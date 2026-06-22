Ｇ１・第６９回オールスター競輪（８月１１〜１６日・松山）、Ｇ１・第２回女子オールスター競輪（８月７〜９日・佐世保）の出場選手が発表され、男子は真杉匠（２７）＝栃木・１１３期・ＳＳ＝が自身初のファン投票１位を獲得。ガールズは児玉碧衣（３１）＝福岡・１０８期・Ｌ１＝が１０年連続１０回目の１位を獲得し、真杉と児玉の記者会見が行われた。

男子では９９７３票を集めた真杉が初めてのファン投票１位に輝いた。「改めてたくさんの方に応援をいただいているのを実感しました。正直、自分でもびっくりしていて、まさかの結果」と喜びを語り「実際に走って、古性さんとか近畿勢に差を感じる。期待に応えたいと思うし、現状の課題に向き合って取り組みたい」とオールスターへの決意を語った。

ガールズは１万３７０３票を獲得した児玉が１０年連続１０回目のトップに輝いた。１８日に行われたＧ１・パールカップ決勝（岸和田）では捻挫によって無念の当日欠場となり「お客さんに申し訳ない気持ちでいっぱい。まさかレースではないところで…。気を引き締めたい」と謝罪。ファン投票トップについては「まさか今年もとは。めちゃくちゃ自慢できる記録と思う」と節目の金字塔に笑顔を見せた。