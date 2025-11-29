東亞合成株式会社(本社：東京都港区、代表取締役社長COO：小淵 秀範、証券コード4045)は、アロンアルフアが贈る“夢と接着する青春アロドルストーリー『つくの子』”を11月29日(土)「いいつくの日」に公開致します。





キービジュアル





【つくの子特設サイト】

https://www.aronalpha.com/tsukunoko_animation/





■「くっつけ青春プロジェクト」7年ぶりの復活作はツッコミどころ満載の韓国ドラマ！

【企画意図】

若い人たちの好きな人や友達、夢と“くっつきたいくっつきたい気持ち”を応援することを目的に展開してきた、東亞合成のアロンアルフアによる「くっつけ青春プロジェクト」が7年ぶりに復活！累計再生回数3,000万回超えを記録した同プロジェクトですが、今回は近年の推し活ブームに合わせた新作アニメ 「つくの子」を制作。瞬間接着剤のアロンアルフア製造に長年向き合ってきた当社だからこそ、「若者が他人の声を気にせず、本当に好きなものに強くくっつきたい想い」を応援することを使命として今回の企画を立ち上げました。





本編カット





【あらすじ】

東亞合成大学に通う今直 筑乃(いますぐ つくの CV：阿澄 佳奈)が、K(くっつく)-POPのコンサートに心を動かされ、誰かの心を接着するアロドルを目指すことを決意。夢を叶えるため韓国の才能接着(てんさい)プロデューサー、ク・ツク(CV：西山 宏太朗)主催のアロドルオーディション「TSUKU PROJECT」に参加する、というストーリー。「大切なものと強くくっつきたい気持ち」をテーマにしながらも、随所にツッコミどころを散りばめたユーモア溢れる作品に仕上がっております。強力なライバル「ハガ・スヨン」の登場などオーディション過程で襲い掛かる「はがされトラブル」を乗り越え、晴れて筑乃はセンターの座に接着することができるのか!?意外なオチにも是非ご注目ください。









■夢と接着する青春アロドルストーリー『つくの子』(ダイジェスト)





ストーリーボード





■WEBムービー配信概要

タイトル ： 『つくの子』

配信開始日 ： 2025年11月29日(土)～

「つくの子」 フルverURL： https://youtu.be/CoEQQ7ru1w0

30秒verURL： https://youtube.com/shorts/MeE2BikF4pU





■声の出演





阿澄 佳奈





阿澄 佳奈(あすみ かな)※今直 筑乃(いますぐ つくの)役

8月12日生まれ、福岡県出身。

代表作は『WORKING!!』(種島ぽぷら)、『這いよれ! ニャル子さん』(ニャル子)、『ニセコイ』(橘万里花)、『ヤマノススメ』(倉上ひなた)、『のんのんびより』(越谷小鞠)、『プリティーリズム』(春音あいら)、『ひだまりスケッチ』(ゆの)、『ぐらんぶる』(吉原愛菜)など。





西山 宏太朗





西山 宏太朗(にしやま こうたろう) ※ク・ツク役

10月11日生まれ、神奈川県出身。

代表作は『美男高校地球防衛部LOVE!』(鬼怒川熱史)、『学園ベビーシッターズ』(鹿島竜一)、『あんさんぶるスターズ！』(深海奏汰)、『アイドリッシュセブン』(棗巳波)、『Re:ゼロから始める異世界生活』(キリタカ)、『桃源暗鬼』(皇后崎迅)、『キミと超えて恋になる』(相田雪紘)など。





朝日奈 丸佳





朝日奈 丸佳(あさひな まどか) ※ハガ・スヨン役

12月17日生まれ、静岡県出身。

代表作は『アイドルタイムプリパラ』(華園しゅうか)、『ぼくたちは勉強ができない』(小美浪あすみ)、『たとえばラストダンジョン前の村の少年が序盤の町で暮らすような物語』(セレン)、『さようなら竜生、こんにちは人生』(マール)、『マーダーミステリー・オブ・ザ・デッド』(るみな)など。





土師 亜文





土師 亜文(はし あふみ) ※小志 勝代(おし かつよ)役

5月9日生まれ、東京都出身。

代表作は『ウマ娘プリティーダービー』(メジロライアン)、『いずれ最強の錬金術師?』(カエデ)、『HUGっと!プリキュア』(百井あき)、『シーラとプリンセス戦士』(キャトラ)『きかんしゃトーマス All Engines Go』(カーリー)など。









■「つくの子」オリジナルグッズが29名様に当たるXキャンペーン開催！

動画の公開を記念し、アロンアルフア公式Xアカウントでは「つくの子」オリジナルグッズやデジタルギフト券が当たるプレゼントキャンペーンを実施します。





キャンペーンバナー





キャンペーン名：くっつけ青春！復活キャンペーン

アロンアルフア公式Xアカウント： https://x.com/aronalpha_PR





【応募方法】

(1)アロンアルフア公式アカウント(@aronalpha_PR)をフォロー

(2)キャンペーン投稿に #つくの子 と動画の感想やお気に入りシーンのスクリーンショットを付けて引用リポスト





【賞品内容】

・「つくの子」オリジナルグッズセット：29名様

(アクリルスタンド・ク・ツクマグネット・TSUKUプロジェクトTシャツ)

・(Wチャンス)えらべるデジタルギフト券500円分：100名様





【応募期間】

2025年11月29日(土)～12月19日(金)









■特設サイトでは『つくの子』テーマソングやオリジナルスマホ壁紙を公開！

『つくの子』特設サイトでは登場人物のプロフィールや相関図・メイキングなどの作品の裏側に加えて、今回オリジナルで作詞作曲した『つくの子』テーマソングを限定公開しております。過去のくっつけ青春シリーズの楽曲も併せて公開中です。

また、作中に登場する宣伝部長やキャラクターのオリジナルスマホ壁紙もダウンロード可能となっております。









■アロンアルフア宣伝部が再接着！新人宣伝部員の裏アカウント発覚…！？

2018年に開始し、これまで4つのオリジナルアニメコンテンツを制作してきた「くっつけ青春プロジェクト」。

7年ぶりのプロジェクト再始動に携わったアロンアルフア宣伝部メンバーのプロフィールや想い、過去のアニメを「帰ってきた！くっつけ青春プロジェクト」特設サイトにてご紹介しています。

新たに加わった1年目の新人宣伝部員の裏アカウントではアロンアルフア宣伝部の裏側を発信中です。





【帰ってきた！くっつけ青春プロジェクト 特設サイト】

https://www.aronalpha.com/kuttsuke_seisyun_project/

【新人宣伝部員 Xアカウント】

https://x.com/aronalpha_PR2









