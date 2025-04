BAPE(R)の兄弟ブランド「AAPE」と「APEE」がラフォーレ原宿で期間限定ポップアップストをオープン

株式会社 ノーウェア

『A BATHING APE(R)(ア ベイシング エイプ(R)︎、以下BAPE)』のヤングライン『AAPE BY A BATHING APE(R)(エーエイプ バイ ア ベイシング エイプ(R)︎)』が、2025年4月15日(火)~5月14日(水)の期間限定で、ラフォーレ原宿に初のポップアップストアをオープンします。

ポップアップストアでは、ストア限定のカプセルコレクションや先行発売アイテムなど、BAPE(R)ファンのみならず、次世代のファッショニスタに向けた多彩なアイテムをラインアップ。ポップアップストア限定の特別なアイテムも登場します。

【AAPE LAFORET限定カプセルコレクション】

TEE 各種 \7,810- (税込)JACKET \17,050- (税込)SHORT PANTS BLACK\10230 / GRAY:\12,100- (税込)POLO SHIRTS \7,810- (税込)

日本文化を象徴するモチーフをストリートスタイルに昇華し、『AAPE』の象徴である“MOON FACE”ロゴと日本の“だるま”を融合した新しいグラフィックや、桜、富士山、温泉、東京タワーなどをモチーフとしたユニークなイラストが登場。クラシックと革新が共存する、ストーリー性のあるデザインのアイテムが揃います。

また、25春夏シーズンのDENIM COLLECTIONの先行発売も行います。

ぜひこの機会に、ラフォーレ原宿でAAPEの世界観をご体感ください。

【APEE by A BATHING APE(R)】

スウィートでセクシーなスタイルが魅力のBAPE(R)のレディースライン『APEE』は、2006年に誕生しました。最新コレクションでは、Y2Kカルチャーとフェスティバルのエッセンスを融合させた、鮮やかで大胆なデザインがラインアップします。

AAPE / APEE POP-UP STORE

LAFORET HARAJUKU開催期間:

2025年4月15日(火)~5月14日(水)



場所:

東京都 渋谷区

神宮前1-11-6

ラフォーレ原宿

1F ENTRANCE SPACE / 2F CONTAINER



営業時間:

11:00~20:00

About A BATHING APE(R)(BAPE(R)) / アベイシングエイプ(R)(ベイプ(R))

東京に拠点を構え、日本発信のトレンドを提案。1993年のブランド設立以来、ストリートファッションのシンボルであり続け、30年以上にわたってシーンを牽引。これまでに「エイプヘッド」「ベイプカモ」「ベイプスタ(TM)」「シャークフーディー」「ベイビーマイロ(R)」といったアイコニックなデザインやアイテム、オリジナルパターン&キャラクターを発表してきた。現在はメンズ、レディース、キッズとラインを拡充させ、日本国内およびアメリカ、イギリス、フランス、中国、 更にアジア諸国に店舗を展開し世界中の幅広い層からの高い支持を獲得している。 また名立たるインターナショナルブランド、著名アーティストとのコラボレーションも数多く成功させ、ファッションやアパレルといったカテゴリーにとらわれない、ジャンルレスでフレキシブルな活動を行っている。

Instagram: @bape_japan

Facebook: @BAPE.OFFICIAL

X: @BAPEOFFICIAL

LINE: @bape

お問い合わせ先 / For more information :

BAPEXCLUSIVE(TM) AOYAMA

Tel: 03-3407-2145

プレス関係者お問い合わせ先 / Press Inquiries

マーケティング部/ Marketing Department Tel:03-5410-6310

株式会社ノーウェア/ NOWHERE CO., LTD.