ターフィーショップグッズ開発部が６月２２日、公式Ｘを更新し、競走馬のぬいぐるみ化をファン投票で決める「アイドルホースオーディション２０２６」を開催することを発表した。

Ｘでは「スターの座へ駆け上がれ アイドルホースオーディション開催決定」と題し、「今年もアイドルホースオーディションが開催！ あなたの一票で競走馬のぬいぐるみ化が決定します」と紹介している。

予選投票は６月２４日から開始（７月８日まで）。７月２２日から２９日まで予選を勝ち抜いた馬で本選投票を行い、獲得票数上位３頭のアイドルホースぬいぐるみ化が決定する。

昨年は現役馬部門で宝塚記念を制したメイショウタバル、ガイアフォース（２５年フェブラリーＳ２着など）、引退馬部門でテンハッピーローズ（２４年ヴィクトリアマイルＶ）が選出された。

ＳＮＳ上では早くも大盛り上がり。「アイドルホース投票きたああああああああ」「今年はマルシュロレーヌを」「ウィルソンテソーロくんを」「ジャスティンパレスくんを」「シランケドのアイドルホースが欲しいです」「マスカレードボールに全力投票」「フォーエバーヤングを現役中に」「また戦いがはじまる！！」と、ぬいぐるみ化への熱い戦いが繰り広げられていた。