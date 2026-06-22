FRUITS ZIPPER、5thシングルCDタイトル＆ジャケット解禁 鎮西寿々歌主演映画とのコラボソングにも決定
7月15日に発売されるFRUITS ZIPPER 5thシングルCDのタイトルが「ぱわーオブらぶ／センセーション」に決定。表題曲「センセーション」がメンバーである鎮西寿々歌の主演映画『だぁれかさんとアソぼ？』（7月24日公開）とのコラボソングになることも決定した。
【画像】それぞれ違った魅力…！FRUITS ZIPPER「ぱわーオブらぶ／センセーション」ジャケット3種
FRUITS ZIPPERは、2023年から日本レコード大賞を3年連続受賞し、昨年は『第76回NHK紅白歌合戦』に出演。今年2月には初の東京ドーム公演を成功させ、6月には国内最大規模の国際音楽賞『MUSIC AWARDS JAPAN 2026』にて最優秀ガールズアイドルカルチャーアーティスト賞を受賞。現在はデビュー4周年を記念したアリーナツアーを開催中と、日本のアイドルシーンを牽引している。
同作は、「ぱわーオブらぶ」「センセーション」の両A面表題曲をはじめ、全形態共通で4周年アリーナツアーのテーマソングである「ふるっぱれーど」を収録。また、初回限定盤には、東京ドーム公演で初披露された「成長期なので。」、FRUITS ZIPPER盤にはメガネブランド・Zoffとのタイアップ曲「君と目があったとき」がそれぞれ収録される。
今回解禁されたジャケットは全3種類。豪華ブックレットとメンバー全7種の推しジャケットが封入される初回限定盤は白を基調としたモード感あふれる衣装に身を包んだ大人なメンバーが写し出されており、FRUITS ZIPPER盤と通常盤はアイドルらしさ全開のカラフルでキュートな衣装のメンバーたちが登場している。
また、表題曲「センセーション」が、Jホラーの巨匠・清水崇監督の最新作『だぁれかさんとアソぼ？』とのコラボソングになることが決定。映画の主演を務めるのは、FRUITS ZIPPERのメンバーであり今作が映画単独初主演となる鎮西。これまでの明るいイメージを一転し、怪異に巻き込まれる難役に挑む。コラボソング「センセーション」SP予告では、初解禁となる戦慄の絶叫シーンからスタート。軽快さの中にもどこか不穏さを感じさせるサウンドが、作品の世界観とシンクロし、映像のラストでは「ねぇ、アソぼ？」という印象的な歌詞が耳に残る仕上がりとなっている。
【画像】それぞれ違った魅力…！FRUITS ZIPPER「ぱわーオブらぶ／センセーション」ジャケット3種
FRUITS ZIPPERは、2023年から日本レコード大賞を3年連続受賞し、昨年は『第76回NHK紅白歌合戦』に出演。今年2月には初の東京ドーム公演を成功させ、6月には国内最大規模の国際音楽賞『MUSIC AWARDS JAPAN 2026』にて最優秀ガールズアイドルカルチャーアーティスト賞を受賞。現在はデビュー4周年を記念したアリーナツアーを開催中と、日本のアイドルシーンを牽引している。
今回解禁されたジャケットは全3種類。豪華ブックレットとメンバー全7種の推しジャケットが封入される初回限定盤は白を基調としたモード感あふれる衣装に身を包んだ大人なメンバーが写し出されており、FRUITS ZIPPER盤と通常盤はアイドルらしさ全開のカラフルでキュートな衣装のメンバーたちが登場している。
また、表題曲「センセーション」が、Jホラーの巨匠・清水崇監督の最新作『だぁれかさんとアソぼ？』とのコラボソングになることが決定。映画の主演を務めるのは、FRUITS ZIPPERのメンバーであり今作が映画単独初主演となる鎮西。これまでの明るいイメージを一転し、怪異に巻き込まれる難役に挑む。コラボソング「センセーション」SP予告では、初解禁となる戦慄の絶叫シーンからスタート。軽快さの中にもどこか不穏さを感じさせるサウンドが、作品の世界観とシンクロし、映像のラストでは「ねぇ、アソぼ？」という印象的な歌詞が耳に残る仕上がりとなっている。