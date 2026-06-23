[PTS]デイタイムセッション終了 15時30分以降の上昇1595銘柄・下落1006銘柄（東証終値比）
6月23日のPTSデイタイムセッション（08:20～16:30）が終了。東証の取引が終了した15時30分以降に売買が成立したのは2717銘柄。東証終値比で上昇は1595銘柄、下落は1006銘柄だった。日経平均株価構成銘柄の売買成立数は225銘柄。うち値上がりが132銘柄、値下がりは82銘柄と買いが優勢。ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信<1570>は40円安となっている。
PTS市場全体、および日経平均構成銘柄の23日終値比の上昇率・下落率ランキングは以下のとおり。
△PTS値上がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <6754> アンリツ 5022 +542（ +12.1%）
2位 <281A> インフォメテ 701 +64（ +10.0%）
3位 <3656> ＫＬａｂ 242 +21（ +9.5%）
4位 <264A> Ｓｃｈｏｏ 261.9 +16.9（ +6.9%）
5位 <8136> サンリオ 1000 +61.9（ +6.6%）
6位 <471A> ＮＳグループ 1450 +77（ +5.6%）
7位 <4381> ビープラッツ 241.9 +11.9（ +5.2%）
8位 <6181> タメニー 73.3 +3.3（ +4.7%）
9位 <1358> 上場日経２倍 158400 +6350（ +4.2%）
10位 <8798> Ａクリエイト 118.7 +4.7（ +4.1%）
▼PTS値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <6178> 日本郵政 2000 -215.0（ -9.7%）
2位 <2667> イメージワン 133.9 -9.1（ -6.4%）
3位 <9023> 東京メトロ 1293 -84.5（ -6.1%）
4位 <2345> ホドルワン 108 -7（ -6.1%）
5位 <4265> ＩＧＳ 360 -20（ -5.3%）
6位 <155A> 情報戦略テク 850 -46（ -5.1%）
7位 <6533> オーケストラ 1190.9 -61.1（ -4.9%）
8位 <7376> ＢＣＣ 1065.1 -53.9（ -4.8%）
9位 <7048> ベルトラ 188 -9（ -4.6%）
10位 <2962> テクニスコ 1400 -62（ -4.2%）
△PTS [日経平均構成銘柄] 値上がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <285A> キオクシア 94201 +1911（ +2.1%）
2位 <6841> 横河電 5605.1 +70.1（ +1.3%）
3位 <6501> 日立 4799.9 +49.9（ +1.1%）
4位 <6963> ローム 5500 +56（ +1.0%）
5位 <4704> トレンド 5530.3 +40.3（ +0.7%）
6位 <1801> 大成建 14135.5 +95.5（ +0.7%）
7位 <6724> エプソン 2690.6 +18.1（ +0.7%）
8位 <7911> ＴＯＰＰＡＮ 5058.9 +33.9（ +0.7%）
9位 <8411> みずほＦＧ 7869.2 +49.2（ +0.6%）
10位 <9602> 東宝 1241.2 +7.7（ +0.6%）
▼PTS [日経平均構成銘柄] 値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <6178> 日本郵政 2000 -215.0（ -9.7%）
2位 <4063> 信越化 7161.1 -139.9（ -1.9%）
3位 <6479> ミネベア 4850 -78（ -1.6%）
4位 <6702> 富士通 3113 -49.0（ -1.5%）
5位 <7272> ヤマハ発 1217 -7.0（ -0.6%）
6位 <9531> 東ガス 6102.9 -35.1（ -0.6%）
7位 <8058> 三菱商 4568.6 -22.4（ -0.5%）
8位 <4503> アステラス 2122.9 -10.1（ -0.5%）
9位 <7012> 川重 3068 -13.0（ -0.4%）
10位 <5802> 住友電 12544 -51（ -0.4%）
※PTSの株価はジャパンネクスト証券運営PTSのJ-Market及びX-Marketより取得
株探ニュース
PTS市場全体、および日経平均構成銘柄の23日終値比の上昇率・下落率ランキングは以下のとおり。
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <6754> アンリツ 5022 +542（ +12.1%）
2位 <281A> インフォメテ 701 +64（ +10.0%）
3位 <3656> ＫＬａｂ 242 +21（ +9.5%）
4位 <264A> Ｓｃｈｏｏ 261.9 +16.9（ +6.9%）
5位 <8136> サンリオ 1000 +61.9（ +6.6%）
6位 <471A> ＮＳグループ 1450 +77（ +5.6%）
7位 <4381> ビープラッツ 241.9 +11.9（ +5.2%）
8位 <6181> タメニー 73.3 +3.3（ +4.7%）
9位 <1358> 上場日経２倍 158400 +6350（ +4.2%）
10位 <8798> Ａクリエイト 118.7 +4.7（ +4.1%）
▼PTS値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <6178> 日本郵政 2000 -215.0（ -9.7%）
2位 <2667> イメージワン 133.9 -9.1（ -6.4%）
3位 <9023> 東京メトロ 1293 -84.5（ -6.1%）
4位 <2345> ホドルワン 108 -7（ -6.1%）
5位 <4265> ＩＧＳ 360 -20（ -5.3%）
6位 <155A> 情報戦略テク 850 -46（ -5.1%）
7位 <6533> オーケストラ 1190.9 -61.1（ -4.9%）
8位 <7376> ＢＣＣ 1065.1 -53.9（ -4.8%）
9位 <7048> ベルトラ 188 -9（ -4.6%）
10位 <2962> テクニスコ 1400 -62（ -4.2%）
△PTS [日経平均構成銘柄] 値上がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <285A> キオクシア 94201 +1911（ +2.1%）
2位 <6841> 横河電 5605.1 +70.1（ +1.3%）
3位 <6501> 日立 4799.9 +49.9（ +1.1%）
4位 <6963> ローム 5500 +56（ +1.0%）
5位 <4704> トレンド 5530.3 +40.3（ +0.7%）
6位 <1801> 大成建 14135.5 +95.5（ +0.7%）
7位 <6724> エプソン 2690.6 +18.1（ +0.7%）
8位 <7911> ＴＯＰＰＡＮ 5058.9 +33.9（ +0.7%）
9位 <8411> みずほＦＧ 7869.2 +49.2（ +0.6%）
10位 <9602> 東宝 1241.2 +7.7（ +0.6%）
▼PTS [日経平均構成銘柄] 値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <6178> 日本郵政 2000 -215.0（ -9.7%）
2位 <4063> 信越化 7161.1 -139.9（ -1.9%）
3位 <6479> ミネベア 4850 -78（ -1.6%）
4位 <6702> 富士通 3113 -49.0（ -1.5%）
5位 <7272> ヤマハ発 1217 -7.0（ -0.6%）
6位 <9531> 東ガス 6102.9 -35.1（ -0.6%）
7位 <8058> 三菱商 4568.6 -22.4（ -0.5%）
8位 <4503> アステラス 2122.9 -10.1（ -0.5%）
9位 <7012> 川重 3068 -13.0（ -0.4%）
10位 <5802> 住友電 12544 -51（ -0.4%）
※PTSの株価はジャパンネクスト証券運営PTSのJ-Market及びX-Marketより取得
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