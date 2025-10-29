減量および体重管理ダイエット市場分析：動向、シェア、将来需要、成長、機会、2033年までの予測
Survey Reports LLCは、2025年10月、減量および体重管理ダイエット市場の製品タイプ別（体に良い、食事代替、減量サプリメント、緑茶、低カロリー甘味料）セグメンテーションに関する調査レポートを発行したと発表した。チャネル（ハイパーマーケット/スーパーマーケット、専門店、薬局、オンラインチャネル、その他） - グローバル市場分析、動向、機会、予測、2024年から2033年）を発行した。これは、減量および体重管理ダイエット市場の予測評価を提供する。減量および体重管理ダイエット市場の成長促進要因、市場機会、課題、脅威など、いくつかの重要な市場力学に焦点を当てている。
減量および体重管理ダイエット市場の概要
減量および体重管理ダイエットは、バランスのとれた栄養摂取とカロリー摂取量の管理により、健康的な体重の維持と減量を目指すものである。一般的に、加工食品、添加糖分、不健康な脂肪分を制限しながら、果物、野菜、低脂肪タンパク質、全粒穀物などの栄養価の高い食品を摂取する。このダイエットの目的は、減量のためにカロリー不足の状態を作り出し、長期的に体重を維持するための持続可能な食習慣を確立することである。定期的な運動、適切な食事量の管理、そして意識的な食事は、重要な要素である。長期的な成功は、短期的な食事制限よりも、全体的な健康を促進するライフスタイルの変化にかかっている。
Surveyreportsの専門家は、減量および体重管理ダイエット市場の調査を分析し、2024年に減量および体重管理ダイエット市場規模が2012億米ドルに達すると予測した。さらに、減量および体重管理ダイエット市場のシェアは、2033年末までに4094億米ドルに達すると予測されている。減量および体重管理ダイエット市場は、2024年から2033年の予測期間にわたって、年間平均成長率（CAGR）約8.9%で成長すると予測されている。
Surveyreportsのアナリストによる定性的な減量および体重管理ダイエット市場分析によると、肥満の増加、健康とウェルネスに対する意識の高まり、健康意識の高まり、入手の容易さ、パーソナライズされた栄養への需要の高まりを要因として、減量および体重管理ダイエット市場は拡大するだろう。減量および体重管理ダイエット市場における主要企業の一部は、アボット・ラボラトリーズ、イングレド・インコーポレイテッド、WWインターナショナル、ニュートリシステムズ、クラフト・ハインツ・カンパニー、ケロッグ・カンパニー、カーギル・インコーポレイテッド、ペプシコ、ゼネラル・ミルズ、メディファストなどである。
当社の減量および体重管理ダイエット市場調査レポートには、北米、ヨーロッパ、アジア太平洋、中東・アフリカ、中南米の5つの異なる地域とその国々に関する詳細な分析も含まれている。当社の調査レポートには、日本の顧客の特定のニーズに合わせた詳細な分析も含まれている。
目次
● 各国における減量および体重管理ダイエット市場の規模、成長分析、および主要市場プレーヤーの評価である
● 2033年までのグローバルな減量および体重管理ダイエット市場（北米、欧州、アジア太平洋、ラテンアメリカ）における需要および機会分析（日本を含む各国別）である
