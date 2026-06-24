西川貴教主演、笑撃の音楽エンタテインメントショーが誕生！ 『VOICE MONSTER』来年3月上演
西川貴教主演の音楽エンタテインメントショー『VOICE MONSTER』が、6月26日に渋谷で開業する新劇場Shibuya LOVEZにて、2027年3月に上演されることが決定した。
【写真】いったいどんな舞台に？ 『VOICE MONSTER』主演の西川貴教
『VOICE MONSTER』は、バンダイナムコミュージックライブと東宝が初タッグを組み製作する、オリジナルの音楽エンタテインメントショー。
1幕は、5名の選ばれし歌の猛者たちが、「VOICE MONSTER」と呼ばれる歌の頂点の称号を懸け、己の歌声をぶつけ合う激闘の様子を、コミカルなストーリーで描く。ロック・オペラ・演歌・アニソンなど、様々なジャンルのオリジナル楽曲から構成される圧巻の歌とパフォーマンス、そして激闘の末に訪れる笑撃のラストに注目だ。
2幕は、1幕でしのぎを削ったキャストたちが役を脱ぎ捨て、キャスト本人の持ち歌や、本作でしか観ることのできないコラボレーションのライブステージを繰り広げる。1幕も2幕も、歌にあふれ、歌にどっぷり浸かる、劇場が盛り上がること間違いなしの圧倒的声量のライブパフォーマンスを届ける。
脚本・演出は、シティボーイズライブの作・演出をはじめ、コントユニット「男子はだまってなさいよ！」を主宰するなど、ドラマ、アニメ、映画、大劇場公演まで、あらゆるフィールドで“笑い”をつくり続けている細川徹。舞台『ドクター皆川〜手術成功5秒前〜』や、芝居とショーを見事に両立させた『松平健芸能生活50周年記念公演』、さらにはドラマ「乾杯戦士アフターV」シリーズなど様々なメディアで活躍する細川が、「歌の力」をテーマに、笑撃の音楽エンタテインメントショーを書き下ろした。
本作を上演するShibuya LOVEZは、6月27日に渋谷で開業する話題の新劇場。世界中のたくさんの“好き（LOVE）”を応援し、多様なカルチャーが交わる場所にしたいという思いが込められたライブホールだ。
主演を務めるのは、まさにバケモノ級の歌声で、世界を魅了し続けている西川貴教。6月末には、Shibuya LOVEZのオープニングシリーズ初日を飾るShibuya LOVEZ OPENING SERIES「T.M.Revolution REWIND OF VOTE JAPAN」「Takanori Nishikawa REWIND OF VOYAGE」を控えるほか、『機動戦士ガンダムSEED』シリーズで数々の主題歌を担当するなど、バンダイナムコグループと縁深い西川が、その歌声を渋谷の地にとどろかせる。また、西川が東宝演劇作品に主演するのは、2014年上演の『ヴェローナの二紳士』以来、約12年ぶりとなる。
さらに共演にも、超ド級・バケモノ級の歌声を誇るアーティストたちが参戦。詳細は後日発表される。
音楽エンタテインメントショー『VOICE MONSTER』は、2027年3月にShibuya LOVEZにて上演。
※あらすじは以下の通り。
＜あらすじ全文＞
■あらすじ
ショービジネスの世界には、まことしやかに囁かれている都市伝説がある。
歌の頂点「VOICE MONSTER」という称号を手にした者は、全てを手にすることができると。
その条件はただ一つ。歌がバケモノみたいに上手い。それだけ。
差出人不明の招待状を手に、会場に集められた5名の歌の猛者たち。
VOICE MONSTERの栄冠を目指して己の歌をぶつけ合うが…
「ここ、なんか変だぞ。気をつけろ」
「…信じられないかもしれねえけど、まるで誰かに歌を奪われたみたいだ」
歌の猛者たちによる歌の激闘と、笑撃のラストに乞うご期待！
【写真】いったいどんな舞台に？ 『VOICE MONSTER』主演の西川貴教
『VOICE MONSTER』は、バンダイナムコミュージックライブと東宝が初タッグを組み製作する、オリジナルの音楽エンタテインメントショー。
1幕は、5名の選ばれし歌の猛者たちが、「VOICE MONSTER」と呼ばれる歌の頂点の称号を懸け、己の歌声をぶつけ合う激闘の様子を、コミカルなストーリーで描く。ロック・オペラ・演歌・アニソンなど、様々なジャンルのオリジナル楽曲から構成される圧巻の歌とパフォーマンス、そして激闘の末に訪れる笑撃のラストに注目だ。
脚本・演出は、シティボーイズライブの作・演出をはじめ、コントユニット「男子はだまってなさいよ！」を主宰するなど、ドラマ、アニメ、映画、大劇場公演まで、あらゆるフィールドで“笑い”をつくり続けている細川徹。舞台『ドクター皆川〜手術成功5秒前〜』や、芝居とショーを見事に両立させた『松平健芸能生活50周年記念公演』、さらにはドラマ「乾杯戦士アフターV」シリーズなど様々なメディアで活躍する細川が、「歌の力」をテーマに、笑撃の音楽エンタテインメントショーを書き下ろした。
本作を上演するShibuya LOVEZは、6月27日に渋谷で開業する話題の新劇場。世界中のたくさんの“好き（LOVE）”を応援し、多様なカルチャーが交わる場所にしたいという思いが込められたライブホールだ。
主演を務めるのは、まさにバケモノ級の歌声で、世界を魅了し続けている西川貴教。6月末には、Shibuya LOVEZのオープニングシリーズ初日を飾るShibuya LOVEZ OPENING SERIES「T.M.Revolution REWIND OF VOTE JAPAN」「Takanori Nishikawa REWIND OF VOYAGE」を控えるほか、『機動戦士ガンダムSEED』シリーズで数々の主題歌を担当するなど、バンダイナムコグループと縁深い西川が、その歌声を渋谷の地にとどろかせる。また、西川が東宝演劇作品に主演するのは、2014年上演の『ヴェローナの二紳士』以来、約12年ぶりとなる。
さらに共演にも、超ド級・バケモノ級の歌声を誇るアーティストたちが参戦。詳細は後日発表される。
音楽エンタテインメントショー『VOICE MONSTER』は、2027年3月にShibuya LOVEZにて上演。
※あらすじは以下の通り。
＜あらすじ全文＞
■あらすじ
ショービジネスの世界には、まことしやかに囁かれている都市伝説がある。
歌の頂点「VOICE MONSTER」という称号を手にした者は、全てを手にすることができると。
その条件はただ一つ。歌がバケモノみたいに上手い。それだけ。
差出人不明の招待状を手に、会場に集められた5名の歌の猛者たち。
VOICE MONSTERの栄冠を目指して己の歌をぶつけ合うが…
「ここ、なんか変だぞ。気をつけろ」
「…信じられないかもしれねえけど、まるで誰かに歌を奪われたみたいだ」
歌の猛者たちによる歌の激闘と、笑撃のラストに乞うご期待！