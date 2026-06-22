「176cm 股下90cm」元アイドル22歳、ナースコス姿で抜群プロポーション全開「すっっごい」「美しすぎる」
コスプレイヤーの緑川希星が22日までにXを更新。ナースコス姿を披露すると、ファンから反響が集まった。
【写真】「176cm 股下90cm」元アイドル22歳が「スタイル抜群」 大胆なコスプレ姿も（12枚）
2019年には「日本レースクイーン大賞2019」の新人部門ファイナリストに選出され、2022〜23年にはアイドルグループ「功夫少女（カンフーガールズ）」としても活動していた緑川。
そんな彼女が「年に1回は、健康診断をしましょう」と投稿したの自身のコスプレショット。写真には、タイトなミニ丈のナース服に、レースがあしらわれた白タイツを身につけた彼女の姿が収められている。
ファンからは「すっっごい」「美しすぎる」「不正脈出そうな可愛さ」「とっても似合ってる」などの声が相次いだ。
引用：「緑川希星（きらら）」X（@kirarachandesu_）、Instagram（＠kirarachandesu）
【写真】「176cm 股下90cm」元アイドル22歳が「スタイル抜群」 大胆なコスプレ姿も（12枚）
2019年には「日本レースクイーン大賞2019」の新人部門ファイナリストに選出され、2022〜23年にはアイドルグループ「功夫少女（カンフーガールズ）」としても活動していた緑川。
そんな彼女が「年に1回は、健康診断をしましょう」と投稿したの自身のコスプレショット。写真には、タイトなミニ丈のナース服に、レースがあしらわれた白タイツを身につけた彼女の姿が収められている。
ファンからは「すっっごい」「美しすぎる」「不正脈出そうな可愛さ」「とっても似合ってる」などの声が相次いだ。
引用：「緑川希星（きらら）」X（@kirarachandesu_）、Instagram（＠kirarachandesu）