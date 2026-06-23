　6月23日のPTSデイタイムセッション（08:20～16:30）が終了。東証の取引が終了した15時30分以降に売買が成立したのは2717銘柄。東証終値比で上昇は1595銘柄、下落は1006銘柄だった。日経平均株価構成銘柄の売買成立数は225銘柄。うち値上がりが132銘柄、値下がりは82銘柄と買いが優勢。ＮＥＸＴ　ＦＵＮＤＳ　日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信<1570>は40円安となっている。
　PTS市場全体、および日経平均構成銘柄の23日終値比の上昇率・下落率ランキングは以下のとおり。

△PTS値上がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <6754>　アンリツ　　　　　 5022　　+542（ +12.1%）
2位 <281A>　インフォメテ　　　　701　　 +64（ +10.0%）
3位 <3656>　ＫＬａｂ　　　　　　242　　 +21（　+9.5%）
4位 <264A>　Ｓｃｈｏｏ　　　　261.9　 +16.9（　+6.9%）
5位 <8136>　サンリオ　　　　　 1000　 +61.9（　+6.6%）
6位 <471A>　ＮＳグループ　　　 1450　　 +77（　+5.6%）
7位 <4381>　ビープラッツ　　　241.9　 +11.9（　+5.2%）
8位 <6181>　タメニー　　　　　 73.3　　+3.3（　+4.7%）
9位 <1358>　上場日経２倍　　 158400　 +6350（　+4.2%）
10位 <8798>　Ａクリエイト　　　118.7　　+4.7（　+4.1%）

▼PTS値下がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <6178>　日本郵政　　　　　 2000　-215.0（　-9.7%）
2位 <2667>　イメージワン　　　133.9　　-9.1（　-6.4%）
3位 <9023>　東京メトロ　　　　 1293　 -84.5（　-6.1%）
4位 <2345>　ホドルワン　　　　　108　　　-7（　-6.1%）
5位 <4265>　ＩＧＳ　　　　　　　360　　 -20（　-5.3%）
6位 <155A>　情報戦略テク　　　　850　　 -46（　-5.1%）
7位 <6533>　オーケストラ　　 1190.9　 -61.1（　-4.9%）
8位 <7376>　ＢＣＣ　　　　　 1065.1　 -53.9（　-4.8%）
9位 <7048>　ベルトラ　　　　　　188　　　-9（　-4.6%）
10位 <2962>　テクニスコ　　　　 1400　　 -62（　-4.2%）

△PTS [日経平均構成銘柄] 値上がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <285A>　キオクシア　　　　94201　 +1911（　+2.1%）
2位 <6841>　横河電　　　　　 5605.1　 +70.1（　+1.3%）
3位 <6501>　日立　　　　　　 4799.9　 +49.9（　+1.1%）
4位 <6963>　ローム　　　　　　 5500　　 +56（　+1.0%）
5位 <4704>　トレンド　　　　 5530.3　 +40.3（　+0.7%）
6位 <1801>　大成建　　　　　14135.5　 +95.5（　+0.7%）
7位 <6724>　エプソン　　　　 2690.6　 +18.1（　+0.7%）
8位 <7911>　ＴＯＰＰＡＮ　　 5058.9　 +33.9（　+0.7%）
9位 <8411>　みずほＦＧ　　　 7869.2　 +49.2（　+0.6%）
10位 <9602>　東宝　　　　　　 1241.2　　+7.7（　+0.6%）

▼PTS [日経平均構成銘柄] 値下がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <6178>　日本郵政　　　　　 2000　-215.0（　-9.7%）
2位 <4063>　信越化　　　　　 7161.1　-139.9（　-1.9%）
3位 <6479>　ミネベア　　　　　 4850　　 -78（　-1.6%）
4位 <6702>　富士通　　　　　　 3113　 -49.0（　-1.5%）
5位 <7272>　ヤマハ発　　　　　 1217　　-7.0（　-0.6%）
6位 <9531>　東ガス　　　　　 6102.9　 -35.1（　-0.6%）
7位 <8058>　三菱商　　　　　 4568.6　 -22.4（　-0.5%）
8位 <4503>　アステラス　　　 2122.9　 -10.1（　-0.5%）
9位 <7012>　川重　　　　　　　 3068　 -13.0（　-0.4%）
10位 <5802>　住友電　　　　　　12544　　 -51（　-0.4%）

※PTSの株価はジャパンネクスト証券運営PTSのJ-Market及びX-Marketより取得

株探ニュース