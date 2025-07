シリコン・オン・インシュレーター（SOI）市場：世界調査報告書、需要、規模、開発、メーカーシェア、成長、動向、見通し（2025年～2035年）

1

Survey Reports LLCは、2025年7月に「シリコン・オン・インシュレーター(SOI)市場」に関する調査報告書を発表したと発表した。本報告書では、SOI市場を以下の区分で分類している:厚さ(薄膜SOIウェーハ、厚膜SOIウェーハ)、ウェーハサイズ(200mm以下および200mm、300mm)、ウェーハタイプ(完全空乏型SOI、RF-SOI、新興SOI、部分空乏型SOI、パワーSOI)、製品(光通信、RF FEM、イメージセンシング、メモリデバイス、RF SOI、パワー、MEMS)、技術(ボンディング、スマートカット、エピタキシャル層転写、酸素注入分離法、サファイア基板上シリコン)、用途(自動車、航空宇宙・防衛、民生電子機器、エンターテインメント・ゲーム、データ通信・通信、産業用途、フォトニクス、その他)。本報告書は、2025年から2035年にかけてのSOI市場に関する予測評価を提供するものであり、成長要因、市場機会、課題、および脅威といった主要な市場動向を強調している。シリコン・オン・インシュレーター(SOI)市場の概要シリコン・オン・インシュレーター(SOI)とは、薄いシリコン層を絶縁基板(通常は二酸化シリコン)の上に形成する半導体製造技術である。この構造により寄生容量が低減され、集積回路における性能、電力効率、動作速度が向上する。SOI技術は、マイクロプロセッサ、RF(無線周波数)通信、自動車電子機器などの高性能かつ低消費電力用途で広く使用されている。SOIは、漏れ電流の低減、熱性能の向上、放射線耐性などの利点を備えており、航空宇宙や軍事用途にも適している。従来のバルクシリコンと比較して、SOIはスイッチング速度の高速化や電子機器のさらなる小型化を可能にする。Surveyreportsの専門家によるSOI市場調査の分析によれば、SOI市場の規模は2025年に18億ドル(USD 1.8 Billion)に達したとされている。また、SOI市場は2035年末までに53億ドル(USD 5.3 Billion)に達する見通しであり、2025年から2035年の予測期間中に年平均成長率(CAGR)約12.3%で成長すると予測されている。無料サンプルレポートを入手する: https://www.surveyreports.jp/sample-request-1036174【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000324941&id=bodyimage1】Surveyreportsのアナリストによる定性的なシリコン・オン・インシュレーター(SOI)市場分析によれば、SOI市場の規模は、モバイル通信における5G需要の高まり、民生電子機器へのSOIウェーハの使用拡大、自動車産業の成長と拡大、低消費電力・高性能デバイスの需要増、5G、RF用途、自動車電子機器の普及といった要因によって拡大するとされている。SOI市場における主要企業には、Global Wafers Co. Ltd.、Global Foundries Inc.、村田製作所、NXP Semiconductors N.V.、Shanghai Simgui Technology Co. Ltd.、信越化学工業、Silicon Valley Microelectronics Inc.、Soitec S.A.、STMicroelectronics N.V.、SUMCO株式会社、IBM Corporation、Virginia Semiconductor Inc.、台湾積体電路製造公司(TSMC)、Qualcomm Technologies Inc.、Qorvo Inc.、Applied Materials Inc. などが含まれる。また、本SOI市場調査報告書には、北米、欧州、アジア太平洋、中東・アフリカ、ラテンアメリカの5地域および各国に関する詳細な地域別分析が含まれており、日本のクライアントのニーズに合わせた詳細な分析も盛り込まれている。目次● 各国におけるシリコン・オン・インシュレーター(SOI)市場の規模、成長分析、主要市場プレイヤーの評価