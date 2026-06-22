『ひぐらしのなく頃に』新作テレビアニメ制作決定 新PV＆“みんな、おかえり”ビジュアル解禁
『ひぐらしのなく頃に』の新作テレビアニメーションの制作が決定した。あわせて、新PV、ティザービジュアル、テレビアニメ20周年記念ロゴが公開された。
【動画】『ひぐらしのなく頃に』新作テレビアニメーション制作決定PV
2026年6月21日、“綿流しの日”特番内にて『ひぐらしのなく頃に』の新PVが公開され、新作テレビアニメーションの制作決定が発表された。アニメーション制作は、20年前に『ひぐらしのなく頃に』を手がけたスタジオディーンが担当する。
PVではティザービジュアルとメインキャストも公開され、前原圭一役を保志総一朗、竜宮レナ役を中原麻衣、園崎魅音・園崎詩音役をゆきのさつき、北条沙都子役をかないみか、古手梨花役を田村ゆかりが引き続き担当することが発表された。ティザービジュアルには、「みんな、おかえり」のコピーとともに、笑顔の竜宮レナが描かれている。
あわせて、テレビアニメ20周年記念ロゴも解禁された。20年の重みを想起させる日めくりカレンダーをモチーフに、レナのナタがあしらわれた印象的なデザインとなっている。
【動画】『ひぐらしのなく頃に』新作テレビアニメーション制作決定PV
2026年6月21日、“綿流しの日”特番内にて『ひぐらしのなく頃に』の新PVが公開され、新作テレビアニメーションの制作決定が発表された。アニメーション制作は、20年前に『ひぐらしのなく頃に』を手がけたスタジオディーンが担当する。
あわせて、テレビアニメ20周年記念ロゴも解禁された。20年の重みを想起させる日めくりカレンダーをモチーフに、レナのナタがあしらわれた印象的なデザインとなっている。