¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡Ö¥É¥ê¡¼¥à¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡Ö¥É¥ê¡¼¥à¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
46ºÐ¤ÎÇ¥³è¥µ¥Ýー¥ÈÀ®¸ùÎã¡¡Â¾¡¤Â¿¤¯¤ÎÇ¥³è½÷À¤Ë´ó¤êÅº¤¦¥Ð¥µ¥ë¥ÈÇ¥³è¥±¥¢¼ÂÎã¡¡Âçºå»ÔLa Lumiere
Âçºå»Ô¤Î¡ÖÈþÈ©¡ßÈþ»ÑÀª¡ß²¹³è¥Ð¥¶¥ë¥È¥µ¥í¥ó La Lumiere¡Ê¥é¡¦¥ë¥ß¥¨ー¥ë¡Ë¡×¤«¤é¡¢Ç¥³èÃæ¤Î½÷À¤¿¤Á¤ò»Ù¤¨¤ë²¹Ç®¥±¥¢¤Î¼ÂÎã¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ìë¶Ð¤ò´Þ¤àÉÔµ¬Â§¶ÐÌ³¡¢¼£ÎÅ¤È»Å»ö¤ÎÎ¾Î©¡¢Îä¤¨¤äÈèÏ«¡¢¾ðÊó¤ÎÂ¿¤µ¤Ë¤è¤ëÉÔ°Â¤Ê¤É¡¢Ç¥³è¤Ï¿´¿È¤Ø¤ÎÉéÃ´¤¬Âç¤¤¤»þ´ü¤Ç¤¹¡£
Ã´Åö¥»¥é¥Ô¥¹¥È¤ÎÎëÌÚÀèÀ¸¤¬Ç¥³è¥µ¥Ýー¥È¤òËÜ³Ê²½¤·¤¿ÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢»Ü½Ñ¤òÄÌ¤·¤Æ¡ÖÇÓÍñ¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤¿¡×¡ÖÀ¸Íý¼þ´ü¤¬À°¤Ã¤¿¡×¤Ê¤É¡¢ÂÎ¤ÎÊÑ²½¤ò¼Â´¶¤¹¤ëÀ¼¤¬Â³¤±¤ÆÆÏ¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ÆÃ¤Ë°õ¾ÝÅª¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢46ºÐ¤ÇÇ¥³è¤Ë¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤¿Êý¤¬¡¢²¹Ç®¥±¥¢¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡ÈÂ³¤±¤é¤ì¤ë¾õÂÖ¡É¤ËÌá¤ê¡¢¼£ÎÅ¤òÁ°¸þ¤¤Ë¿Ê¤á¤é¤ì¤¿¥±ー¥¹¤Ç¤¹¡£Ç¯Îð¤Ë¤è¤ëÉÔ°Â¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤¿Ãæ¤Ç¡¢ÂÎ¤¬¤æ¤ë¤ß¡¢µ¤»ý¤Á¤¬À°¤¦¤³¤È¤Ç¡Ö°ìÊâ¿Ê¤á¤ë¡×¤È´¶¤¸¤é¤ì¤¿¤³¤È¤¬Âç¤¤ÊÅ¾µ¡¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
La Lumiere¤Ë¤Ï¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤Ê¤ªÇº¤ß¤ò»ý¤ÄÊý¤¬Â¿¤¯Ë¬¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¦À¸Íý¼þ´ü¤¬°ÂÄê¤·¤Ê¤¤
¡¦AMH¤Î¿ôÃÍ¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ë
¡¦¥Ô¥ëÉþÍÑ¸å¤ÎÂÎ¤ÎÊÑ²½
¡¦¤Ê¤«¤Ê¤«·ë²Ì¤¬½Ð¤ºÌÂ¤¤Â³¤±¤Æ¤¤¤ë
