テクニカルポイント ポンドドル、保ち合いを下方に抜け出す テクニカルポイント ポンドドル、保ち合いを下方に抜け出す

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テクニカルポイント ポンドドル、保ち合いを下方に抜け出す



1.3535 ボリンジャーバンド 2σ上限（21日間）

1.3479 一目均衡表・雲（上限）

1.3458 エンベロープ1%上限（10日間）

1.3441 100日移動平均

1.3410 200日移動平均

1.3409 一目均衡表・雲（下限）

1.3374 21日移動平均

1.3336 一目均衡表・基準線

1.3325 10日移動平均

1.3312 一目均衡表・転換線

1.3239 現値

1.3212 ボリンジャーバンド 2σ下限（21日間）

1.3192 エンベロープ1%下限（10日間）



ポンドドルは、保ち合いを下方に抜け出している。これまで保ち合い下限だった1.3300が現在はレジスタンス水準に転じている。現在は次の心理的水準1.3200をめぐる攻防となっている。短期的な売買の偏りを示すRSI（14日）は36.2と、30付近から小幅に上昇している。1.32台には1.3212にボリンジャーバンド 2σ下限（21日間）があるくらいで移動平均線などはいずれも1.33台を上回っている。まずは、1.3200の心理的水準を上下どちらに放れるのかをチェックしたい局面だ。

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