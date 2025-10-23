「廃棄物からのクリティカルマテリアル回収」のトレンド、技術、成長見通しを解説する無料ウェビナーをIDTechExが開催します。
IDTechEx（先進技術調査会社: 本社英国 ケンブリッジ）は、『廃棄物からのクリティカルマテリアル回収： 動向、技術、20年間の成長見通し』と題したウェビナーを、2025年11月6日（木）に開催します。
リチウムイオン電池用金属、レアアース、半導体は21世紀のクリティカルマテリアルとして重要視され、電気自動車、グリーンエネルギー、コンピューティング、AIなど現代技術を支えています。需要急増と供給不安定化によりクリティカルマテリアルへ注目が集まり、新たな資源開発に対する強い市場需要が生まれています。
2025年は世界的にクリティカルマテリアルとサプライチェーンにとって激動の年であり、廃棄物からの回収に明確な成長機会をもたらしています。寿命を迎えた機器・装置の量が年々増加する中、廃棄物は半導体、希土類元素、白金族金属、リチウムイオン電池材料といったクリティカルマテリアルの貴重な供給源として脚光を浴びています。IDTechExは最新調査レポート「クリティカルマテリアルの回収 2026-2046年」で、2046年までに廃棄物および二次資源から年間667億米ドル相当のクリティカルマテリアル価値が回収されると予測しています。
本ウェビナーでは、IDTechExシニアテクノロジーアナリストのDr Jack Howleyが最新調査をもとに解説します。
＜開催概要＞
テーマ：『廃棄物からのクリティカルマテリアル回収： 動向、技術、20年間の成長見通し』
（Critical Material Recovery from Waste: Trends, Technologies, and 20-Year Growth Outlook）
開催日時： 2025年11月6日（木） 11時もしくは19時から30分間
開催方法：オンライン
言語：英語
参加費：無料（事前登録制）
https://www.idtechex.com/ja/webinar/24259-26820-29289-12363-12425-12398-12463-12522-12486-12451-12459-12523-12510-12486-12522-12450-12523-22238-21454-65306-21205-21521-12289-25216-34899-12289-20-24180-38291-12398-25104-38263-35211-36890-12375/715
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000332406&id=bodyimage1】
当日カバーする内容（予定）
- クリティカルマテリアルの台頭と2025年の市場動向
- グローバルな供給課題解決におけるクリティカルマテリアル回収の新たな役割
- 新興技術とビジネスモデルに基づくクリティカルマテリアル回収市場の分析と評価
- 重要レアアース及びリチウムイオン電池リサイクルにおける主要成長機会
- クリティカルマテリアル回収市場の成長見通しと20年間の市場予測
IDTechExは、関連する調査レポートを9月に発行しました。
『クリティカルマテリアルの回収 2026-2046年：技術、市場、有力企業』
https://www.idtechex.com/ja/research-report/critical-material-recovery/1124
二次資源からのクリティカルマテリアル抽出技術、クリティカルマテリアル回収技術、希土類リサイクル、リチウムイオン電池技術の金属回収、重要半導体回収、白金族金属回収の市場
後日、ウェビナーで使用した資料も提供します。
IDTechExは、その他にも先進技術に関連するウェビナーを開催しています。
詳しくは、こちらをご覧ください。
https://www.idtechex.com/ja/research/webinars
【本件に関するお問合せは、下記まで】
アイディーテックエックス株式会社 （IDTechEx日本法人）
100-0005 東京都千代田区丸の内1-6-2 新丸の内センタービル21階
URL: https://www.idtechex.com/ja
担当：村越美和子 m.murakoshi@idtechex.com
電話 : 03-3216-7209
配信元企業：アイディーテックエックス株式会社
プレスリリース詳細へ