、遠隔レンズ制御やマルチ電源対応、耐G性能、小型軽量化が求められています。このようなニーズに応えるべく、高い撮影性能をもつ当社製ハイスピードカメラ『FASTCAM Mini シリーズ』のフルHD解像度対応モデル『FASTCAM Mini Wシリーズ』を発売いたします。

『FASTCAM Mini W5』では、従来のフルHD解像度対応製品『FASTCAM Mini WX』と比較しても、高解像度性能はそのままに約2.5倍の撮影速度性能を実現し、ISO感度は従来比約1.5倍となるモノクロISO 10,000 を達成しました。高解像度かつ小型軽量を実現したハイスピードカメラが、最先端の研究分野で広く指示されることを確信しております。





製品に関するホームページ

https://www.photron.co.jp/service/hsvcam/products/fastcam-mini-w/









■『FASTCAM Mini Wシリーズ』の主な特長

・フルHD解像度で5,280fpsの高速・高解像度撮影性能

『FASTCAM Mini W5』は、従来機種※1と比較しフルHD解像度で約2.5倍の5,280fpsの撮影性能を達成しました。

更に、5,000fps時の解像度では従来機種※2の約1.6倍となるフルHD解像度を実現しました。





※1：FASTCAM Mini WX100(フルHD解像度時、2,000fps)

※2：FASTCAM Mini UX100(5,000fps時、1280 x1000画素)





高速・高解像度撮影性能





・遠隔操作ができるRFマウントレンズ対応

コントロールソフトウェア『Photron FASTCAM Viewer4(PFV4)』を使用し、PCからレンズの絞りとフォーカスの遠隔制御ができます。更にRFマウントレンズにはアダプタを追加することで遠隔ズーム制御にも対応可能なレンズもあり、自由度が広がります。

カメラ設置位置への立ち入りが制限されている場合や、カメラと制御PCの位置が離れている場合に役立ちます。





RF マウントレンズ対応





・120.0×120.0×92.4 mm(WHD)、2.1kgの小型軽量密閉筐体

『FASTCAM Mini Wシリーズ』は、高性能ながら2.1Kgの小型軽量を実現しました。片手で持ち運びができる小型軽量ボディは作業が困難な箇所への設置も容易に行え、他設備との干渉リスクの軽減や固定治具作成コストの削減にも繋がります。

更に、密閉構造で粉塵などによるカメラ内部への異物混入を防ぎ、故障リスクを低減します。





小型軽量密閉筐体





・10GbE対応による高速データ転送と2系統の電源供給

高解像度の撮影データも10GbEでPCへ高速データ転送が可能です。

また、マルチ電源を使用すると、思わぬアクシデントによる主要電源ケーブル断線時も、セカンダリー電源に自動的に切り替わり継続稼働できます。





高速データ転送





・さまざまな撮影・計測に役立つ多彩な機能を搭載

ランダムリセットトリガーモード：ダブルパルスレーザーとの同期に使用し、PIV計測に役立ちます。

可変周波数同期機能：エンジンのクランク角度信号など、周期が不定期な信号との同期撮影が可能です。

ファン停止機能：微小体の撮影時に役立ちます。





この他にもさまざまな撮影、計測に役立つ機能を多数搭載しています。









■『FASTCAM Mini Wシリーズ』の主な仕様





FASTCAM Mini W 仕様





【株式会社フォトロンについて】

本社 ： 〒101-0051 東京都千代田区神田神保町1-105 神保町三井ビルディング21階

代表者 ： 代表取締役社長 瀧水 隆

創業 ： 1968年7月10日

資本金 ： 1億円

事業内容： 民生用および産業用電子応用システム(ハイスピードカメラ

画像処理システム、CAD、関連ソフトウェア、放送用映像機器、

その他)の開発、製造、販売、輸出入

URL ： https://www.photron.co.jp/





Photron、Photronロゴ、すべての Photron 製品名および Photron製品ロゴは株式会社フォトロンの商標または登録商標です。

その他の会社名または製品名は、各社の商標または登録商標です。









