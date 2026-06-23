これからの予定【経済指標】
【ユーロ圏】
フランス企業景況感（6月）15:45
予想 96.0 前回 94.0
フランス製造業PMI（速報値）（6月）16:15
予想 50.2 前回 49.7
フランス非製造業PMI（速報値）（6月）16:15
予想 45.9 前回 44.3
ドイツ製造業PMI（速報値）（6月）16:30
予想 50.4 前回 50.1
ドイツ非製造業PMI（速報値）（6月）16:30
予想 48.9 前回 48.1
ユーロ圏製造業PMI（速報値）（6月）17:00
予想 51.5 前回 51.6
ユーロ圏非製造業PMI（速報値）（6月）17:00
予想 49.3 前回 47.7
【台湾】
雇用統計（5月）17:00
予想 3.32% 前回 3.34%（失業率）
【南アフリカ】
BER消費者信頼感指数（2026年 第2四半期）17:00
予想 N/A 前回 -7.0
【香港】
消費者物価指数（CPI）（5月）17:30
予想 1.9% 前回 1.7%（前年比）
【英国】
製造業PMI（速報値）（6月）17:30
予想 53.1 前回 53.9
非製造業PMI（速報値）（6月）17:30
予想 50.1 前回 49.3
【ハンガリー】
ハンガリー中銀政策金利（6月）21:00
予想 6.0% 前回 6.25%
【米国】
PMI（速報値）（6月）22:45
予想 54.6 前回 55.1（製造業PMI・速報値）
予想 51.0 前回 50.7（非製造業PMI・速報値）
予想 52.0 前回 51.5（コンポジットPMI・速報値）
リッチモンド連銀製造業指数（6月）23:00
予想 8.0 前回 13.0
※予定は変更されることがあります。
フランス企業景況感（6月）15:45
予想 96.0 前回 94.0
フランス製造業PMI（速報値）（6月）16:15
予想 50.2 前回 49.7
フランス非製造業PMI（速報値）（6月）16:15
予想 45.9 前回 44.3
ドイツ製造業PMI（速報値）（6月）16:30
予想 50.4 前回 50.1
ドイツ非製造業PMI（速報値）（6月）16:30
予想 48.9 前回 48.1
ユーロ圏製造業PMI（速報値）（6月）17:00
予想 51.5 前回 51.6
ユーロ圏非製造業PMI（速報値）（6月）17:00
予想 49.3 前回 47.7
【台湾】
雇用統計（5月）17:00
予想 3.32% 前回 3.34%（失業率）
【南アフリカ】
BER消費者信頼感指数（2026年 第2四半期）17:00
予想 N/A 前回 -7.0
【香港】
消費者物価指数（CPI）（5月）17:30
予想 1.9% 前回 1.7%（前年比）
【英国】
製造業PMI（速報値）（6月）17:30
予想 53.1 前回 53.9
非製造業PMI（速報値）（6月）17:30
予想 50.1 前回 49.3
【ハンガリー】
ハンガリー中銀政策金利（6月）21:00
予想 6.0% 前回 6.25%
【米国】
PMI（速報値）（6月）22:45
予想 54.6 前回 55.1（製造業PMI・速報値）
予想 51.0 前回 50.7（非製造業PMI・速報値）
予想 52.0 前回 51.5（コンポジットPMI・速報値）
リッチモンド連銀製造業指数（6月）23:00
予想 8.0 前回 13.0
※予定は変更されることがあります。