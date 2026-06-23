サンリオ <8136> [東証Ｐ] が6月23日大引け後(15:30)に決算を発表。26年3月期の連結経常利益は前の期比48.4％増の793億円に拡大し、27年3月期も前期比13.7％増の902億円に伸びを見込み、3期連続で過去最高益を更新する見通しとなった。6期連続増収、5期連続増益になる。



同時に、前期の年間配当を66円→69円(前の期は53円)に増額し、今期は16円とし、3月31日割当の株式分割を考慮した実質配当は15.9％増配とする方針とした。



直近3ヵ月の実績である1-3月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比47.2％増の158億円に拡大し、売上営業利益率は前年同期の26.7％→30.4％に上昇した。



株探ニュース