¡¦Ç¥³è¤Î¡ÈÀµ²ò¡É¤¬Ê¬¤«¤é¤ºÉÔ°Â
¡¦Èè¤ì¤È¥¹¥È¥ì¥¹¤ÇÂÎ¤¬À°¤ï¤Ê¤¤
¤³¤ì¤é¤Ë¤Ï¡Ö·ë²Ì¤Ø¤Î¾Ç¤ê¡×¡Ö¿¦¾ì¤ÇÏÃ¤»¤Ê¤¤¸ÉÆÈ´¶¡×¡Ö¾ðÊóÈè¤ì¡×¤¬ÇØ·Ê¤È¤·¤Æ½Å¤Ê¤ë¥±ー¥¹¤âÂ¿¤¯¸«¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
ÎëÌÚÀèÀ¸¤Ï¡¢¤Þ¤º°Â¿´¤·¤Æµ¤»ý¤Á¤òÏÃ¤»¤ë´Ä¶¤Å¤¯¤ê¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¡¢É¬Í×¤Ê¾ðÊó¤òÀ°Íý¤·¤Ê¤¬¤é¥µ¥Ýー¥È¡£²¹Ç®¥±¥¢¤Ë¤è¤ê¿¼¤¤¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤òÂ¥¤·¡¢¶ÛÄ¥¤ÈÈè¤ì¤òÏÂ¤é¤²¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Ç¥³è¤ò¡ÈÂ³¤±¤é¤ì¤ë¿´¿È¤ÎÅÚÂæ¡É¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»Ü½Ñ¤òÄÌ¤·¤Æ´ó¤»¤é¤ì¤¿¼ç¤ÊÊÑ²½¤Ë¤Ï¡¢
¡¦ÇÓÍñ¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤¿Îã
¡¦AMH¤¬Äã¤¤Êý¤Î¼þ´ü°ÂÄê
¡¦FSH¹âÃÍ¤ÎÊÑÆ°Êó¹ð
¡¦»ÒµÜÆâËì¤Î¸ü¤ß¤ÎÊÑ²½
¡¦Îä¤¨¤Î²þÁ±¤Èµ¤»ý¤Á¤ÎÁ°¸þ¤¤µ
¤Ê¤É¤¬¤¢¤ê¡¢ÂÎ¤È¿´¤ÎÎ¾ÌÌ¤ËÊÑ²½¤¬¸½¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÆÃ¤Ë46ºÐ¤È¤¤¤¦Ç¯Îð¤ÇÇ¥³è¤Ë¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤¿Êý¤¬ÂÎÄ´¤ÎÊÑ²½¤ò¼Â´¶¤·¡¢¼£ÎÅ·ÑÂ³¤ÎÎÏ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¡¢ÎëÌÚÀèÀ¸¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤âÂç¤¤ÊÎå¤ß¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¥µ¥í¥ó¾ðÊó¡Û
¥µ¥í¥óÌ¾¡§ÈþÈ©¡ßÈþ»ÑÀª¡ß²¹³è¥Ð¥¶¥ë¥È¥µ¥í¥ó La Lumiere¡Ê¥é¡¦¥ë¥ß¥¨ー¥ë¡Ë
½êºßÃÏ¡§ÂçºåÉÜÂçºå»Ô
Ã´Åö¥»¥é¥Ô¥¹¥È¡§ÎëÌÚ
HP¡§ https://aromalalumiere.wixsite.com/r-b-lalumiere
¡Ú²èÁü https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000336211&id=bodyimage1¡Û
¡Ú²èÁü https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000336211&id=bodyimage2¡Û
¥Ð¥¶¥ë¥È¡ÊR¡Ë¥¹¥¯ー¥ëËÜÉô¹»¤¬¹Í¤¨¤ë¡È²¹Ç®¥±¥¢¡ß°åÎÅ¡É¤ÎÁê¾è¸ú²Ì
