グラビア話題44歳・元NHKの竹中知華アナ、タイトなニットワンピ姿にネット騒然「スタイル抜群すぎる」
ラジオ沖縄の竹中知華アナウンサーが22日までにInstagramを更新。動画の中でタイトなニットワンピ姿を披露すると、ファンから称賛が寄せられた。
【写真】グラビア話題の44歳・元NHK竹中アナが「スタイル抜群」 グラビアショットも（8枚）
「週刊プレイボーイ」（集英社）48＆49号でグラビアを披露し話題を呼んでいる竹中。2月15日には「週プレプラス」（集英社）に登場、デジタル写真集「This is TOMOKA」（集英社）も発売した。
そんな彼女が投稿したのは、パーソナリティーを務めるラジオ番組『華華天国』（ラジオ沖縄）をアピールする動画。その中で彼女は抜群のプロポーションが強調されたタイトなニットワンピースを身に付け、ファンに笑顔で語りかけている。
この投稿にネットでは「スタイル抜群すぎる」「笑顔、表情、仕草、チャーミングで超可愛いい」「惚れます」「このワンピースサイコー」などの声が上がった。
■竹中知華（たけなか ともか）
1982年1月19日生まれ。広島県出身。大学卒業後、青森朝日放送アナウンサー、岩手朝日テレビリポーター、NHK沖縄放送局キャスターを経てフリーアナウンサーとして活躍。2017年からはラジオ沖縄でアナウンサーを務めている。
引用：「竹中知華」Instagram（@tomoka119）
【写真】グラビア話題の44歳・元NHK竹中アナが「スタイル抜群」 グラビアショットも（8枚）
「週刊プレイボーイ」（集英社）48＆49号でグラビアを披露し話題を呼んでいる竹中。2月15日には「週プレプラス」（集英社）に登場、デジタル写真集「This is TOMOKA」（集英社）も発売した。
そんな彼女が投稿したのは、パーソナリティーを務めるラジオ番組『華華天国』（ラジオ沖縄）をアピールする動画。その中で彼女は抜群のプロポーションが強調されたタイトなニットワンピースを身に付け、ファンに笑顔で語りかけている。
■竹中知華（たけなか ともか）
1982年1月19日生まれ。広島県出身。大学卒業後、青森朝日放送アナウンサー、岩手朝日テレビリポーター、NHK沖縄放送局キャスターを経てフリーアナウンサーとして活躍。2017年からはラジオ沖縄でアナウンサーを務めている。
引用：「竹中知華」Instagram（@tomoka119）