³ô¼°²ñ¼Ò¥¦¥§¥ë¥Õ¥£¥Ã¥È¡Ê¥Ð¥¶¥ë¥È¡ÊR¡Ë¥¹¥¯ー¥ëËÜÉô¹»¡Ë¤Ë¤Ï¡¢¼£ÎÅ¤È²¹Ç®¥±¥¢¤òÊ»¹Ô¤·¤Ê¤¬¤éÇ¥³è¤Ë¼è¤êÁÈ¤à½÷À¤«¤é¤ÎÊó¹ð¤¬Á´¹ñÅª¤ËÁý¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ç¥³è´ü¤Ï¡¢
¡¦Îä¤¨
¡¦¥¹¥È¥ì¥¹
¡¦¿çÌ²ÉÔÂ
¡¦¼£ÎÅ¤ÎÄ¹´ü²½
¡¦¾ðÊó¤ÎÂ¿¤µ
¤¬½Å¤Ê¤ê¡¢ÂÎ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¿´¤Ë¤âÉéÃ´¤¬ÃßÀÑ¤·¤ä¤¹¤¤»þ´ü¤Ç¤¹¡£
ËÜÉô¹»¤Ç¤Ï¡Ö²¹¤á¤Æ¤æ¤ë¤á¤ë¥±¥¢¤Ï¡¢Ç¥³è¤ÎÅÚÂæ¤Å¤¯¤ê¤Ë½ÅÍ×¡×¤È¹Í¤¨¡¢Á´¹ñ¤Ç°ÂÁ´¤Ê»Ü½Ñ´ð½à¡¦µ»½Ñ»ØÆ³¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÎëÌÚÀèÀ¸¤Ï¤³¤¦¸ì¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÖÇ¥³è¤Î¡ÈÄ¾Á°¤À¤±¡É¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤â¤Ã¤ÈÁá¤¤ÃÊ³¬¤«¤éÂÎ¤òÀ°¤¨¤ëÊ¸²½¤ò¹¤²¤¿¤¤¡£Ç¥¿±¤À¤±¤ò¥´ー¥ë¤Ë¤»¤º¡¢½÷À¤Î·ò¹¯Á´ÂÎ¤ò»Ù¤¨¤ë¥±¥¢¤È¤·¤ÆÃÏ°è¤Ëº¬¤Å¤«¤»¤¿¤¤¡£¡×
¥Ð¥¶¥ë¥È¡ÊR¡Ë¥¹¥¯ー¥ëËÜÉô¹»¤È¤·¤Æ¤â¡¢¼£ÎÅ¤ÈÊÂÁö¤¹¤ë²¹Ç®¥±¥¢¤ÎÉ¬Í×À¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢°ú¤Â³¤Ç¥³è»Ù±ç¤Î´Ä¶¤Å¤¯¤ê¤ò¶¯²½¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
ÇÛ¿®¸µ´ë¶È¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥¦¥§¥ë¥Õ¥£¥Ã¥È
Ìë¶Ð¤ò´Þ¤àÉÔµ¬Â§¶ÐÌ³¡¢¼£ÎÅ¤È»Å»ö¤ÎÎ¾Î©¡¢Îä¤¨¤äÈèÏ«¡¢¾ðÊó¤ÎÂ¿¤µ¤Ë¤è¤ëÉÔ°Â¤Ê¤É¡¢Ç¥³è¤Ï¿´¿È¤Ø¤ÎÉéÃ´¤¬Âç¤¤¤»þ´ü¤Ç¤¹¡£
Ã´Åö¥»¥é¥Ô¥¹¥È¤ÎÎëÌÚÀèÀ¸¤¬Ç¥³è¥µ¥Ýー¥È¤òËÜ³Ê²½¤·¤¿ÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢»Ü½Ñ¤òÄÌ¤·¤Æ¡ÖÇÓÍñ¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤¿¡×¡ÖÀ¸Íý¼þ´ü¤¬À°¤Ã¤¿¡×¤Ê¤É¡¢ÂÎ¤ÎÊÑ²½¤ò¼Â´¶¤¹¤ëÀ¼¤¬Â³¤±¤ÆÆÏ¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ÆÃ¤Ë°õ¾ÝÅª¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢46ºÐ¤ÇÇ¥³è¤Ë¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤¿Êý¤¬¡¢²¹Ç®¥±¥¢¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡ÈÂ³¤±¤é¤ì¤ë¾õÂÖ¡É¤ËÌá¤ê¡¢¼£ÎÅ¤òÁ°¸þ¤¤Ë¿Ê¤á¤é¤ì¤¿¥±ー¥¹¤Ç¤¹¡£Ç¯Îð¤Ë¤è¤ëÉÔ°Â¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤¿Ãæ¤Ç¡¢ÂÎ¤¬¤æ¤ë¤ß¡¢µ¤»ý¤Á¤¬À°¤¦¤³¤È¤Ç¡Ö°ìÊâ¿Ê¤á¤ë¡×¤È´¶¤¸¤é¤ì¤¿¤³¤È¤¬Âç¤¤ÊÅ¾µ¡¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
La Lumiere¤Ë¤Ï¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤Ê¤ªÇº¤ß¤ò»ý¤ÄÊý¤¬Â¿¤¯Ë¬¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¦À¸Íý¼þ´ü¤¬°ÂÄê¤·¤Ê¤¤
¡¦AMH¤Î¿ôÃÍ¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ë
¡¦¥Ô¥ëÉþÍÑ¸å¤ÎÂÎ¤ÎÊÑ²½
¡¦¤Ê¤«¤Ê¤«·ë²Ì¤¬½Ð¤ºÌÂ¤¤Â³¤±¤Æ¤¤¤ë
¡¦Ç¥³è¤Î¡ÈÀµ²ò¡É¤¬Ê¬¤«¤é¤ºÉÔ°Â
¡¦Èè¤ì¤È¥¹¥È¥ì¥¹¤ÇÂÎ¤¬À°¤ï¤Ê¤¤
¤³¤ì¤é¤Ë¤Ï¡Ö·ë²Ì¤Ø¤Î¾Ç¤ê¡×¡Ö¿¦¾ì¤ÇÏÃ¤»¤Ê¤¤¸ÉÆÈ´¶¡×¡Ö¾ðÊóÈè¤ì¡×¤¬ÇØ·Ê¤È¤·¤Æ½Å¤Ê¤ë¥±ー¥¹¤âÂ¿¤¯¸«¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
ÎëÌÚÀèÀ¸¤Ï¡¢¤Þ¤º°Â¿´¤·¤Æµ¤»ý¤Á¤òÏÃ¤»¤ë´Ä¶¤Å¤¯¤ê¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¡¢É¬Í×¤Ê¾ðÊó¤òÀ°Íý¤·¤Ê¤¬¤é¥µ¥Ýー¥È¡£²¹Ç®¥±¥¢¤Ë¤è¤ê¿¼¤¤¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤òÂ¥¤·¡¢¶ÛÄ¥¤ÈÈè¤ì¤òÏÂ¤é¤²¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Ç¥³è¤ò¡ÈÂ³¤±¤é¤ì¤ë¿´¿È¤ÎÅÚÂæ¡É¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»Ü½Ñ¤òÄÌ¤·¤Æ´ó¤»¤é¤ì¤¿¼ç¤ÊÊÑ²½¤Ë¤Ï¡¢
¡¦ÇÓÍñ¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤¿Îã
¡¦AMH¤¬Äã¤¤Êý¤Î¼þ´ü°ÂÄê
¡¦FSH¹âÃÍ¤ÎÊÑÆ°Êó¹ð
¡¦»ÒµÜÆâËì¤Î¸ü¤ß¤ÎÊÑ²½
¡¦Îä¤¨¤Î²þÁ±¤Èµ¤»ý¤Á¤ÎÁ°¸þ¤¤µ
¤Ê¤É¤¬¤¢¤ê¡¢ÂÎ¤È¿´¤ÎÎ¾ÌÌ¤ËÊÑ²½¤¬¸½¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÆÃ¤Ë46ºÐ¤È¤¤¤¦Ç¯Îð¤ÇÇ¥³è¤Ë¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤¿Êý¤¬ÂÎÄ´¤ÎÊÑ²½¤ò¼Â´¶¤·¡¢¼£ÎÅ·ÑÂ³¤ÎÎÏ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¡¢ÎëÌÚÀèÀ¸¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤âÂç¤¤ÊÎå¤ß¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¥µ¥í¥ó¾ðÊó¡Û
¥µ¥í¥óÌ¾¡§ÈþÈ©¡ßÈþ»ÑÀª¡ß²¹³è¥Ð¥¶¥ë¥È¥µ¥í¥ó La Lumiere¡Ê¥é¡¦¥ë¥ß¥¨ー¥ë¡Ë
½êºßÃÏ¡§ÂçºåÉÜÂçºå»Ô
Ã´Åö¥»¥é¥Ô¥¹¥È¡§ÎëÌÚ
HP¡§ https://aromalalumiere.wixsite.com/r-b-lalumiere
¡Ú²èÁü https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000336211&id=bodyimage1¡Û
¡Ú²èÁü https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000336211&id=bodyimage2¡Û
¥Ð¥¶¥ë¥È¡ÊR¡Ë¥¹¥¯ー¥ëËÜÉô¹»¤¬¹Í¤¨¤ë¡È²¹Ç®¥±¥¢¡ß°åÎÅ¡É¤ÎÁê¾è¸ú²Ì
³ô¼°²ñ¼Ò¥¦¥§¥ë¥Õ¥£¥Ã¥È¡Ê¥Ð¥¶¥ë¥È¡ÊR¡Ë¥¹¥¯ー¥ëËÜÉô¹»¡Ë¤Ë¤Ï¡¢¼£ÎÅ¤È²¹Ç®¥±¥¢¤òÊ»¹Ô¤·¤Ê¤¬¤éÇ¥³è¤Ë¼è¤êÁÈ¤à½÷À¤«¤é¤ÎÊó¹ð¤¬Á´¹ñÅª¤ËÁý¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ç¥³è´ü¤Ï¡¢
¡¦Îä¤¨
¡¦¥¹¥È¥ì¥¹
¡¦¿çÌ²ÉÔÂ
¡¦¼£ÎÅ¤ÎÄ¹´ü²½
¡¦¾ðÊó¤ÎÂ¿¤µ
¤¬½Å¤Ê¤ê¡¢ÂÎ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¿´¤Ë¤âÉéÃ´¤¬ÃßÀÑ¤·¤ä¤¹¤¤»þ´ü¤Ç¤¹¡£
ËÜÉô¹»¤Ç¤Ï¡Ö²¹¤á¤Æ¤æ¤ë¤á¤ë¥±¥¢¤Ï¡¢Ç¥³è¤ÎÅÚÂæ¤Å¤¯¤ê¤Ë½ÅÍ×¡×¤È¹Í¤¨¡¢Á´¹ñ¤Ç°ÂÁ´¤Ê»Ü½Ñ´ð½à¡¦µ»½Ñ»ØÆ³¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÎëÌÚÀèÀ¸¤Ï¤³¤¦¸ì¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÖÇ¥³è¤Î¡ÈÄ¾Á°¤À¤±¡É¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤â¤Ã¤ÈÁá¤¤ÃÊ³¬¤«¤éÂÎ¤òÀ°¤¨¤ëÊ¸²½¤ò¹¤²¤¿¤¤¡£Ç¥¿±¤À¤±¤ò¥´ー¥ë¤Ë¤»¤º¡¢½÷À¤Î·ò¹¯Á´ÂÎ¤ò»Ù¤¨¤ë¥±¥¢¤È¤·¤ÆÃÏ°è¤Ëº¬¤Å¤«¤»¤¿¤¤¡£¡×
¥Ð¥¶¥ë¥È¡ÊR¡Ë¥¹¥¯ー¥ëËÜÉô¹»¤È¤·¤Æ¤â¡¢¼£ÎÅ¤ÈÊÂÁö¤¹¤ë²¹Ç®¥±¥¢¤ÎÉ¬Í×À¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢°ú¤Â³¤Ç¥³è»Ù±ç¤Î´Ä¶¤Å¤¯¤ê¤ò¶¯²½¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
ÇÛ¿®¸µ´ë¶È¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥¦¥§¥ë¥Õ¥£¥Ã¥È
¥×¥ì¥¹¥ê¥êー¥¹¾ÜºÙ¤Ø